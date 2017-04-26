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GÃ¼ncelleme: 01:10, 26 Nisan 2017 Ã‡arÅŸamba

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Gri kategorideki PKK'lÄ± etkisiz hale getirildi
Gri kategorideki PKK'lÄ± etkisiz hale getirildi

GÃ¼venlik gÃ¼Ã§lerince, Ä°Ã§iÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n aranan terÃ¶ristler listesinde "gri kategori"de yer alan "Bedran Gundike Ramo" kod adlÄ± Sait TanÄ±t'Ä±n etkisiz hale getirildiÄŸi bildirildi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

GÃ¼venlik gÃ¼Ã§lerince, Ä°Ã§iÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n aranan terÃ¶ristler listesindeÂ "Gri" kategorideÂ yer alan PKK mensubuÂ Sait TanÄ±tÂ etkisiz hale getirildi.

BÃ¶lgedeki yerel kaynaklardan alÄ±nan bilgiye gÃ¶re, PKK mensubu TanÄ±t, yanÄ±nda iki terÃ¶ristle Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼.Â 

"Bedran Cudi" kod adlÄ± terÃ¶ristin, TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetlerinin Irak'Ä±n kuzeyindeki Metina bÃ¶lgesine 22 Nisan'da dÃ¼zenlediÄŸiÂ hava harekatÄ±nda etkisiz hale getirildiÄŸi belirlendi.



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