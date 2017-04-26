00:26, 26 Nisan 2017 Ã‡arÅŸamba

Ä°srail'den KudÃ¼s'te 10 bin yeni konuta onay

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Ä°srailâ€™inÂ KudÃ¼s BelediyesiÂ ile Ä°skan BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n, iÅŸgal altÄ±ndakiÂ DoÄŸu KudÃ¼s'Ã¼n kuzeyinde yer alanÂ Atarot Yahudi yerleÅŸim birimindeÂ 10 bin yeni konutÂ inÅŸa projesini onayladÄ±ÄŸÄ± bildirildi.

Ä°srailâ€™in Kanal 10 televizyonunun haberinde, KudÃ¼s Belediyesi ile Ä°skan BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n, DoÄŸu KudÃ¼sâ€™Ã¼n kuzeyinde yer alan ve aynÄ± zamanda bir sanayi bÃ¶lgesi de olan Atarot Yahudi yerleÅŸim biriminde 10 bin yeni konutun inÅŸa projesini onayladÄ±ÄŸÄ± belirtildi.

Haberde,Â eski ABD BaÅŸkanÄ± Barack Obamaâ€™nÄ±n yÃ¶netimine iÅŸaret edilerek sÃ¶z konusu projenin ABDâ€™ninÂ Ä°srailâ€™e Yahudi yerleÅŸim birimi konusunda yaptÄ±ÄŸÄ± baskÄ±lar nedeniyle daha Ã¶nce onaylanamadÄ±ÄŸÄ± aktarÄ±ldÄ±.

Ä°SRAÄ°L BMGK'NIN KARARINA RAÄžMEN YASA DIÅžI FAALÄ°YETLERÄ°NÄ° SÃœRDÃœRÃœYOR

GeÃ§en yÄ±l aralÄ±k ayÄ±nda BirleÅŸmiÅŸ Milletler GÃ¼venlik Konseyinde (BMGK) Ä°srail'in iÅŸgal altÄ±ndaki Filistin topraklarÄ±nda yasa dÄ±ÅŸÄ± tÃ¼m yerleÅŸim faaliyetlerini "derhal ve tamamen" durdurmasÄ±nÄ± talep eden kararÄ±n onaylanmasÄ±na raÄŸmen Ä°srail yerleÅŸim birimleriyle ilgili faaliyetlerine devam ediyor.

DoÄŸu KudÃ¼s ve BatÄ± Åžeria, 1967'den beri Ä°srail tarafÄ±ndan iÅŸgal altÄ±nda tutuluyor. DoÄŸu KudÃ¼s'te 200 bin, BatÄ± Åžeria'da da 400 bini aÅŸkÄ±n Yahudi yerleÅŸimci bulunuyor. UluslararasÄ± hukuka gÃ¶re, bu bÃ¶lgelerdeki tÃ¼m Yahudi yerleÅŸim birimleri yasa dÄ±ÅŸÄ± kabul ediliyor.