Ä°srail'den KudÃ¼s'te 10 bin yeni konuta onay

Ä°srailâ€™inÂ KudÃ¼s BelediyesiÂ ile Ä°skan BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n, iÅŸgal altÄ±ndakiÂ DoÄŸu KudÃ¼s'Ã¼n kuzeyinde yer alanÂ Atarot Yahudi yerleÅŸim birimindeÂ 10 bin yeni konutÂ inÅŸa projesini onayladÄ±ÄŸÄ± bildirildi.
Ä°srailâ€™in Kanal 10 televizyonunun haberinde, KudÃ¼s Belediyesi ile Ä°skan BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n, DoÄŸu KudÃ¼sâ€™Ã¼n kuzeyinde yer alan ve aynÄ± zamanda bir sanayi bÃ¶lgesi de olan Atarot Yahudi yerleÅŸim biriminde 10 bin yeni konutun inÅŸa projesini onayladÄ±ÄŸÄ± belirtildi.
Haberde,Â eski ABD BaÅŸkanÄ± Barack Obamaâ€™nÄ±n yÃ¶netimine iÅŸaret edilerek sÃ¶z konusu projenin ABDâ€™ninÂ Ä°srailâ€™e Yahudi yerleÅŸim birimi konusunda yaptÄ±ÄŸÄ± baskÄ±lar nedeniyle daha Ã¶nce onaylanamadÄ±ÄŸÄ± aktarÄ±ldÄ±.
GeÃ§en yÄ±l aralÄ±k ayÄ±nda BirleÅŸmiÅŸ Milletler GÃ¼venlik Konseyinde (BMGK) Ä°srail'in iÅŸgal altÄ±ndaki Filistin topraklarÄ±nda yasa dÄ±ÅŸÄ± tÃ¼m yerleÅŸim faaliyetlerini "derhal ve tamamen" durdurmasÄ±nÄ± talep eden kararÄ±n onaylanmasÄ±na raÄŸmen Ä°srail yerleÅŸim birimleriyle ilgili faaliyetlerine devam ediyor.
DoÄŸu KudÃ¼s ve BatÄ± Åžeria, 1967'den beri Ä°srail tarafÄ±ndan iÅŸgal altÄ±nda tutuluyor. DoÄŸu KudÃ¼s'te 200 bin, BatÄ± Åžeria'da da 400 bini aÅŸkÄ±n Yahudi yerleÅŸimci bulunuyor. UluslararasÄ± hukuka gÃ¶re, bu bÃ¶lgelerdeki tÃ¼m Yahudi yerleÅŸim birimleri yasa dÄ±ÅŸÄ± kabul ediliyor.
Ä°srailâ€™in KudÃ¼s Belediyesi ile Ä°skan BakanlÄ±ÄŸÄ±, DoÄŸu KudÃ¼sâ€™Ã¼n kuzeyinde yer alan yasa dÄ±ÅŸÄ± Atarot Yahudi yerleÅŸim biriminde 10 bin yeni konutun inÅŸa projesini onayladÄ±
ABD yÃ¶netimi, TSK'nÄ±n Sincar DaÄŸÄ± bÃ¶lgesinde ve Suriye'nin kuzeydoÄŸusunda KaraÃ§ok'ta terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ PKK ve Suriye uzantÄ±sÄ± PYD'ye dÃ¼zenlediÄŸi hava harekatÄ±nda "koordinasyon sorunu yaÅŸandÄ±ÄŸÄ±nÄ±" Ã¶ne sÃ¼rerek operasyonlardan kaygÄ± duyulduÄŸunu aÃ§Ä±kladÄ±
ABD Hava Kuvvetleri iki adet F-35A Lightning II tipi savaÅŸ uÃ§aÄŸÄ±nÄ± Estonyaâ€™ya konuÅŸlandÄ±rdÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurdu
ABD BaÅŸkanÄ± Trump yÃ¶netimi, Kanada'dan ithal edilen yumuÅŸak kereste Ã¼rÃ¼nlerine yÃ¼zde 3 ila 24 arasÄ±nda deÄŸiÅŸen oranlarda gÃ¼mrÃ¼k vergisi uygulanacaÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±
MÄ±sÄ±r'da Sina YarÄ±madasÄ±'nÄ±n kurtuluÅŸunun yÄ±l dÃ¶nÃ¼mÃ¼ mÃ¼nasebetiyle bin 118 mahkumun serbest bÄ±rakÄ±lmasÄ±na karar verildiÄŸi bildirildi
Arap BirliÄŸi, BM'yi, Ä°srail hapishanelerindeki Filistinli tutuklularÄ±n maruz kaldÄ±ÄŸÄ± ihlallerin durdurulmasÄ± iÃ§in acil mÃ¼dahale etmeye Ã§aÄŸÄ±rdÄ±
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Tunus, IMF'nin yerel para birimi dinarda devalÃ¼asyon, bÃ¼tÃ§enin sÄ±rtÄ±ndaki kamu maaÅŸÄ± yÃ¼kÃ¼nÃ¼n hafifletilmesi ve kamu kurumlarÄ±nÄ±n Ã¶zelleÅŸtirilmesi gibi kemer sÄ±kma taleplerini tartÄ±ÅŸÄ±yor
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Suriye'nin Humus ilinde, rejim kuÅŸatmasÄ±ndaki Vaer semtinden ayrÄ±lmak zorunda kalan 360 aileyi taÅŸÄ±yan 6. tahliye konvoyu, Cerablus'taki ZoÄŸara SÄ±ÄŸÄ±nmacÄ± KampÄ±'na ulaÅŸtÄ±
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Filistin direniÅŸ gruplarÄ±, Ä°srail cezaevlerindeki Filistinli mahkumlarla dayanÄ±ÅŸma amacÄ±yla perÅŸembe gÃ¼nÃ¼ iÃ§in genel grev Ã§aÄŸrÄ±sÄ± yaptÄ±
Deniz HayatÄ± MÃ¼zesi MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Yunus, "LÃ¼bnanlÄ± balÄ±kÃ§Ä±lardan satÄ±n aldÄ±ÄŸÄ± ve kendi gezilerinden topladÄ±ÄŸÄ± deniz canlÄ±larÄ± ve yabani hayvanlarÄ± mumyalayan eÅŸim Cemal, OrtadoÄŸu'da tÃ¼rÃ¼nÃ¼n ilk Ã¶rneÄŸi olan ve uzun yÄ±llar hayalini kurduÄŸu bu mÃ¼zeyi aÃ§mayÄ± baÅŸardÄ±" dedi
DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±, AKPM'nin bu haksÄ±z, siyasi ve yanlÄ± kararÄ±na raÄŸmen, TÃ¼rkiye'nin demokratik standartlara, insan haklarÄ±na ve bu alandaki uluslararasÄ± yÃ¼kÃ¼mlÃ¼lÃ¼klerine baÄŸlÄ±lÄ±ÄŸÄ±ndan Ã¶dÃ¼n vermeden, vatandaÅŸlarÄ±nÄ±n hak ve Ã¶zgÃ¼rlÃ¼klerini geliÅŸtirme konusundaki kararlÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼receÄŸini vurguladÄ±.
Ä°srail BaÅŸbakanÄ± Netanyahu, Alman DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Gabriel'in Ä°srailli insan haklarÄ± Ã¶rgÃ¼tlerine yapacaÄŸÄ± ziyareti iptal etmemesi halinde kendisi ile gÃ¶rÃ¼ÅŸmeyeceÄŸini sÃ¶yledi