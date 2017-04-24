09:18, 26 Nisan 2017 Ã‡arÅŸamba

TÃ¼rkiye ve dÃ¼nya gÃ¼ndeminde bugÃ¼n / 26 Nisan 2017

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

1- Somali CumhurbaÅŸkanÄ± Fermacu TÃ¼rkiye'de

- CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, Somali CumhurbaÅŸkanÄ± Muhammed Abdullah Fermacu'yu CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± KÃ¼lliyesi'nde resmi tÃ¶renle karÅŸÄ±layacak.

- Ä°ki cumhurbaÅŸkanÄ±, baÅŸ baÅŸa ve heyetler arasÄ± gÃ¶rÃ¼ÅŸmenin ardÄ±ndan bazÄ± anlaÅŸmalarÄ±n imza tÃ¶renine katÄ±lacak, ortak basÄ±n toplantÄ±sÄ± dÃ¼zenleyecek.

- ErdoÄŸan, Fermacu onuruna resmi akÅŸam yemeÄŸi verecek.

- TBMM BaÅŸkanÄ± Ä°smail Kahraman, Somali Federal Cumhuriyeti CumhurbaÅŸkanÄ± Muhammed Abdullah Muhammed ile bir araya gelecek.

(Ankara/16.30/16.45/18.30/19.00/TBMM/11.00)Â

2- BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m, Ã‡ankaya KÃ¶ÅŸkÃ¼'nde MHP Genel BaÅŸkanÄ± Devlet BahÃ§eli ile gÃ¶rÃ¼ÅŸecek.

(Ankara/12.00)

3- CHP Genel BaÅŸkanÄ± Kemal KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu, partisinin MYK toplantÄ±sÄ±na baÅŸkanlÄ±k edecek.

(Ankara/12.00)

4- Milli EÄŸitim BakanlÄ±ÄŸÄ±nca, Temel EÄŸitimden OrtaÃ¶ÄŸretime GeÃ§iÅŸ Sistemi kapsamÄ±nda ikinci dÃ¶nem merkezi ortak sÄ±navlarÄ±nÄ±n birinci gÃ¼n oturumlarÄ± gerÃ§ekleÅŸtiriliyor.

(09.00)Â

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YASAMA YÃœRÃœTME SÄ°YASET

1- BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± Veysi Kaynak, ValiliÄŸi ziyaret edecek, BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesi tarafÄ±ndan restore edilen HanÃ§erli Fatma Sultan Medresesi'nin aÃ§Ä±lÄ±ÅŸÄ±na katÄ±lacak, restorasyonu VakÄ±flar Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ tarafÄ±ndan gerÃ§ekleÅŸtirilen YÄ±ldÄ±rÄ±m Camisi'ne ziyarette bulunacak.

- Kaynak, AytÄ± Plaza'da Anadolu AslanlarÄ± Ä°ÅŸadamlarÄ± DerneÄŸi (ASKON) Ã¼yeleri ile bir araya gelecek, Hocaalizade Mahallesi'ndeki FransÄ±z Kilisesi'ni ziyaret edecek, BurfaÅŸ Doburca Sosyal Tesislerinde KahramanmaraÅŸlÄ±lar DerneÄŸi Ã¼yeleriyle, Hotel Angelacoma'da AK Parti Ä°negÃ¶l ilÃ§e teÅŸkilatÄ± ile buluÅŸacak.

(Bursa/11.00-19.30)

2- Ã‡alÄ±ÅŸma ve Sosyal GÃ¼venlik BakanÄ± Mehmet MÃ¼ezzinoÄŸlu, bakanlÄ±kta TÃ¼rk Ä°ÅŸ Genel BaÅŸkanÄ± ErgÃ¼n Atalay ve baÄŸlÄ± sendikalarÄ±n genel baÅŸkanlarÄ±yla "Kamu Toplu Ä°ÅŸ SÃ¶zleÅŸmeleri Ã‡erÃ§eve AnlaÅŸma ProtokolÃ¼" toplantÄ±sÄ±na katÄ±lacak.

(Ankara/11.00)Â

3- Ä°Ã§iÅŸleri BakanÄ± SÃ¼leyman Soylu, Vilayetler Evi'nde, "GÃ¶Ã§ PolitikalarÄ± Kurulu Ä°kinci ToplantÄ±sÄ±"nÄ±n aÃ§Ä±lÄ±ÅŸÄ±nda konuÅŸacak.

(Ankara/10.00)

4- Milli Savunma BakanÄ± Fikri IÅŸÄ±k, Savunma ve HavacÄ±lÄ±k Sanayi Ä°hracatÃ§Ä±larÄ± BirliÄŸi Genel Kuruluna katÄ±lacak.

(Ankara/11.30)Â



EKONOMÄ°

1- BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± Nurettin Canikli, Ä°stanbul Sanayi OdasÄ± (Ä°SO) nisan ayÄ± Meclis toplantÄ±sÄ±nda "Referandum sonrasÄ± TÃ¼rkiye'nin yeni vizyonunun ekonomi ve sanayi aÃ§Ä±sÄ±ndan Ã¶nemi" konulu konuÅŸma yapacak.

(Ä°stanbul/15.00)

2- Maliye BakanÄ± Naci AÄŸbal, Mali SuÃ§larÄ± AraÅŸtÄ±rma Kurulu (MASAK) ve TÃ¼rkiye Bankalar BirliÄŸince (TBB) dÃ¼zenlenen "TÃ¼rk BankacÄ±lÄ±k SektÃ¶rÃ¼nde SuÃ§ Gelirlerinin AklanmasÄ± ve TerÃ¶rÃ¼n FinansmanÄ± Ä°le MÃ¼cadele Ã‡alÄ±ÅŸtayÄ±"na katÄ±lacak.

(Ä°stanbul/10.00)Â

3- UlaÅŸtÄ±rma, Denizcilik ve HaberleÅŸme BakanÄ± Ahmet Arslan, ValiliÄŸi ziyaret edecek ve KarayollarÄ± BÃ¶lge MÃ¼dÃ¼rleri ToplantÄ±sÄ±'na baÅŸkanlÄ±k edecek.

(Bursa/15.00/15.30)

4- TÃ¼rkiye Cumhuriyet Merkez BankasÄ± (TCMB) Para PolitikasÄ± Kurulu, nisan ayÄ± toplantÄ±sÄ±nda faiz kararÄ±nÄ± aÃ§Ä±klayacak.

(Ankara /14.00)



DÃœNYA-DÄ°PLOMASÄ°

1- DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± MevlÃ¼t Ã‡avuÅŸoÄŸlu, Ã–zbekistan CumhurbaÅŸkanÄ± Åžavkat Mirziyoyev tarafÄ±ndan kabul edilecek.

(TaÅŸkent)Â

2- Musul kent merkezinin batÄ± yakasÄ±nÄ±n DEAÅž'tan geri alÄ±nmasÄ± operasyonu takip ediliyor.

(Musul)Â

3- Yemen'deki iÃ§ savaÅŸla ilgili geliÅŸmeler takip ediliyor.

(Sana)

4- Suriye iÃ§ savaÅŸÄ±ndaki geliÅŸmeler takip ediliyor.

(Åžam)Â

KÃœLTÃœR SANAT

1- KÃ¼ltÃ¼r ve Turizm BakanÄ± Nabi AvcÄ±, Bosna Hersek'te Ã‡ocuk ÅženliÄŸine katÄ±lacak ve Bosna Hersek Devlet BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± Konseyinin BoÅŸnak Ã¼yesi Bakir Ä°zetbegovic ile gÃ¶rÃ¼ÅŸecek.

(Zenica/Saraybosna)Â



GÃœNCEL

1- Kamu BaÅŸdenetÃ§isi (Ombudsman) Åžeref MalkoÃ§, YGS, LYS ve KPSS sÄ±navlarÄ±nda baÅŸvuru tarihlerini kaÃ§Ä±rarak maÄŸdur olan bazÄ± Ã¶ÄŸrencileri kabul ederek basÄ±n toplantÄ±sÄ± dÃ¼zenleyecek.

(Ankara/13.00)Â



SPOR

1- Futbolda Ziraat TÃ¼rkiye KupasÄ± yarÄ± final ilk maÃ§Ä±nda Medipol BaÅŸakÅŸehir ile FenerbahÃ§e karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya gelecek.

(Ä°stanbul/20.45)Â

2- Basketbol THY Avrupa Ligi play-off serisinde Anadolu Efes, Yunanistan'Ä±n Olympiakos takÄ±mÄ±nÄ±, DarÃ¼ÅŸÅŸafaka DoÄŸuÅŸ ise Ä°spanya'nÄ±n Real Madrid takÄ±mÄ±nÄ± konuk edecek.

(Ä°stanbul/19.30/21.15)Â

3- Voleybol Efeler Ligi play-off final serisinin ilk maÃ§Ä±nda Halkbank iel Arkas Spor, TVF BaÅŸkent Salonu'nda karÅŸÄ±laÅŸacak.

(Ankara/18.00)

4- Bilyoner.com KadÄ±nlar Basketbol Ligi play-off Ã§eyrek final serisi Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ ve son maÃ§Ä±nda Bellona AGÃœ ile BeÅŸiktaÅŸ karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya gelecek.

(Kayseri/18.00)Â

Ã–ZEL HABER

1- "TÃ¼rkiye'nin bu iÅŸlerde alnÄ± aktÄ±r"

- BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± Kaynak:

- "Nerede bir insan varsa, nerede bir mazlum varsa, nerede bir maÄŸdur varsa TÃ¼rkiye az Ã§ok demeden orada olacaktÄ±r. Ä°mdat elini uzatana yardÄ±m elini uzatacaktÄ±r"

- "TÃ¼rkiye bu iÅŸlerin lafÄ±nÄ± yapmÄ±yor. TÃ¼rkiye taÅŸÄ±n altÄ±na elini koymuÅŸtur. TÃ¼rkiye'nin bu iÅŸlerde alnÄ± aktÄ±r"

- "(AKPM kararÄ±) Kopenhag kriterleri Ankara demokratik kriterleri olarak devam eder. Maastricht kriterleri, ekonomik kriterler de Ä°stanbul kriterleri olarak devam eder"

- "AKPM aÃ§Ä±sÄ±ndan Ã§ok ilginÃ§ ve Ã¼zÃ¼cÃ¼ bir karar"

- "AB, darbecilerin hukukunu korumak yerine Ã¼lkemizin demokrasisinin hukukunu, binasÄ± bombalanmÄ±ÅŸ parlamentonun hukukunu, seÃ§ilmiÅŸ CumhurbaÅŸkanÄ± ve BaÅŸbakanÄ±n hukukunu korumayÄ± bir dÃ¼ÅŸÃ¼nse doÄŸru yolu bulur diye dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yorum"

2- ANALÄ°Z - BorsanÄ±n gidecek daha Ã§ok yolu var

- Borsa Ä°stanbul fiyat/kazanÃ§ oranÄ± penceresinden bakÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nda hala dÃ¼nyanÄ±n en ucuz borsalarÄ±ndan biri olarak gÃ¶rÃ¼lÃ¼yor

- TÃ¼rkiye pay piyasalarÄ±, fiyat/kazanÃ§ Ã§arpanÄ± ile geliÅŸmekte olan piyasalara gÃ¶re yaklaÅŸÄ±k yÃ¼zde 32 iskontoyla iÅŸlem gÃ¶rÃ¼yor

- Borsa Ä°stanbul'da iÅŸlem gÃ¶ren ÅŸirketlerin toplam piyasa deÄŸeri 2007 yÄ±lÄ±na gÃ¶re hala 3 kat daha dÃ¼ÅŸÃ¼k

- BIST 100 endeksi, dolar bazlÄ± zirvesine gÃ¶re yÃ¼zde 100'e yakÄ±n getiri potansiyeline sahip

3- Yerli fÃ¼ze "KAAN" gÃ¶rÃ¼cÃ¼ye Ã§Ä±kÄ±yor

- ROKETSAN, KAAN FÃ¼zesi ve Silah Sistemini ilk kez IDEF'te sergileyecek

- KAAN Silah Sistemi, uzun menzili ve yoÄŸun ateÅŸ yeteneÄŸiyle caydÄ±rÄ±cÄ± gÃ¼Ã§ olacak

- Sistem, gece ve gÃ¼ndÃ¼z, her tÃ¼rlÃ¼ hava ve arazi ÅŸartlarÄ±nda, yÃ¼ksek Ã¶ncelikli hedefler Ã¼zerine yoÄŸun ateÅŸ aÃ§arak manevra birliklerine etkin destek saÄŸlÄ±yor