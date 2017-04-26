GÃ¼ncelleme: 12:45, 26 Nisan 2017 Ã‡arÅŸamba

TEOG 2. dÃ¶nem sÄ±navlarÄ±nda ilk gÃ¼n oturumu sona erdi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Milli EÄŸitim BakanlÄ±ÄŸÄ±nca (MEB)Â merkezi ortak sÄ±nav sistemiÂ kapsamÄ±nda, ortaokulÂ 8'inci sÄ±nÄ±f Ã¶ÄŸrencilerine yÃ¶nelik gerÃ§ekleÅŸtirilen ikinci dÃ¶nem merkezi ortak sÄ±navlarÄ±nÂ ilk gÃ¼n oturumuÂ sona erdi.

1 milyon 185 bin 328 Ã¶ÄŸrencinin katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± sÄ±nav, yurt iÃ§inde 970 merkezde, 16 bin 257 okulda ve 94 bin 225 salonda, yurt dÄ±ÅŸÄ±nda ise 15 merkezde, 22 okulda yapÄ±ldÄ±.

Birinci gÃ¼n oturumunda adaylara sÄ±rasÄ±yla TÃ¼rkÃ§e, matematik, din kÃ¼ltÃ¼rÃ¼ ve ahlak bilgisi sorularÄ± yÃ¶neltildi. Ortak sÄ±navlar, TÃ¼rkiye saatiyle 09.00, 10.10 ve 11.20'de aynÄ± anda baÅŸladÄ± ve saat 12.00'de sona erdi.

Ortak sÄ±navlarda her ders iÃ§in Ã§oktan seÃ§meli 20 soru soruldu ve Ã¶ÄŸrencilere A, B, C ve D kitapÃ§Ä±ÄŸÄ± olmak Ã¼zere dÃ¶rt kitapÃ§Ä±k verildi. Adaylara her ders iÃ§in 40 dakika sÃ¼re tanÄ±ndÄ±.Â

Ortak sÄ±navÄ±n yarÄ±nki ikinci oturumunda adaylara, fen bilimleri, T.C inkÄ±lap tarihi ve AtatÃ¼rkÃ§Ã¼lÃ¼k ile yabancÄ± dil derslerinden sorular yÃ¶neltilecek.

Merkezi ortak sÄ±navlarÄ±n soru ve cevaplarÄ± ile Ã§Ã¶zÃ¼m videolarÄ±, yarÄ±n saat 14.00'ten itibaren "www.eba.gov.tr" adresinde yayÄ±mlanacak.