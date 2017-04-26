Ankara merkezli 81 ilde FETÃ– operasyonu: 803 gÃ¶zaltÄ±

FETÃ–)Â emniyet teÅŸkilatÄ±ndakiÂ mahrem yapÄ±lanmasÄ±na yÃ¶nelik Ankara merkezli 81 ilde 8 bin 500Â polisin katÄ±lÄ±mÄ±yla dÃ¼zenlenen eÅŸ zamanlÄ±Â operasyonÂ dÃ¼zenlendi. Operasyonlarda 54 ilde 803 kiÅŸiÂ gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.
Ankara Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nca yÃ¼rÃ¼tÃ¼len FETÃ–/PDY soruÅŸturmasÄ± kapsamÄ±nda Ã¶rgÃ¼tÃ¼n emniyet teÅŸkilatÄ± iÃ§erisindeki mahrem yapÄ±lanmasÄ±na yÃ¶nelik Emniyet Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ KaÃ§akÃ§Ä±lÄ±k ve Organize SuÃ§larla MÃ¼cadele Daire BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± koordinasyonunda eÅŸ zamanlÄ± operasyonlar dÃ¼zenlendi.
TÃ¼rkiye genelinde 81 ilde 8 bin 500 polisin katÄ±lÄ±mÄ±yla gerÃ§ekleÅŸtirilen operasyonlarda, ÅŸu ana kadar 54 ilde 803 ÅŸÃ¼phelinin gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± Ã¶ÄŸrenildi.
ÅžÃ¼phelilerin yakalanmasÄ±na yÃ¶nelik Ã§alÄ±ÅŸmalar sÃ¼rÃ¼yor.
Kayseri'de FETÃ–/PDY soruÅŸturmasÄ± kapsamÄ±nda, Ã¶rgÃ¼tÃ¼n ÅŸifreli haberleÅŸme programÄ± ByLock'u kullandÄ±klarÄ± iddiasÄ±yla adliyeye sevk edilen 22 eski Ã¶ÄŸretmenden 13'Ã¼ tutuklandÄ±
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, ÅžÄ±rnak'ta ÅŸehit dÃ¼ÅŸen Uzman Ã‡avuÅŸ Ä°slam Ã‡ubuk'un ailesine taziye dileklerini iletti
Milli EÄŸitim BakanlÄ±ÄŸÄ±nca (MEB) Temel EÄŸitimden OrtaÃ¶ÄŸretime GeÃ§iÅŸ (TEOG) sistemi kapsamÄ±nda, 8. sÄ±nÄ±f Ã¶ÄŸrencilerine yÃ¶nelik ikinci dÃ¶nem merkezi ortak sÄ±navlarÄ±n ilk oturumu baÅŸladÄ±.
FETÃ–'nÃ¼n emniyet teÅŸkilatÄ±ndaki mahrem yapÄ±lanmasÄ±na yÃ¶nelik Ankara merkezli 81 ilde 8 bin 500 polisin katÄ±lÄ±mÄ±yla eÅŸ zamanlÄ± operasyon dÃ¼zenlendi.
TÃ¼rkiye, ÅŸiddetli kuraklÄ±kla mÃ¼cadele eden Somali'ye Ã§ok sayÄ±da yardÄ±m kuruluÅŸuyla can suyu olmaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±yor. TÃ¼rk KÄ±zÄ±layÄ±, TDV ve Ä°HH yardÄ±mlarÄ± Ã¼lkedeki ihtiyaÃ§ sahiplerine ulaÅŸtÄ±rÄ±yor
GÃ¼venlik gÃ¼Ã§lerince, Ä°Ã§iÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n aranan terÃ¶ristler listesinde "gri kategori"de yer alan "Bedran Gundike Ramo" kod adlÄ± Sait TanÄ±t'Ä±n etkisiz hale getirildiÄŸi bildirildi
BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, MHP Genel BaÅŸkanÄ± BahÃ§eli'yi saat 12.00'de Ã‡ankaya KÃ¶ÅŸkÃ¼'nde kabul edecek
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, AKPM'nin 'siyasi denetim' kararÄ±na iliÅŸkin, "Åžu anda TÃ¼rkiye'ye karÅŸÄ± alÄ±nan bu karar tamamen siyasidir. Biz zaten bÃ¶yle bir kararÄ± tanÄ±mÄ±yoruz. Ä°stedikleri kadar bÃ¶yle bir kararÄ± almÄ±ÅŸ olsunlar." dedi.
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m'Ä± BeÅŸtepe Devlet Konukevi'nde kabul etti
BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, AKPM'nin 'siyasi denetim' kararÄ±na dair, "TÃ¼rkiye olarak biz bu kararÄ± tamamen siyasi bir karar olarak gÃ¶rÃ¼yoruz. TÃ¼rkiye'nin gerÃ§ekleriyle Ã¶rtÃ¼ÅŸmÃ¼yor." dedi.
FETÃ–'nÃ¼n 15 Temmuz 2016'daki darbe giriÅŸiminin firari ÅŸÃ¼phelilerinden eski Hakim BinbaÅŸÄ± KurtuluÅŸ Kaya'nÄ±n olay gÃ¼nÃ¼ne iliÅŸkin fotoÄŸraflarÄ± ortaya Ã§Ä±ktÄ±
TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetlerince dÃ¼zenlenen hava harekatÄ±nda, Irak'Ä±n kuzeyindeki Sincar DaÄŸÄ± bÃ¶lgesinde 40, Suriye'nin kuzeydoÄŸusundaki KaraÃ§ok'ta da 30 civarÄ±nda PKK mensubu etkisiz hale getirildi
FETÃ–'nÃ¼n darbe giriÅŸimi sÄ±rasÄ±nda GÃ¶lbaÅŸÄ±'nda bulunan Ã–zel Kuvvetler KomutanlÄ±ÄŸÄ±nÄ± ele geÃ§irme teÅŸebbÃ¼sÃ¼yle ilgili 69 sanÄ±ÄŸÄ±n yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± davaya devam edildi
Hrant Dink'in Ã¶ldÃ¼rÃ¼lmesine iliÅŸkin hazÄ±rlanan 3. iddianamede, Trabzon ve IÌ‡stanbul Jandarma IÌ‡stihbarat goÌˆrevlilerinin cinayetin planlanmasÄ± ve icrasÄ± noktasÄ±nda muÌˆsÌ§terek hareket ettikleri belirtildi
AKPM'de kabul edilen rapor ve karar tasarÄ±sÄ±ndaki maddelerin TÃ¼rkiye'nin aleyhine deÄŸiÅŸtirilmesi yÃ¶nÃ¼nde Ã¶nerge veren isimler olarak PKK ile iliÅŸkisi olduÄŸu bilinen Ã¼yeler Villumsen, Hunko ve Fornarve dikkati Ã§ekti
BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± ÅžimÅŸek, "TÃ¼rkiye'nin Almanya'dan ekonomik yardÄ±m istediÄŸi" iddialarÄ±na iliÅŸkin "Bild gazetesinin bugÃ¼n internet sitelerine yansÄ±yan haberi kesinlikle doÄŸru deÄŸildir. BaÄŸlamÄ±ndan Ã§Ä±karÄ±lmÄ±ÅŸ, Ã§arpÄ±tÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r" ifadesini kullandÄ±