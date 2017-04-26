09:41, 26 Nisan 2017 Ã‡arÅŸamba

ABD GÃ¼ney Kore'ye fÃ¼ze savunma sistemini kurdu





ABD ordusu, GÃ¼ney Kore'de THAAD fÃ¼zesavar savunma sisteminin kurulumuna baÅŸladÄ±. RadarlarÄ±n ve diÄŸer ekipmanlarÄ±n taÅŸÄ±nmasÄ± sÄ±rasÄ±nda yerel halk ile polis arasÄ±nda gerilim yaÅŸandÄ±.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi GÃ¼ney Kore'ye THAAD (YÃ¼ksek Ä°rtifa BÃ¶lge Hava SavunmasÄ±) fÃ¼zesavar savunma sistemi yerleÅŸtirmeye baÅŸlayan ABD, sistemin kurulumuna baÅŸladÄ±. FÃ¼zesavar savunma sisteminin bazÄ± parÃ§alarÄ±, kurulumun yapÄ±lacaÄŸÄ± noktaya hareket etti. RadarlarÄ±n ve diÄŸer ekipmanlarÄ±n taÅŸÄ±nmasÄ± sÄ±rasÄ±nda yerel halk ile polis arasÄ±nda gerilim yaÅŸandÄ±. THAAD fÃ¼zelerinin yerleÅŸtirileceÄŸi bÃ¶lgede yaÅŸayan sakinler ve aktivistler, dÃ¼n sabah saatlerinde Seongju kasabasÄ±ndaki golf sahasÄ±na girmek isteyen araÃ§larÄ±n Ã¶nÃ¼nÃ¼ kesti. AraÃ§lar, olay yerine gelen yÃ¼zlerce polisin mÃ¼dahalesinin ardÄ±ndan alana girebildi. Ã‡Ä±kan arbede iki kiÅŸinin yaralandÄ±ÄŸÄ± bildirildi. Protestocular, THAAD'Ä±n yerleÅŸtirilmesinin anayasa ve yasalara aykÄ±rÄ± olduÄŸu gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼ dile getirdi. DiÄŸer yandan, URI AraÅŸtÄ±rma Åžirketi ile Demokratik KatÄ±lÄ±m HalkÄ±n DayanÄ±ÅŸma Ã–rgÃ¼tÃ¼ adlÄ± sivil toplum kuruluÅŸunun ortaklaÅŸa dÃ¼zenlediÄŸi anket, katÄ±lÄ±mcÄ±larÄ±n yÃ¼zde 56,5'inin THAAD sisteminin yerleÅŸtirilmesinin durdurulmasÄ±nÄ± istediÄŸini gÃ¶sterdi. Mart ayÄ±nÄ±n baÅŸÄ±nda THAAD sistemiyle ilgili bazÄ± donanÄ±mlar KC'ye ulaÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±. KC ordusundan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, sistemin yerleÅŸtirilme sÃ¼recinin 9 MayÄ±s'ta dÃ¼zenlenecek devlet baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± seÃ§iminin Ã¶ncesinde tamamlanmasÄ±nÄ±n mÃ¼mkÃ¼n olmadÄ±ÄŸÄ± belirtilmiÅŸti. GÃ¼ney Korelilerin tepkisi dÄ±ÅŸÄ±nda, THAAD sistemlerinin yerleÅŸtirilmesi konusunda bazÄ± hukuki engellerin de mevcut olduÄŸu biliniyor. KÄ±sa ve orta menzilli fÃ¼zeleri radar sistemi sayesinde tespit ederek bu fÃ¼zeleri dÃ¼ÅŸÃ¼ÅŸ aÅŸamasÄ±nda yok eden fÃ¼zeler fÄ±rlatan THAAD sisteminin 200 kilometre menzili ve 150 km yÃ¼kseÄŸe fÃ¼ze fÄ±rlatma kapasitesi bulunuyor.

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