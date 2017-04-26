Makedonya'daki cami duvarÄ±na 'HaÃ§lÄ±' saldÄ±rÄ±

Makedonya TÃ¼rk Demokratik Partisi (TDP),Â Gostivar'dakiÂ tarihi caminin duvarÄ±na kimliÄŸi belirsiz kiÅŸiler tarafÄ±ndanÂ haÃ§ Ã§izilmesini "ÅŸiddetle" kÄ±nadÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±.
TDP'den yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, bu tarz Ã§irkin saldÄ±rÄ±larÄ±n dinler ve milletler arasÄ±nda nefret tohumlarÄ±nÄ± ekmek isteyenlerin bir oyunu olduÄŸu belirtilerek, "Gostivar'da yÃ¼zyÄ±llardÄ±r beraber yaÅŸamÄ±ÅŸ farklÄ± din ve milletlerin arasÄ±na nifak tohumlarÄ± ekmeye Ã§alÄ±ÅŸan, kendini bilmez kiÅŸilerin derhal Ä°Ã§iÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan tespit edilip, oynanmaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±lan oyunlarÄ± bertaraf etmelerini talep ediyoruz." ifadelerine yer verildi.
GostivarlÄ± TÃ¼rklere saÄŸduyu Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulunulan aÃ§Ä±klamada, bu tarz olaylarÄ± yapanlara karÅŸÄ± her zaman en sert tavrÄ±n takÄ±nÄ±lacaÄŸÄ± vurgulandÄ±.
Ä°Ã§iÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada da saldÄ±rÄ±nÄ±n pazar akÅŸamÄ± meydana geldiÄŸi ifade edilerek, olayÄ±n Gostivar Ä°slam BirliÄŸi Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ± tarafÄ±ndan polise bildirildiÄŸi kaydedildi.
KÄ±rmÄ±zÄ± boya ile camii duvarlarÄ±na Ã§izilen grafitleri polis kaynaklarÄ± doÄŸrularken, olayÄ±n aydÄ±nlatÄ±lmasÄ± iÃ§in gerekli Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±n baÅŸlatÄ±ldÄ±ÄŸÄ± belirtiliyor.
Ã‡in'in ilk yerli yapÄ±m uÃ§ak gemisi Ã¼lkenin kuzeyinde yapÄ±lan tÃ¶renle suya indirildi.
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Almanya BaÅŸbakanÄ± Angela Merkelâ€™in, Avrupa BirliÄŸiâ€™nin TÃ¼rkiyeâ€™de yapÄ±lan anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi referandum sonuÃ§larÄ± konusunda TÃ¼rkiyeâ€™ye karÅŸÄ± tek ses olmasÄ± gerektiÄŸini sÃ¶ylediÄŸi iddia edildi.
Makedonya'nÄ±n kuzeybatÄ±sÄ±ndaki Gostivar ÅŸehrinde bulunan tarihi Saat Camisi'nin duvarÄ±na boyalÄ± haÃ§ Ã§izilmesi bÃ¼yÃ¼k tepki gÃ¶rdÃ¼
ABD ordusu, GÃ¼ney Kore'de THAAD fÃ¼zesavar savunma sisteminin kurulumuna baÅŸladÄ±. RadarlarÄ±n ve diÄŸer ekipmanlarÄ±n taÅŸÄ±nmasÄ± sÄ±rasÄ±nda yerel halk ile polis arasÄ±nda gerilim yaÅŸandÄ±.
Ä°srailâ€™in KudÃ¼s Belediyesi ile Ä°skan BakanlÄ±ÄŸÄ±, DoÄŸu KudÃ¼sâ€™Ã¼n kuzeyinde yer alan yasa dÄ±ÅŸÄ± Atarot Yahudi yerleÅŸim biriminde 10 bin yeni konutun inÅŸa projesini onayladÄ±
ABD yÃ¶netimi, TSK'nÄ±n Sincar DaÄŸÄ± bÃ¶lgesinde ve Suriye'nin kuzeydoÄŸusunda KaraÃ§ok'ta terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ PKK ve Suriye uzantÄ±sÄ± PYD'ye dÃ¼zenlediÄŸi hava harekatÄ±nda "koordinasyon sorunu yaÅŸandÄ±ÄŸÄ±nÄ±" Ã¶ne sÃ¼rerek operasyonlardan kaygÄ± duyulduÄŸunu aÃ§Ä±kladÄ±
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ABD BaÅŸkanÄ± Trump yÃ¶netimi, Kanada'dan ithal edilen yumuÅŸak kereste Ã¼rÃ¼nlerine yÃ¼zde 3 ila 24 arasÄ±nda deÄŸiÅŸen oranlarda gÃ¼mrÃ¼k vergisi uygulanacaÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±
MÄ±sÄ±r'da Sina YarÄ±madasÄ±'nÄ±n kurtuluÅŸunun yÄ±l dÃ¶nÃ¼mÃ¼ mÃ¼nasebetiyle bin 118 mahkumun serbest bÄ±rakÄ±lmasÄ±na karar verildiÄŸi bildirildi
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