DÃ¼nya BÃ¼lteni Haber PortalÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni Haber PortalÄ± DÃ¼nya BÃ¼lteni Haber PortalÄ±


  •  
  • RSS 
  • Twitter 
  • Facebook 
GÃ¼nÃ¼n Haberleri
11:07, 26 Nisan 2017 Ã‡arÅŸamba
Balkanlar
09:51, 26 Nisan 2017 Ã‡arÅŸamba

  • PaylaÅŸ
Makedonya'daki cami duvarÄ±na 'HaÃ§lÄ±' saldÄ±rÄ±
Makedonya'daki cami duvarÄ±na 'HaÃ§lÄ±' saldÄ±rÄ±

Makedonya'nÄ±n kuzeybatÄ±sÄ±ndaki Gostivar ÅŸehrinde bulunan tarihi Saat Camisi'nin duvarÄ±na boyalÄ± haÃ§ Ã§izilmesi bÃ¼yÃ¼k tepki gÃ¶rdÃ¼

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Makedonya TÃ¼rk Demokratik Partisi (TDP),Â Gostivar'dakiÂ tarihi caminin duvarÄ±na kimliÄŸi belirsiz kiÅŸiler tarafÄ±ndanÂ haÃ§ Ã§izilmesini "ÅŸiddetle" kÄ±nadÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±.

TDP'den yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, bu tarz Ã§irkin saldÄ±rÄ±larÄ±n dinler ve milletler arasÄ±nda nefret tohumlarÄ±nÄ± ekmek isteyenlerin bir oyunu olduÄŸu belirtilerek, "Gostivar'da yÃ¼zyÄ±llardÄ±r beraber yaÅŸamÄ±ÅŸ farklÄ± din ve milletlerin arasÄ±na nifak tohumlarÄ± ekmeye Ã§alÄ±ÅŸan, kendini bilmez kiÅŸilerin derhal Ä°Ã§iÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan tespit edilip, oynanmaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±lan oyunlarÄ± bertaraf etmelerini talep ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

GostivarlÄ± TÃ¼rklere saÄŸduyu Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulunulan aÃ§Ä±klamada, bu tarz olaylarÄ± yapanlara karÅŸÄ± her zaman en sert tavrÄ±n takÄ±nÄ±lacaÄŸÄ± vurgulandÄ±.

Ä°Ã§iÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada da saldÄ±rÄ±nÄ±n pazar akÅŸamÄ± meydana geldiÄŸi ifade edilerek, olayÄ±n Gostivar Ä°slam BirliÄŸi Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ± tarafÄ±ndan polise bildirildiÄŸi kaydedildi.

KÄ±rmÄ±zÄ± boya ile camii duvarlarÄ±na Ã§izilen grafitleri polis kaynaklarÄ± doÄŸrularken, olayÄ±n aydÄ±nlatÄ±lmasÄ± iÃ§in gerekli Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±n baÅŸlatÄ±ldÄ±ÄŸÄ± belirtiliyor.



Ä°lgili Konular Gostivar makedonya
Yasal UyarÄ±: YayÄ±nlanan yazÄ± ve haberin tÃ¼m haklarÄ± DÃ¼nya BÃ¼lteni'ne aittir. Ã–zel izin alÄ±nmadan yazÄ± ve haber hiÃ§bir ÅŸekilde kullanÄ±lamaz. Ancak yazÄ± ve haberin bir kÄ±smÄ± aktif link verilerek alÄ±ntÄ±lanabilir.

  • PaylaÅŸ

Bu habere henÃ¼z yorum eklenmedi. Yorum Eklemek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z.

Balkanlar Haberleri
Ã‡in'in ilk yerli uÃ§ak gemisi suya indirildi
Ã‡in'in ilk yerli uÃ§ak gemisi suya indirildi

Ã‡in'in ilk yerli yapÄ±m uÃ§ak gemisi Ã¼lkenin kuzeyinde yapÄ±lan tÃ¶renle suya indirildi.
Eski Fransa BaÅŸbakanÄ± da 'Macron' dedi
Eski Fransa BaÅŸbakanÄ± da 'Macron' dedi

Fransa'da cumhurbaÅŸkanÄ± seÃ§iminde ikinci tura kalan Macron, merkez saÄŸdan aldÄ±ÄŸÄ± desteÄŸi artÄ±rÄ±yor
Burundi'ye giden BM yardÄ±m konvoyuna engel
Burundi'ye giden BM yardÄ±m konvoyuna engel

BM DÃ¼nya GÄ±da ProgramÄ±nÄ±n Burundi'ye gÃ¶nderdiÄŸi yardÄ±m konvoyu, gÃ¼venlik gerekÃ§esiyle gÃ¼nlerdir Ruanda sÄ±nÄ±rÄ±nda bekletiliyor
Trump son kararnamesini 'Ã§iftÃ§ilerle' imzaladÄ±
Trump son kararnamesini 'Ã§iftÃ§ilerle' imzaladÄ±

ABD BaÅŸkanÄ± Trump, tarÄ±m sektÃ¶rÃ¼nÃ¼n desteklenmesini kapsayan baÅŸkanlÄ±k kararnamesini imzaladÄ±
ABD GÃ¼ney Kore'ye denizaltÄ±sÄ±nÄ± da gÃ¶nderdi
ABD GÃ¼ney Kore'ye denizaltÄ±sÄ±nÄ± da gÃ¶nderdi

ABD tarafÄ±ndan "Ohio sÄ±nÄ±fÄ±" gÃ¼dÃ¼mlÃ¼ balistik fÃ¼ze denizaltÄ±sÄ± USS Michigan, GÃ¼ney Koreâ€™nin Busan LimanÄ±'na gÃ¶nderildi.
Fazla MÃ¼slÃ¼man Ã§ocuk'tan ÅŸikayetÃ§i FransÄ±z BaÅŸkana ceza
'Fazla MÃ¼slÃ¼man Ã§ocuk'tan ÅŸikayetÃ§i FransÄ±z BaÅŸkana ceza

Beziers Belediye BaÅŸkanÄ± Menard, MÃ¼slÃ¼man Ã¶ÄŸrenciler hakkÄ±nda sÃ¶ylediÄŸi Ä±rkÃ§Ä± sÃ¶zler sebebiyle para cezasÄ± aldÄ±
ABD'nin MÄ±sÄ±r politikasÄ± Senato'da konuÅŸuldu
ABD'nin MÄ±sÄ±r politikasÄ± Senato'da konuÅŸuldu

ABD Senatosunda konuÅŸan Amerika'nÄ±n Ã¶nde gelen OrtadoÄŸu uzmanlarÄ±, Washington'Ä±n MÄ±sÄ±r politikasÄ±nÄ± tekrar gÃ¶zden geÃ§irmesi gerektiÄŸi gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼nde birleÅŸti
Merkel'den Avrupa'ya TÃ¼rkiye'ye karÅŸÄ± birleÅŸin
Merkel'den Avrupa'ya: TÃ¼rkiye'ye karÅŸÄ± birleÅŸin

Almanya BaÅŸbakanÄ± Angela Merkelâ€™in, Avrupa BirliÄŸiâ€™nin TÃ¼rkiyeâ€™de yapÄ±lan anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi referandum sonuÃ§larÄ± konusunda TÃ¼rkiyeâ€™ye karÅŸÄ± tek ses olmasÄ± gerektiÄŸini sÃ¶ylediÄŸi iddia edildi.
Makedonya'daki cami duvarÄ±na 'HaÃ§lÄ±' saldÄ±rÄ±
Makedonya'daki cami duvarÄ±na 'HaÃ§lÄ±' saldÄ±rÄ±

Makedonya'nÄ±n kuzeybatÄ±sÄ±ndaki Gostivar ÅŸehrinde bulunan tarihi Saat Camisi'nin duvarÄ±na boyalÄ± haÃ§ Ã§izilmesi bÃ¼yÃ¼k tepki gÃ¶rdÃ¼
ABD GÃ¼ney Kore'ye fÃ¼ze savunma sistemini kurdu
ABD GÃ¼ney Kore'ye fÃ¼ze savunma sistemini kurdu

ABD ordusu, GÃ¼ney Kore'de THAAD fÃ¼zesavar savunma sisteminin kurulumuna baÅŸladÄ±. RadarlarÄ±n ve diÄŸer ekipmanlarÄ±n taÅŸÄ±nmasÄ± sÄ±rasÄ±nda yerel halk ile polis arasÄ±nda gerilim yaÅŸandÄ±.
Ä°srail'den KudÃ¼s'te 10 bin yeni konuta onay
Ä°srail'den KudÃ¼s'te 10 bin yeni konuta onay

Ä°srailâ€™in KudÃ¼s Belediyesi ile Ä°skan BakanlÄ±ÄŸÄ±, DoÄŸu KudÃ¼sâ€™Ã¼n kuzeyinde yer alan yasa dÄ±ÅŸÄ± Atarot Yahudi yerleÅŸim biriminde 10 bin yeni konutun inÅŸa projesini onayladÄ±
Sincar ve KaraÃ§ok'taki hava harekatÄ±na iliÅŸkin ABD'den aÃ§Ä±klama
Sincar ve KaraÃ§ok'taki hava harekatÄ±na iliÅŸkin ABD'den aÃ§Ä±klama

ABD yÃ¶netimi, TSK'nÄ±n Sincar DaÄŸÄ± bÃ¶lgesinde ve Suriye'nin kuzeydoÄŸusunda KaraÃ§ok'ta terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ PKK ve Suriye uzantÄ±sÄ± PYD'ye dÃ¼zenlediÄŸi hava harekatÄ±nda "koordinasyon sorunu yaÅŸandÄ±ÄŸÄ±nÄ±" Ã¶ne sÃ¼rerek operasyonlardan kaygÄ± duyulduÄŸunu aÃ§Ä±kladÄ±
ABD Rusya sÄ±nÄ±rÄ±na F-35 konuÅŸlandÄ±rÄ±yor
ABD Rusya sÄ±nÄ±rÄ±na F-35 konuÅŸlandÄ±rÄ±yor

ABD Hava Kuvvetleri iki adet F-35A Lightning II tipi savaÅŸ uÃ§aÄŸÄ±nÄ± Estonyaâ€™ya konuÅŸlandÄ±rdÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurdu
Trump'tan Kanada'ya kÃ¶tÃ¼ haber
Trump'tan Kanada'ya kÃ¶tÃ¼ haber

ABD BaÅŸkanÄ± Trump yÃ¶netimi, Kanada'dan ithal edilen yumuÅŸak kereste Ã¼rÃ¼nlerine yÃ¼zde 3 ila 24 arasÄ±nda deÄŸiÅŸen oranlarda gÃ¼mrÃ¼k vergisi uygulanacaÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±
MÄ±sÄ±r'da bin 118 mahkuma af
MÄ±sÄ±r'da bin 118 mahkuma af

MÄ±sÄ±r'da Sina YarÄ±madasÄ±'nÄ±n kurtuluÅŸunun yÄ±l dÃ¶nÃ¼mÃ¼ mÃ¼nasebetiyle bin 118 mahkumun serbest bÄ±rakÄ±lmasÄ±na karar verildiÄŸi bildirildi
Arap BirliÄŸi'nden BM'ye 'Ä°srail' Ã§aÄŸrÄ±sÄ±
Arap BirliÄŸi'nden BM'ye 'Ä°srail' Ã§aÄŸrÄ±sÄ±

Arap BirliÄŸi, BM'yi, Ä°srail hapishanelerindeki Filistinli tutuklularÄ±n maruz kaldÄ±ÄŸÄ± ihlallerin durdurulmasÄ± iÃ§in acil mÃ¼dahale etmeye Ã§aÄŸÄ±rdÄ±

Haberler

MakedonyalÄ± MÃ¼slÃ¼man liderden ErdoÄŸan'a destek
MakedonyalÄ± MÃ¼slÃ¼man liderden ErdoÄŸan'a destek

Makedonya'da Arnavut platformuna Arnavutluk'tan yorum
Makedonya'da Arnavut platformuna Arnavutluk'tan yorum

Gevgeli'nin zamana direnen OsmanlÄ± mirasÄ±
Gevgeli'nin zamana direnen OsmanlÄ± mirasÄ±

Makedonya'da siyasi krizden kurumsal krize gidiÅŸ | ANALÄ°Z
Makedonya'da siyasi krizden kurumsal krize gidiÅŸ ANALÄ°Z

"Biz Hollanda'yÄ± Srebrenitsa'da tanÄ±dÄ±k"
quot Biz Hollanda'yÄ± Srebrenitsa'da tanÄ±dÄ±k quot

ÃœskÃ¼p'te TÃ¼rkÃ§e eÄŸitimin asÄ±rlÄ±k Ã§Ä±narÄ±; TefeyyÃ¼z
ÃœskÃ¼p'te TÃ¼rkÃ§e eÄŸitimin asÄ±rlÄ±k Ã§Ä±narÄ± TefeyyÃ¼z

Makedonya turizmine FETÃ– engeli
Makedonya turizmine FETÃ– engeli

Makedonya iÃ§in 'kriz' uyarÄ±sÄ±
Makedonya iÃ§in 'kriz' uyarÄ±sÄ±






TÃ¼rkiye
DÃ¼nya
Dubam
Haber Analiz
RÃ¶portaj
KÃ¼ltÃ¼r Sanat
Tarih DosyasÄ±

Aile-SaÄŸlÄ±k
EÄŸitim
HayatÄ±n Ä°Ã§inden
TÃ¼rkiye ve DÃ¼nya gÃ¼ndemi


Ekonomi
Bilim Teknoloji
Hac
GÃ¼nÃ¼n Haberleri
Foto Galeri
Video Galeri
Yazarlar


e-kitaplÄ±k
Dosya
Ã‡evre ve Ä°klim
DÃ¼nyada Ramazan
Bize ulaÅŸÄ±n
Sitene Ekle
KÃ¼nye
RSS
iPhone Uygulama
Android Uygulama


 