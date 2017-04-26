09:51, 26 Nisan 2017 Ã‡arÅŸamba

Makedonya'daki cami duvarÄ±na 'HaÃ§lÄ±' saldÄ±rÄ±





Makedonya'nÄ±n kuzeybatÄ±sÄ±ndaki Gostivar ÅŸehrinde bulunan tarihi Saat Camisi'nin duvarÄ±na boyalÄ± haÃ§ Ã§izilmesi bÃ¼yÃ¼k tepki gÃ¶rdÃ¼

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Makedonya TÃ¼rk Demokratik Partisi (TDP),Â Gostivar'dakiÂ tarihi caminin duvarÄ±na kimliÄŸi belirsiz kiÅŸiler tarafÄ±ndanÂ haÃ§ Ã§izilmesini "ÅŸiddetle" kÄ±nadÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±. TDP'den yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, bu tarz Ã§irkin saldÄ±rÄ±larÄ±n dinler ve milletler arasÄ±nda nefret tohumlarÄ±nÄ± ekmek isteyenlerin bir oyunu olduÄŸu belirtilerek, "Gostivar'da yÃ¼zyÄ±llardÄ±r beraber yaÅŸamÄ±ÅŸ farklÄ± din ve milletlerin arasÄ±na nifak tohumlarÄ± ekmeye Ã§alÄ±ÅŸan, kendini bilmez kiÅŸilerin derhal Ä°Ã§iÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan tespit edilip, oynanmaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±lan oyunlarÄ± bertaraf etmelerini talep ediyoruz." ifadelerine yer verildi. GostivarlÄ± TÃ¼rklere saÄŸduyu Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulunulan aÃ§Ä±klamada, bu tarz olaylarÄ± yapanlara karÅŸÄ± her zaman en sert tavrÄ±n takÄ±nÄ±lacaÄŸÄ± vurgulandÄ±. Ä°Ã§iÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada da saldÄ±rÄ±nÄ±n pazar akÅŸamÄ± meydana geldiÄŸi ifade edilerek, olayÄ±n Gostivar Ä°slam BirliÄŸi Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ± tarafÄ±ndan polise bildirildiÄŸi kaydedildi. KÄ±rmÄ±zÄ± boya ile camii duvarlarÄ±na Ã§izilen grafitleri polis kaynaklarÄ± doÄŸrularken, olayÄ±n aydÄ±nlatÄ±lmasÄ± iÃ§in gerekli Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±n baÅŸlatÄ±ldÄ±ÄŸÄ± belirtiliyor.

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