09:53, 26 Nisan 2017 Ã‡arÅŸamba

Merkel'den Avrupa'ya: TÃ¼rkiye'ye karÅŸÄ± birleÅŸin





Almanya BaÅŸbakanÄ± Angela Merkelâ€™in, Avrupa BirliÄŸiâ€™nin TÃ¼rkiyeâ€™de yapÄ±lan anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi referandum sonuÃ§larÄ± konusunda TÃ¼rkiyeâ€™ye karÅŸÄ± tek ses olmasÄ± gerektiÄŸini sÃ¶ylediÄŸi iddia edildi.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Alman Haber AjansÄ±â€™nÄ±n (dpa) Hristiyan Demokrat Birlik Partilerinin Federal Meclis Grubu toplantÄ±sÄ±na katÄ±lan siyasilere dayandÄ±rdÄ±ÄŸÄ± habere gÃ¶re, Merkel, CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸanâ€™Ä±n yaklaÅŸÄ±mlarÄ±na karÅŸÄ± ABâ€™nin ortak bir yanÄ±t bulmasÄ±nÄ±n gerekli olduÄŸunu dile getirdi. Merkelâ€™in, ABâ€™nin TÃ¼rkiye konusunda makul bir sonuca varmasÄ± iÃ§in zamana ihtiyaÃ§ duyduÄŸuna dikkat Ã§ektiÄŸi de belirtiliyor.

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