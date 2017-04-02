09:55, 26 Nisan 2017 Ã‡arÅŸamba

ABD'nin MÄ±sÄ±r politikasÄ± Senato'da konuÅŸuldu

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

ABD Senatosunda konuÅŸan Amerika'nÄ±n Ã¶nde gelen OrtadoÄŸu uzmanlarÄ±, Washington'Ä±nÂ MÄ±sÄ±r politikasÄ±nÄ± tekrar gÃ¶zden geÃ§irmesi gerektiÄŸini gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼nde birleÅŸti.

GÃ¼ney Carolina SenatÃ¶rÃ¼ Lindsey Graham'Ä±n baÅŸkanlÄ±k ettiÄŸi Senato Tahsisatlar Alt Komitesinde, Carnegie BarÄ±ÅŸ EnstitÃ¼sÃ¼ OrtadoÄŸu UzmanÄ± Michelle Dunne, DÄ±ÅŸ Ä°liÅŸkiler Merkezi OrtadoÄŸu uzmanlarÄ±ndan Eliot Abrams ile Barack Obama dÃ¶neminde Demokrasi ve Ä°nsan HaklarÄ±ndan Sorumlu DÄ±ÅŸiÅŸleri MÃ¼steÅŸarÄ± Tom Milanowski, ABD'nin MÄ±sÄ±r'a yaptÄ±ÄŸÄ± yardÄ±mlarla ilgili deÄŸerlendirmelerde bulundu.

MÄ±sÄ±r'a yÃ¼zlerce milyon dolarlÄ±k yardÄ±m yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± hatÄ±rlatan CumhuriyetÃ§i SenatÃ¶r Graham, buna karÅŸÄ±n bu Ã¼lkede sivil toplumunun durumunun kÃ¶tÃ¼leÅŸtiÄŸini, ekonominin de zayÄ±fladÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

"MISIR'DAN OLABÄ°LECEÄžÄ° EN Ä°YÄ° MISIR OLMASINI Ä°STÄ°YORUM"

Graham, "Orada gÃ¼Ã§ devÅŸirilmesinden ciddi anlamda kaygÄ±lÄ±yÄ±m. Bu temelde demokratik deÄŸil. MÄ±sÄ±r'dan Amerika gibi olmasÄ±nÄ± beklemiyorum ama MÄ±sÄ±r'dan olabileceÄŸi en iyi MÄ±sÄ±r olmasÄ±nÄ± istiyorum." ifadelerini kullandÄ±.

MÄ±sÄ±r'Ä±n DEAÅž gibi terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tleriyle mÃ¼cadeleye destek vermesini memnuniyetle karÅŸÄ±ladÄ±ÄŸÄ±nÄ± aktaran Graham, ABD'nin para harcarken bir Ã¼lkenin iÃ§ istikrarÄ±na ve bÃ¶lgenin istikrarÄ±na katkÄ± saÄŸlayan bir yatÄ±rÄ±m saÄŸlayÄ±p saÄŸlamadÄ±ÄŸÄ±na dikkat etmesi gerektiÄŸini ifade etti.

"MISIR BÄ°R Ä°Ã‡ Ä°SYANA DOÄžRU GÄ°DEBÄ°LÄ°R"

Dunne ise MÄ±sÄ±r CumhurbaÅŸkanÄ± Abdulfettah es-Sisi'nin Ã¼lkeyi istikrarlÄ± gÃ¶stermeye Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± ancak MÄ±sÄ±r'da durumlarÄ±n farklÄ± olduÄŸunu, mevcut durumun birkaÃ§ yÄ±l iÃ§inde ayaklanmaya doÄŸru gidebileceÄŸini vurguladÄ±.

MÄ±sÄ±r'da nÃ¼fus artÄ±ÅŸÄ±, altyapÄ± yetersizliÄŸi gibi sorunlar olduÄŸunu anÄ±msatan Dunne, ÅŸunlarÄ± kaydetti:

"Sisi'nin de sebep olduÄŸu Ã¼lkeyi eski cumhurbaÅŸkanlarÄ± HÃ¼snÃ¼ MÃ¼barek ve Muhammed Mursi dÃ¶nemlerinden daha ÅŸiddetli, daha kutuplaÅŸmÄ±ÅŸ bir hale getiren yeni sorunlar var. 2013 yÄ±lÄ±ndan beri MÄ±sÄ±r hÃ¼kÃ¼meti tarafÄ±ndan iÅŸlenen benzersiz insan haklarÄ± ihlalleri ve siyasi baskÄ±, ateÅŸi sÃ¶ndÃ¼rmekten Ã§ok kÃ¶rÃ¼klÃ¼yor ve bu noktada ABD olarak verdiÄŸimiz yardÄ±mlarÄ±n sorunu daha da kÃ¶tÃ¼leÅŸtirmemesini saÄŸlayacak iyi bir yolu yok."

"MISIR'IN BÃ–LGEDEKÄ° ROLÃœ CÄ°DDÄ° ÅžEKÄ°LDE DÃœÅžTÃœ"

MÄ±sÄ±r'Ä±n ABD iÃ§in bir zamanlar Ã¶nemli bir aktÃ¶r olduÄŸunu ve Arap dÃ¼nyasÄ±nda her konuda sÃ¶z sahibi olduÄŸunu anlatan Abrams da OrtadoÄŸu'da dÃ¼zenin deÄŸiÅŸtiÄŸini, MÄ±sÄ±r'Ä±n artÄ±k etkili bir aktÃ¶r olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± dile getirdi.

Abrams, MÄ±sÄ±r'Ä±n ne Yemen ne Irak ne Suriye'deki Ã§atÄ±ÅŸmalarda ne de Ä°srail-Filistin sorununda Ã¶nemli bir role sahip olduÄŸunu sÃ¶yleyerek, "MÄ±sÄ±r'Ä±n bÃ¶lgedeki rolÃ¼ ciddi bir ÅŸekilde dÃ¼ÅŸtÃ¼." deÄŸerlendirmesini yaptÄ±.

MÄ±sÄ±r yÃ¶netiminin Sina'da sivil kayÄ±plarÄ±na yol aÃ§an terÃ¶rle mÃ¼cadele tedbirlerinin de halkta bir Ã¶fkeye yol aÃ§tÄ±ÄŸÄ±na deÄŸinen Abrams, Ã¼lkenin kendi sÄ±nÄ±rlarÄ± iÃ§indeki terÃ¶rle mÃ¼cadelesinin bile baÅŸarÄ±sÄ±zlÄ±ÄŸa doÄŸru evrildiÄŸi uyarÄ±sÄ±nda bulundu.

Abrams, MÄ±sÄ±r'da ÅŸiddete bulaÅŸmamÄ±ÅŸ 60 bin civarÄ±nda siyasi tutuklu bulunduÄŸunu bildirerek, hapishanelerdeki kÃ¶tÃ¼ muamelelerin de sÃ¶z konusu ÅŸiddete bulaÅŸmamÄ±ÅŸ tutuklularÄ± ÅŸiddete ve radikal eÄŸilimlere ittiÄŸini sÃ¶zlerine ekledi.

"ABD'NÄ°N MISIR POLÄ°TÄ°KASI YENÄ°DEN DÃœÅžÃœNÃœLMELÄ°"

Milanowski, MÄ±sÄ±r'da insan haklarÄ± ihlallerinin Ã¶nemli Ã¶lÃ§Ã¼de arttÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve Ã¼lkenin Ã§Ä±kmasÄ± zor bir yola girdiÄŸini belirtti.

Sisi yÃ¶netiminin uygulamalarÄ±na yÃ¶nelik deÄŸerlendirmelerini aktaran Milanowski, "Sisi hÃ¼kÃ¼metini gÃ¶zleyen hemen hemen her gÃ¶zlemci ÅŸuna katÄ±lÄ±r; son iki Ã¼Ã§ yÄ±l iÃ§inde MÄ±sÄ±r ordusunun ve General Sisi'nin temel amacÄ± terÃ¶rle mÃ¼cadele ya da iyi bir yÃ¶netiÅŸim deÄŸil, 2011 yÄ±lÄ±nda Tahrir MeydanÄ±'ndaki sÃ¶z konusu olayÄ±n bir daha asla ama asla tekrar etmemesini saÄŸlamaktÄ±r." ifadesini kullandÄ±.

MÄ±sÄ±r'da askeri darbe sonrasÄ±nda 2011 devrimiyle iliÅŸkili on binlerce kiÅŸinin tutuklandÄ±ÄŸÄ±nÄ±, yÃ¼zlerce insanÄ±n hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸini anÄ±msatan Milanowski, MÄ±sÄ±rlÄ± yetkililerin Washington'da yardÄ±mlarÄ±n kesilmemesi iÃ§in lobi yaparken Ã¼lkede ABD'den destek alan veya ABD ile iliÅŸkili olduÄŸu iddia edilen herkese bir suÃ§lu gibi davranÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± vurguladÄ±.

Beklentilerin gerÃ§ekÃ§i olmasÄ±nÄ± isteyen Milanowski, ÅŸÃ¶yle konuÅŸtu:

"MÄ±sÄ±r bu karmaÅŸayÄ± uzun zamandÄ±r yaÅŸÄ±yor. Bunu sadece MÄ±sÄ±rlÄ±lar Ã§Ã¶zebilir ve belki de daha uzun zaman alacak. Ne bizim pozitif yaklaÅŸÄ±mlarÄ±mÄ±zÄ±n ne de hÄ±zlÄ± karÅŸÄ±lÄ±klÄ± ÅŸartlÄ±lÄ±klarÄ±n bu konuda yardÄ±mcÄ± olabileceÄŸini dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yorum. MÄ±sÄ±r hÃ¼kÃ¼metinin kendi insanÄ±na yaptÄ±klarÄ± konusunda yÃ¶nÃ¼nÃ¼n deÄŸiÅŸebileceÄŸini dÃ¼ÅŸÃ¼nmÃ¼yorum. ABD, zamanÄ±nda MÄ±sÄ±r'a insan haklarÄ± konusunda sÄ±fÄ±r tolerans gÃ¶stermesi gerekiyordu. ABD'nin eskisi gibi yardÄ±mlarÄ± vermeye devam etmesi uygun olmaz. Washington'Ä±n MÄ±sÄ±r politikasÄ±nÄ± tekrar dÃ¼ÅŸÃ¼nmesi gerekiyor."

"MÃœSLÃœMAN KARDEÅžLER TERÃ–RÄ°ST DEÄžÄ°L"

ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump'Ä±n, baÅŸkanlÄ±k yarÄ±ÅŸÄ± sÄ±rasÄ±nda MÃ¼slÃ¼man KardeÅŸler hareketinin terÃ¶r listesine alÄ±nmasÄ±na yÃ¶nelik Ã§Ä±kÄ±ÅŸÄ±yla ilgili soru Ã¼zerine Abram, bu hareketi terÃ¶r listesine almanÄ±n "aptalca bir adÄ±m" olacaÄŸÄ±nÄ± ifade etti.

Abrams, MÄ±sÄ±r'da sivil toplum ve saÄŸlÄ±klÄ± bir muhalefet ortamÄ± oluÅŸturulmadÄ±ÄŸÄ± sÃ¼rece istikrarÄ±n mÃ¼mkÃ¼n olmayacaÄŸÄ±nÄ± belirtti.

AynÄ± soruya yanÄ±t veren Dunne ise kÃ¼resel anlamda MÃ¼slÃ¼man KardeÅŸler hareketini terÃ¶rist ilan etmek iÃ§in hiÃ§bir neden olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± kaydetti.

MÄ±sÄ±r'daki MÃ¼slÃ¼man KardeÅŸler mensuplarÄ±nÄ±n herhangi bir ÅŸiddet iÃ§eren hareketi olmadÄ±ÄŸÄ±na dikkati Ã§eken Dunne, ABD'nin bu teÅŸkilatÄ±n yasal olarak terÃ¶r ÅŸartlarÄ±nÄ± taÅŸÄ±dÄ±ÄŸÄ±na dair bir kanÄ±tÄ± bulunmadÄ±ÄŸÄ± vurgusunu da yaptÄ±.

Dunne, "KanÄ±tlarÄ±na dahi bakÄ±lmaksÄ±zÄ±n ABD, MÃ¼slÃ¼man KardeÅŸleri terÃ¶r listesine alÄ±rsa bu DEAÅž iÃ§in bÃ¼yÃ¼k bir zafer olur Ã§Ã¼nkÃ¼ onlar ÅŸiddetin iÅŸe yaradÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve diÄŸer Ä°slamcÄ± gruplarÄ±n siyasi yol izlemesinin boÅŸuna olduÄŸunu ortaya atÄ±yorlardÄ±." yorumunu aktardÄ±.