'Fazla MÃ¼slÃ¼man Ã§ocuk'tan ÅŸikayetÃ§i FransÄ±z BaÅŸkana ceza

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Fransa'nÄ±n gÃ¼neyinde bulunan Beziers kentinin aÅŸÄ±rÄ± saÄŸcÄ± Belediye BaÅŸkanÄ± Robert Menard'a, MÃ¼slÃ¼man Ã¶ÄŸrenciler hakkÄ±nda kullandÄ±ÄŸÄ± sÃ¶zlerin "AyrÄ±mcÄ±lÄ±ÄŸa ve kine teÅŸvik ettiÄŸi" gerekÃ§esiyle 2 bin avro para cezasÄ± verildi.
Le Figaro gazetesinin haberine gÃ¶re, "Kentteki okullarda Ã§ok fazla MÃ¼slÃ¼man Ã¶ÄŸrenci olduÄŸundan" ÅŸikayet eden Menard, sÃ¶zleri "AyrÄ±mcÄ±lÄ±ÄŸa ve kine teÅŸvik ettiÄŸi" gerekÃ§esiyle Bezier Ceza Mahkemesince 2 bin avro para cezasÄ±na Ã§arptÄ±rÄ±ldÄ±.
Menard'Ä±n avukatÄ± ise, mÃ¼vekkilinin fikirlerini dÃ¼ÅŸÃ¼nce Ã¶zgÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ kapsamÄ±nda aÃ§Ä±kladÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve dÃ¼ÅŸÃ¼nce Ã¶zgÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼n cezalandÄ±rÄ±lmamasÄ± gerektiÄŸini savundu.
Beziers Belediye BaÅŸkanÄ± Menard, FransÄ±z LCI kanalÄ±nda katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± programda da, kentte bir okulun sÄ±nÄ±fÄ±ndaki Ã¶ÄŸrencilerin yÃ¼zde 91'inin MÃ¼slÃ¼man olduÄŸunu ifade ederek, bu durumu "AÃ§Ä±k bir problem" ÅŸeklinde nitelendirmiÅŸti.
"ToleransÄ±n da sÄ±nÄ±rÄ± var." yorumunda bulunan Menard, Fransa'da Ä±rka ve dini tercihe yÃ¶nelik istatistik verilmesi yasak olmasÄ±na raÄŸmen MÃ¼slÃ¼man Ã¶ÄŸrencilere iliÅŸkin rakam vermekten kaÃ§Ä±nmamÄ±ÅŸtÄ±.
Siyasi Bilimler AraÅŸtÄ±rmacÄ±sÄ± Thomas Guenole tarafÄ±ndan 2015'te baÅŸlatÄ±lan ve Fransa'da politikacÄ±larÄ±n yalan sÃ¶ylemesini Ã¶nlemek ve gazetecileri olgularÄ± kontrol etmeye yÃ¶nlendirmek amacÄ±yla verilen "YalancÄ± PolitikacÄ±" Ã¶dÃ¼lÃ¼ne geÃ§en yÄ±l sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±lar ve gÃ¶Ã§ konusundaki "Ä°stikrarlÄ± yalanlarÄ±" nedeniyle Menard layÄ±k gÃ¶rÃ¼lmÃ¼ÅŸtÃ¼.
Beziers Belediyesinin iki yÄ±l Ã¶nceki bÃ¼lteninde, trene binmek iÃ§in sÄ±rada bekleyen sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±larÄ±n fotoÄŸrafÄ± kapak yapÄ±lmÄ±ÅŸ ve bÃ¼yÃ¼k puntolarla "Geliyorlar" yazÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±. Tren fotoÄŸrafÄ±na "Beziers-3865 km", "EÄŸitim Ã¼cretsiz, herkes iÃ§in sosyal yardÄ±mlar ve barÄ±nma" ifadesi fotomontajla eklenerek oluÅŸturulan kapakla ilgili FransÄ±z Haber AjansÄ± (AFP), abonelerine daÄŸÄ±ttÄ±ÄŸÄ± fotoÄŸrafÄ±n tahrif edildiÄŸi gerekÃ§esiyle belediyeye dava aÃ§mÄ±ÅŸtÄ±.
Bu olaydan birkaÃ§ ay Ã¶nce Beziers'de bir ilkokulun yemekhanesinde domuz eti yemeyenleri tespit etmek iÃ§in Ã¶ÄŸrencilerden kÄ±rmÄ±zÄ± renkli kolye takmalarÄ± istendiÄŸi iddia edilmiÅŸ, olayÄ±n basÄ±na yansÄ±masÄ±nÄ±n ardÄ±ndan iddialarÄ± araÅŸtÄ±rmak Ã¼zere soruÅŸturma baÅŸlatÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±.
Ã‡in'in ilk yerli yapÄ±m uÃ§ak gemisi Ã¼lkenin kuzeyinde yapÄ±lan tÃ¶renle suya indirildi.
Fransa'da cumhurbaÅŸkanÄ± seÃ§iminde ikinci tura kalan Macron, merkez saÄŸdan aldÄ±ÄŸÄ± desteÄŸi artÄ±rÄ±yor
BM DÃ¼nya GÄ±da ProgramÄ±nÄ±n Burundi'ye gÃ¶nderdiÄŸi yardÄ±m konvoyu, gÃ¼venlik gerekÃ§esiyle gÃ¼nlerdir Ruanda sÄ±nÄ±rÄ±nda bekletiliyor
ABD BaÅŸkanÄ± Trump, tarÄ±m sektÃ¶rÃ¼nÃ¼n desteklenmesini kapsayan baÅŸkanlÄ±k kararnamesini imzaladÄ±
ABD tarafÄ±ndan "Ohio sÄ±nÄ±fÄ±" gÃ¼dÃ¼mlÃ¼ balistik fÃ¼ze denizaltÄ±sÄ± USS Michigan, GÃ¼ney Koreâ€™nin Busan LimanÄ±'na gÃ¶nderildi.
Beziers Belediye BaÅŸkanÄ± Menard, MÃ¼slÃ¼man Ã¶ÄŸrenciler hakkÄ±nda sÃ¶ylediÄŸi Ä±rkÃ§Ä± sÃ¶zler sebebiyle para cezasÄ± aldÄ±
ABD Senatosunda konuÅŸan Amerika'nÄ±n Ã¶nde gelen OrtadoÄŸu uzmanlarÄ±, Washington'Ä±n MÄ±sÄ±r politikasÄ±nÄ± tekrar gÃ¶zden geÃ§irmesi gerektiÄŸi gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼nde birleÅŸti
Almanya BaÅŸbakanÄ± Angela Merkelâ€™in, Avrupa BirliÄŸiâ€™nin TÃ¼rkiyeâ€™de yapÄ±lan anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi referandum sonuÃ§larÄ± konusunda TÃ¼rkiyeâ€™ye karÅŸÄ± tek ses olmasÄ± gerektiÄŸini sÃ¶ylediÄŸi iddia edildi.
Makedonya'nÄ±n kuzeybatÄ±sÄ±ndaki Gostivar ÅŸehrinde bulunan tarihi Saat Camisi'nin duvarÄ±na boyalÄ± haÃ§ Ã§izilmesi bÃ¼yÃ¼k tepki gÃ¶rdÃ¼
ABD ordusu, GÃ¼ney Kore'de THAAD fÃ¼zesavar savunma sisteminin kurulumuna baÅŸladÄ±. RadarlarÄ±n ve diÄŸer ekipmanlarÄ±n taÅŸÄ±nmasÄ± sÄ±rasÄ±nda yerel halk ile polis arasÄ±nda gerilim yaÅŸandÄ±.
Ä°srailâ€™in KudÃ¼s Belediyesi ile Ä°skan BakanlÄ±ÄŸÄ±, DoÄŸu KudÃ¼sâ€™Ã¼n kuzeyinde yer alan yasa dÄ±ÅŸÄ± Atarot Yahudi yerleÅŸim biriminde 10 bin yeni konutun inÅŸa projesini onayladÄ±
ABD yÃ¶netimi, TSK'nÄ±n Sincar DaÄŸÄ± bÃ¶lgesinde ve Suriye'nin kuzeydoÄŸusunda KaraÃ§ok'ta terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ PKK ve Suriye uzantÄ±sÄ± PYD'ye dÃ¼zenlediÄŸi hava harekatÄ±nda "koordinasyon sorunu yaÅŸandÄ±ÄŸÄ±nÄ±" Ã¶ne sÃ¼rerek operasyonlardan kaygÄ± duyulduÄŸunu aÃ§Ä±kladÄ±
ABD Hava Kuvvetleri iki adet F-35A Lightning II tipi savaÅŸ uÃ§aÄŸÄ±nÄ± Estonyaâ€™ya konuÅŸlandÄ±rdÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurdu
ABD BaÅŸkanÄ± Trump yÃ¶netimi, Kanada'dan ithal edilen yumuÅŸak kereste Ã¼rÃ¼nlerine yÃ¼zde 3 ila 24 arasÄ±nda deÄŸiÅŸen oranlarda gÃ¼mrÃ¼k vergisi uygulanacaÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±
MÄ±sÄ±r'da Sina YarÄ±madasÄ±'nÄ±n kurtuluÅŸunun yÄ±l dÃ¶nÃ¼mÃ¼ mÃ¼nasebetiyle bin 118 mahkumun serbest bÄ±rakÄ±lmasÄ±na karar verildiÄŸi bildirildi
Arap BirliÄŸi, BM'yi, Ä°srail hapishanelerindeki Filistinli tutuklularÄ±n maruz kaldÄ±ÄŸÄ± ihlallerin durdurulmasÄ± iÃ§in acil mÃ¼dahale etmeye Ã§aÄŸÄ±rdÄ±