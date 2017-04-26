10:09, 26 Nisan 2017 Ã‡arÅŸamba

'Fazla MÃ¼slÃ¼man Ã§ocuk'tan ÅŸikayetÃ§i FransÄ±z BaÅŸkana ceza

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Fransa'nÄ±n gÃ¼neyinde bulunan Beziers kentinin aÅŸÄ±rÄ± saÄŸcÄ± Belediye BaÅŸkanÄ± Robert Menard'a, MÃ¼slÃ¼man Ã¶ÄŸrenciler hakkÄ±nda kullandÄ±ÄŸÄ± sÃ¶zlerin "AyrÄ±mcÄ±lÄ±ÄŸa ve kine teÅŸvik ettiÄŸi" gerekÃ§esiyle 2 bin avro para cezasÄ± verildi.

Le Figaro gazetesinin haberine gÃ¶re, "Kentteki okullarda Ã§ok fazla MÃ¼slÃ¼man Ã¶ÄŸrenci olduÄŸundan" ÅŸikayet eden Menard, sÃ¶zleri "AyrÄ±mcÄ±lÄ±ÄŸa ve kine teÅŸvik ettiÄŸi" gerekÃ§esiyle Bezier Ceza Mahkemesince 2 bin avro para cezasÄ±na Ã§arptÄ±rÄ±ldÄ±.

Menard'Ä±n avukatÄ± ise, mÃ¼vekkilinin fikirlerini dÃ¼ÅŸÃ¼nce Ã¶zgÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ kapsamÄ±nda aÃ§Ä±kladÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve dÃ¼ÅŸÃ¼nce Ã¶zgÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼n cezalandÄ±rÄ±lmamasÄ± gerektiÄŸini savundu.

Beziers Belediye BaÅŸkanÄ± Menard, FransÄ±z LCI kanalÄ±nda katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± programda da, kentte bir okulun sÄ±nÄ±fÄ±ndaki Ã¶ÄŸrencilerin yÃ¼zde 91'inin MÃ¼slÃ¼man olduÄŸunu ifade ederek, bu durumu "AÃ§Ä±k bir problem" ÅŸeklinde nitelendirmiÅŸti.

"ToleransÄ±n da sÄ±nÄ±rÄ± var." yorumunda bulunan Menard, Fransa'da Ä±rka ve dini tercihe yÃ¶nelik istatistik verilmesi yasak olmasÄ±na raÄŸmen MÃ¼slÃ¼man Ã¶ÄŸrencilere iliÅŸkin rakam vermekten kaÃ§Ä±nmamÄ±ÅŸtÄ±.

Siyasi Bilimler AraÅŸtÄ±rmacÄ±sÄ± Thomas Guenole tarafÄ±ndan 2015'te baÅŸlatÄ±lan ve Fransa'da politikacÄ±larÄ±n yalan sÃ¶ylemesini Ã¶nlemek ve gazetecileri olgularÄ± kontrol etmeye yÃ¶nlendirmek amacÄ±yla verilen "YalancÄ± PolitikacÄ±" Ã¶dÃ¼lÃ¼ne geÃ§en yÄ±l sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±lar ve gÃ¶Ã§ konusundaki "Ä°stikrarlÄ± yalanlarÄ±" nedeniyle Menard layÄ±k gÃ¶rÃ¼lmÃ¼ÅŸtÃ¼.

Beziers Belediyesinin iki yÄ±l Ã¶nceki bÃ¼lteninde, trene binmek iÃ§in sÄ±rada bekleyen sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±larÄ±n fotoÄŸrafÄ± kapak yapÄ±lmÄ±ÅŸ ve bÃ¼yÃ¼k puntolarla "Geliyorlar" yazÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±. Tren fotoÄŸrafÄ±na "Beziers-3865 km", "EÄŸitim Ã¼cretsiz, herkes iÃ§in sosyal yardÄ±mlar ve barÄ±nma" ifadesi fotomontajla eklenerek oluÅŸturulan kapakla ilgili FransÄ±z Haber AjansÄ± (AFP), abonelerine daÄŸÄ±ttÄ±ÄŸÄ± fotoÄŸrafÄ±n tahrif edildiÄŸi gerekÃ§esiyle belediyeye dava aÃ§mÄ±ÅŸtÄ±.

Bu olaydan birkaÃ§ ay Ã¶nce Beziers'de bir ilkokulun yemekhanesinde domuz eti yemeyenleri tespit etmek iÃ§in Ã¶ÄŸrencilerden kÄ±rmÄ±zÄ± renkli kolye takmalarÄ± istendiÄŸi iddia edilmiÅŸ, olayÄ±n basÄ±na yansÄ±masÄ±nÄ±n ardÄ±ndan iddialarÄ± araÅŸtÄ±rmak Ã¼zere soruÅŸturma baÅŸlatÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±.