ABD Güney Kore'ye denizaltısını da gönderdi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
ABD Donanmasının batı Pasifik bölgesinde rutin görevde "Ohio sınıfı" güdümlü balistik füze denizaltısı USS Michigan, 25 Nisan’da Busan Limanı'na ulaştı.
ABD Donanması Kore Komutanı Tuğamiral Brad Cooper, “Bu ziyaret ABD ve Güney Kore donanmalarının arasındaki ortaklığın en iyi örneklerinden biridir.” dedi.
İsmini vermek istemeyen bir Savunma Bakanlığı yetkilisi ise denizaltının ziyaretinin, son zamanlarda Kuzey Kore ile olan gerginlik ile ilişkisi bulunduğunu söyledi. Yetkili, “ABD’nin en güçlü dört denizaltısından biri olan USS Michigan’ın ziyareti elbette mevcut konjonktürden bağımsız değildir ancak çok da büyük beklentiler veya satır arası okumaları olmaması gerekir. Pasifik’te uluslararası hukuka uygun olarak her türlü manevrayı yapıyoruz zaten.” dedi.
ABD’nin füze güdümlü Ohio sınıfı dört denizaltısından biri olan USS Michigan, saklanma özelliğinin yanı sıra son teknoloji iletişim ve güdümlü füze fırlatma kabiliyetine sahip. 170 metre uzunluğunda ve 18 bin ton ağırlığındaki USS Michigan, dünyadaki en büyük denizaltılarından biri olarak biliniyor.
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ABD tarafından "Ohio sınıfı" güdümlü balistik füze denizaltısı USS Michigan, Güney Kore’nin Busan Limanı'na gönderildi.
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