10:15, 26 Nisan 2017 Ã‡arÅŸamba

Trump son kararnamesini 'Ã§iftÃ§ilerle' imzaladÄ±





ABD BaÅŸkanÄ± Trump, tarÄ±m sektÃ¶rÃ¼nÃ¼n desteklenmesini kapsayan baÅŸkanlÄ±k kararnamesini imzaladÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump, AmerikanÂ tarÄ±m sektÃ¶rÃ¼nÃ¼ ve kÄ±rsal kalkÄ±nmayÄ± desteklemek iÃ§inÂ baÅŸkanlÄ±k kararnamesiÂ Ã§Ä±kardÄ±. Trump, "TarÄ±mÄ± ve KÄ±rsal RefahÄ± Desteklemek" baÅŸlÄ±klÄ± kararnameyiÂ Beyaz Saray'daÂ Ã§iftÃ§ilerle yaptÄ±ÄŸÄ± toplantÄ±nÄ±n ardÄ±ndan imzaladÄ±. Kararname kapsamÄ±nda Barack Obama tarafÄ±ndan 2011'de oluÅŸturulan "Beyaz Saray TaÅŸra Konseyi" iptal edilerek yerine "TarÄ±m ve KÄ±rsal Refah GÃ¶rev GÃ¼cÃ¼" oluÅŸturuldu. ABD Hazine, Savunma, Adalet, Ä°Ã§iÅŸleri, Ticaret, Ã‡alÄ±ÅŸma ve Enerji bakanlÄ±klarÄ± gibi kurumlarÄ±n Ã¼yesi olduÄŸu bu gÃ¶rev gÃ¼cÃ¼ne Ã¼lkenin kÄ±rsal kesimlerindeki tarÄ±m faaliyetlerini teÅŸvik edecek politikalar Ã¼retme direktifi verildi. Ãœlkenin kÄ±rsal kesimlerindeki ekonomik bariyerleri ve tarÄ±m sektÃ¶rÃ¼nÃ¼ zayÄ±flatan regÃ¼lasyonlarÄ± belirleyecek "TarÄ±m ve KÄ±rsal Refah GÃ¶rev GÃ¼cÃ¼"nÃ¼n, tespitlerini 180 gÃ¼n iÃ§inde BaÅŸkan Trump'a sunmasÄ± gerekiyor.

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