10:25, 26 Nisan 2017 Ã‡arÅŸamba

ErdoÄŸan'dan ÅŸehit ailesine baÅŸsaÄŸlÄ±ÄŸÄ± telgrafÄ±





CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, ÅžÄ±rnak'ta ÅŸehit dÃ¼ÅŸen Uzman Ã‡avuÅŸ Ä°slam Ã‡ubuk'un ailesine taziye dileklerini iletti

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan,Â ÅžÄ±rnak'ta ÅŸehit dÃ¼ÅŸenÂ Uzman Ã‡avuÅŸ Ä°slam Ã‡ubuk'un ailesine birÂ taziye telgrafÄ±Â gÃ¶nderdi. Edinilen bilgiye gÃ¶re, CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, ÅžÄ±rnak'ta PKKÂ mensuplarÄ±yla Ã§Ä±kan Ã§atÄ±ÅŸma sonucu yaralanan ve tedavi gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼ hastanede ÅŸehit olan Uzman Ã‡avuÅŸ Ã‡ubuk'un ailesine bir telgraf gÃ¶ndererek, baÅŸsaÄŸlÄ±ÄŸÄ± dileklerini iletti.

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