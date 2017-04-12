Kayseri'de 13 eski Ã¶ÄŸretmene 'ByLock'tan tutuklama

ErdoÄŸan'dan AKPM'ye ilk tepki: Biz bÃ¶yle bir kararÄ± tanÄ±mÄ±yoruz!

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, AKPM'nin 'siyasi denetim' kararÄ±na iliÅŸkin, "Åžu anda TÃ¼rkiye'ye karÅŸÄ± alÄ±nan bu karar tamamen siyasidir. Biz zaten bÃ¶yle bir kararÄ± tanÄ±mÄ±yoruz. Ä°stedikleri kadar bÃ¶yle bir kararÄ± almÄ±ÅŸ olsunlar." dedi.