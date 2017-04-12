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Kayseri'de 13 eski Ã¶ÄŸretmene 'ByLock'tan tutuklama
Kayseri'de 13 eski Ã¶ÄŸretmene 'ByLock'tan tutuklama
Foto: ArÅŸiv

Kayseri'de FETÃ–/PDY soruÅŸturmasÄ± kapsamÄ±nda, Ã¶rgÃ¼tÃ¼n ÅŸifreli haberleÅŸme programÄ± ByLock'u kullandÄ±klarÄ± iddiasÄ±yla adliyeye sevk edilen 22 eski Ã¶ÄŸretmenden 13'Ã¼ tutuklandÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Kayseri'de FETÃ–/PDY soruÅŸturmasÄ± kapsamÄ±nda, Ã¶rgÃ¼tÃ¼n ÅŸifreli haberleÅŸme programÄ±Â ByLock'u kullandÄ±klarÄ± iddiasÄ±yla adliyeye sevk edilen 22 eski Ã¶ÄŸretmenden 13'Ã¼ tutuklandÄ±.

Kayseri Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ±n yÃ¼rÃ¼ttÃ¼ÄŸÃ¼ soruÅŸturma Ã§erÃ§evesinde, ByLock kullanÄ±cÄ±sÄ± olduklarÄ± iddiasÄ±yla dÃ¼n adliyeye gÃ¶nderilen eski Ã¶ÄŸretmenlerden biri savcÄ±lÄ±kÃ§a serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±, 21'i tutuklanmalarÄ± talebiyle mahkemeye sevk edildi.

ZanlÄ±lardan 13'Ã¼ tutuklandÄ±, 8'i adli kontrol ÅŸartÄ±yla serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±.

Ã–te yandan, adreslerinde bulunamayan 8 ÅŸÃ¼phelinin yakalanmasÄ± iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸma sÃ¼rÃ¼yor.



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