Burundi'ye giden BM yardÄ±m konvoyuna engel

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
BirleÅŸmiÅŸ Milletler DÃ¼nya GÄ±da ProgramÄ±nÄ±n (WFP) Burundi'ye gÃ¶nderdiÄŸi yardÄ±m konvoyunun gÃ¼venlik nedeniyle Ã¼lkeye giriÅŸine izin verilmediÄŸi belirtildi.
WFP'nin Burundi temsilcilerinden Nicole Jacquet, dÃ¼zenlediÄŸi basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda, gÄ±da ihtiyacÄ± olan 100 bine yakÄ±n Burundiliye ulaÅŸtÄ±rÄ±lmak Ã¼zere WFP tarafÄ±ndan bu Ã¼lkeye gÃ¶nderilen ve yaklaÅŸÄ±k 500 ton yiyecek taÅŸÄ±yan konvoyun bir haftadÄ±r Ruanda sÄ±nÄ±rÄ±nda bekletildiÄŸini duyurdu.
Burundi'de aÃ§lÄ±kla mÃ¼cadele eden binlerce kiÅŸi iÃ§in endiÅŸelendiklerini belirten Jacquet, Ruanda'dan getirilen yiyecekleri taÅŸÄ±yan 10'a yakÄ±n kamyonun Burundi'ye ulaÅŸmasÄ± iÃ§in yetkililerden yardÄ±m istedi.
Burundi polis sÃ¶zcÃ¼lerinden Pierre Nkurikiye de konvoyun gÃ¼venlik gerekÃ§esiyle sÄ±nÄ±rda bekletildiÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±.
Ruanda ile Burundi arasÄ±ndaki iliÅŸkiler, Burundi'de 2015'te patlak veren siyasi krizin ardÄ±ndan bozulmuÅŸtu.
Burundi DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Alain Aime Nyamitwe, AralÄ±k 2015'te, Ruanda'ya sÄ±ÄŸÄ±nan bazÄ± Burundililerin isyan Ã§Ä±karmak amacÄ±yla silahlÄ± gruplara katÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶ylemiÅŸti. Ruanda Devlet BaÅŸkanÄ± Paul Kagame ise iddialarÄ± yalanlamÄ±ÅŸtÄ±.
Burundi'de 10 yÄ±ldÄ±r iktidarda bulunan Devlet BaÅŸkanÄ± Pierre Nkurunziza'nÄ±n, hÃ¼kÃ¼metle silahlÄ± gruplar arasÄ±nda AÄŸustos 2000'de imzalanan AruÅŸa AnlaÅŸmasÄ±'nda yer alan "Devlet BaÅŸkanÄ±'nÄ±n yalnÄ±zca iki kez seÃ§ilebileceÄŸine" iliÅŸkin maddeye raÄŸmen, Nisan 2015'te Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ kez devlet baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± iÃ§in adaylÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±klamasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Ã¼lkede siyasi kriz ve ÅŸiddet olaylarÄ± baÅŸlamÄ±ÅŸtÄ±.
Ã‡in'in ilk yerli yapÄ±m uÃ§ak gemisi Ã¼lkenin kuzeyinde yapÄ±lan tÃ¶renle suya indirildi.
Fransa'da cumhurbaÅŸkanÄ± seÃ§iminde ikinci tura kalan Macron, merkez saÄŸdan aldÄ±ÄŸÄ± desteÄŸi artÄ±rÄ±yor
BM DÃ¼nya GÄ±da ProgramÄ±nÄ±n Burundi'ye gÃ¶nderdiÄŸi yardÄ±m konvoyu, gÃ¼venlik gerekÃ§esiyle gÃ¼nlerdir Ruanda sÄ±nÄ±rÄ±nda bekletiliyor
ABD BaÅŸkanÄ± Trump, tarÄ±m sektÃ¶rÃ¼nÃ¼n desteklenmesini kapsayan baÅŸkanlÄ±k kararnamesini imzaladÄ±
ABD tarafÄ±ndan "Ohio sÄ±nÄ±fÄ±" gÃ¼dÃ¼mlÃ¼ balistik fÃ¼ze denizaltÄ±sÄ± USS Michigan, GÃ¼ney Koreâ€™nin Busan LimanÄ±'na gÃ¶nderildi.
Beziers Belediye BaÅŸkanÄ± Menard, MÃ¼slÃ¼man Ã¶ÄŸrenciler hakkÄ±nda sÃ¶ylediÄŸi Ä±rkÃ§Ä± sÃ¶zler sebebiyle para cezasÄ± aldÄ±
ABD Senatosunda konuÅŸan Amerika'nÄ±n Ã¶nde gelen OrtadoÄŸu uzmanlarÄ±, Washington'Ä±n MÄ±sÄ±r politikasÄ±nÄ± tekrar gÃ¶zden geÃ§irmesi gerektiÄŸi gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼nde birleÅŸti
Almanya BaÅŸbakanÄ± Angela Merkelâ€™in, Avrupa BirliÄŸiâ€™nin TÃ¼rkiyeâ€™de yapÄ±lan anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi referandum sonuÃ§larÄ± konusunda TÃ¼rkiyeâ€™ye karÅŸÄ± tek ses olmasÄ± gerektiÄŸini sÃ¶ylediÄŸi iddia edildi.
Makedonya'nÄ±n kuzeybatÄ±sÄ±ndaki Gostivar ÅŸehrinde bulunan tarihi Saat Camisi'nin duvarÄ±na boyalÄ± haÃ§ Ã§izilmesi bÃ¼yÃ¼k tepki gÃ¶rdÃ¼
ABD ordusu, GÃ¼ney Kore'de THAAD fÃ¼zesavar savunma sisteminin kurulumuna baÅŸladÄ±. RadarlarÄ±n ve diÄŸer ekipmanlarÄ±n taÅŸÄ±nmasÄ± sÄ±rasÄ±nda yerel halk ile polis arasÄ±nda gerilim yaÅŸandÄ±.
Ä°srailâ€™in KudÃ¼s Belediyesi ile Ä°skan BakanlÄ±ÄŸÄ±, DoÄŸu KudÃ¼sâ€™Ã¼n kuzeyinde yer alan yasa dÄ±ÅŸÄ± Atarot Yahudi yerleÅŸim biriminde 10 bin yeni konutun inÅŸa projesini onayladÄ±
ABD yÃ¶netimi, TSK'nÄ±n Sincar DaÄŸÄ± bÃ¶lgesinde ve Suriye'nin kuzeydoÄŸusunda KaraÃ§ok'ta terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ PKK ve Suriye uzantÄ±sÄ± PYD'ye dÃ¼zenlediÄŸi hava harekatÄ±nda "koordinasyon sorunu yaÅŸandÄ±ÄŸÄ±nÄ±" Ã¶ne sÃ¼rerek operasyonlardan kaygÄ± duyulduÄŸunu aÃ§Ä±kladÄ±
ABD Hava Kuvvetleri iki adet F-35A Lightning II tipi savaÅŸ uÃ§aÄŸÄ±nÄ± Estonyaâ€™ya konuÅŸlandÄ±rdÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurdu
ABD BaÅŸkanÄ± Trump yÃ¶netimi, Kanada'dan ithal edilen yumuÅŸak kereste Ã¼rÃ¼nlerine yÃ¼zde 3 ila 24 arasÄ±nda deÄŸiÅŸen oranlarda gÃ¼mrÃ¼k vergisi uygulanacaÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±
MÄ±sÄ±r'da Sina YarÄ±madasÄ±'nÄ±n kurtuluÅŸunun yÄ±l dÃ¶nÃ¼mÃ¼ mÃ¼nasebetiyle bin 118 mahkumun serbest bÄ±rakÄ±lmasÄ±na karar verildiÄŸi bildirildi
Arap BirliÄŸi, BM'yi, Ä°srail hapishanelerindeki Filistinli tutuklularÄ±n maruz kaldÄ±ÄŸÄ± ihlallerin durdurulmasÄ± iÃ§in acil mÃ¼dahale etmeye Ã§aÄŸÄ±rdÄ±