GÃ¼ncelleme: 10:30, 26 Nisan 2017 Ã‡arÅŸamba

Burundi'ye giden BM yardÄ±m konvoyuna engel





BM DÃ¼nya GÄ±da ProgramÄ±nÄ±n Burundi'ye gÃ¶nderdiÄŸi yardÄ±m konvoyu, gÃ¼venlik gerekÃ§esiyle gÃ¼nlerdir Ruanda sÄ±nÄ±rÄ±nda bekletiliyor

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi BirleÅŸmiÅŸ Milletler DÃ¼nya GÄ±da ProgramÄ±nÄ±n (WFP) Burundi'ye gÃ¶nderdiÄŸi yardÄ±m konvoyunun gÃ¼venlik nedeniyle Ã¼lkeye giriÅŸine izin verilmediÄŸi belirtildi. WFP'nin Burundi temsilcilerinden Nicole Jacquet, dÃ¼zenlediÄŸi basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda, gÄ±da ihtiyacÄ± olan 100 bine yakÄ±n Burundiliye ulaÅŸtÄ±rÄ±lmak Ã¼zere WFP tarafÄ±ndan bu Ã¼lkeye gÃ¶nderilen ve yaklaÅŸÄ±k 500 ton yiyecek taÅŸÄ±yan konvoyun bir haftadÄ±r Ruanda sÄ±nÄ±rÄ±nda bekletildiÄŸini duyurdu. Burundi'de aÃ§lÄ±kla mÃ¼cadele eden binlerce kiÅŸi iÃ§in endiÅŸelendiklerini belirten Jacquet, Ruanda'dan getirilen yiyecekleri taÅŸÄ±yan 10'a yakÄ±n kamyonun Burundi'ye ulaÅŸmasÄ± iÃ§in yetkililerden yardÄ±m istedi. Burundi polis sÃ¶zcÃ¼lerinden Pierre Nkurikiye de konvoyun gÃ¼venlik gerekÃ§esiyle sÄ±nÄ±rda bekletildiÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±. Ruanda ile Burundi arasÄ±ndaki iliÅŸkiler, Burundi'de 2015'te patlak veren siyasi krizin ardÄ±ndan bozulmuÅŸtu. Burundi DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Alain Aime Nyamitwe, AralÄ±k 2015'te, Ruanda'ya sÄ±ÄŸÄ±nan bazÄ± Burundililerin isyan Ã§Ä±karmak amacÄ±yla silahlÄ± gruplara katÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶ylemiÅŸti. Ruanda Devlet BaÅŸkanÄ± Paul Kagame ise iddialarÄ± yalanlamÄ±ÅŸtÄ±. Burundi'de 10 yÄ±ldÄ±r iktidarda bulunan Devlet BaÅŸkanÄ± Pierre Nkurunziza'nÄ±n, hÃ¼kÃ¼metle silahlÄ± gruplar arasÄ±nda AÄŸustos 2000'de imzalanan AruÅŸa AnlaÅŸmasÄ±'nda yer alan "Devlet BaÅŸkanÄ±'nÄ±n yalnÄ±zca iki kez seÃ§ilebileceÄŸine" iliÅŸkin maddeye raÄŸmen, Nisan 2015'te Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ kez devlet baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± iÃ§in adaylÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±klamasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Ã¼lkede siyasi kriz ve ÅŸiddet olaylarÄ± baÅŸlamÄ±ÅŸtÄ±.

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