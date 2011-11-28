10:41, 26 Nisan 2017 Ã‡arÅŸamba

Eski Fransa BaÅŸbakanÄ± da 'Macron' dedi





Fransa'da cumhurbaÅŸkanÄ± seÃ§iminde ikinci tura kalan Macron, merkez saÄŸdan aldÄ±ÄŸÄ± desteÄŸi artÄ±rÄ±yor

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Fransa'daÂ eski baÅŸbakanlardan Alain Juppe, cumhurbaÅŸkanÄ± seÃ§iminin ikinci turunda aÅŸÄ±rÄ± saÄŸcÄ±Â Marine Le Pen'e karÅŸÄ±, merkez siyaseti izleyen "En Marche" (YÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸ) Hareketinin lideriÂ Emmanuel Macron'u destekleyeceÄŸini bildirdi. Juppe, Twitter'dan yaptÄ±ÄŸÄ± paylaÅŸÄ±mda, cumhurbaÅŸkanÄ± aday adayÄ± olduÄŸu merkez saÄŸ CumhuriyetÃ§iler Partisi yÃ¶netiminin Le Pen'e karÅŸÄ±, Macron'a oy verilmesi ya da tarafsÄ±z kalÄ±nmasÄ± tavsiyesini eleÅŸtirdi. TarafsÄ±z kalÄ±nmasÄ±nÄ±n aÅŸÄ±rÄ± saÄŸcÄ± Le Pen'e ÅŸans tanÄ±mak olduÄŸunu ifade eden Juppe, Macron'u desteklediÄŸini bildirdi. GeÃ§en hafta sonu yapÄ±lan cumhurbaÅŸkanÄ± seÃ§iminin ilk turunda Macron yÃ¼zde 24,01 oyla birinci Ã§Ä±karken Le Pen yÃ¼zde 21,3 ile ikinci olmuÅŸtu. CumhuriyetÃ§iler Partisinin adayÄ± FranÃ§ois Fillon ise yÃ¼zde 20,01 oy almÄ±ÅŸtÄ±. Fillon seÃ§iminin hemen ardÄ±ndan yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, Macron'u destekleyeceÄŸini bildirmiÅŸti.

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