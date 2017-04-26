10:42, 26 Nisan 2017 Ã‡arÅŸamba

Ã‡in'in ilk yerli uÃ§ak gemisi suya indirildi





Ã‡in'in ilk yerli yapÄ±m uÃ§ak gemisi Ã¼lkenin kuzeyinde yapÄ±lan tÃ¶renle suya indirildi.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Ã‡in'in Liaoning eyaletinin Dalien kentindeki limanda yapÄ±mÄ± tamamlanan Ã¼lkenin ikinci uÃ§ak gemisinin suya indirilmesi tÃ¶reni Ã‡in Merkez Televizyonu (CCTV) tarafÄ±ndan canlÄ± yayÄ±nlandÄ±.Â Ãœretimine 2012 yÄ±lÄ±nda baÅŸlanan 001A sÄ±nÄ±fÄ± uÃ§ak gemisinin gÃ¶vde aÄŸÄ±rlÄ±ÄŸÄ± 50 bin tonu buluyor.

Geminin ismi ve diÄŸer Ã¶zelliklerine iliÅŸkin ayrÄ±ntÄ±lar henÃ¼z paylaÅŸÄ±lmadÄ± ancak suya indirilen gÃ¶vdeye santral teÃ§hizatÄ±, sistem yÃ¼klemeleri ve silah montajÄ± yapÄ±lma aÅŸamasÄ±na geÃ§ileceÄŸi aktarÄ±ldÄ±. Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ±'ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, yerli uÃ§ak gemisinin 2020'den Ã¶nce ordu envanterine alÄ±nacaÄŸÄ± belirtilmiÅŸti. Ã‡in, ilk uÃ§ak gemisi Liaoning'i EylÃ¼l 2012'de orduya teslim etmiÅŸti. Eski adÄ± Varyag olan 304,5 metre uzunluk ve 37 metre geniÅŸliÄŸe sahip "Liaoning"in platformu Ukrayna'dan alÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±. Â

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