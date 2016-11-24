11:08, 26 Nisan 2017 Ã‡arÅŸamba

TEOG soru cevaplarÄ± 'eba'da yayÄ±nlanacak





BugÃ¼n dÃ¼zenlenen TEOG ikinci oturum sÄ±nav soru ve cevaplarÄ± yarÄ±n saat 14.00'ten itibaren "www.eba.gov.tr" adresinde yayÄ±mlanacaÄŸÄ± bildirildi.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Milli EÄŸitim BakanlÄ±ÄŸÄ±nca, 8'inci sÄ±nÄ±f ikinci dÃ¶nem merkezi ortak sÄ±navÄ±nÄ±n soru ve cevaplarÄ± ile Ã§Ã¶zÃ¼m videolarÄ±nÄ±n yarÄ±n saat 14.00'ten itibaren www.eba.gov.tr Â adresinde yayÄ±mlanacaÄŸÄ± bildirildi.

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