11:27, 26 Nisan 2017 Ã‡arÅŸamba

Yerli fÃ¼ze 'KAAN' ilk kez gÃ¶rÃ¼cÃ¼ye Ã§Ä±kÄ±yor

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

TÃ¼rkiye'ninÂ ulusal fÃ¼ze ve roketÂ programlarÄ±na Ã¶ncÃ¼lÃ¼k edenÂ ROKETSAN'Ä±nÂ yerli KAAN fÃ¼zesiÂ ve silah sisteminin, ilk kezÂ 13. UluslararasÄ± Savunma Sanayii FuarÄ±'nda (IDEF) sergileneceÄŸi bildirildi.

TÃ¼rk savunma sanayisinin son teknoloji Ã¼rÃ¼nlerinin gÃ¶rÃ¼cÃ¼ye Ã§Ä±kacaÄŸÄ± 13. UluslararasÄ± Savunma Sanayii FuarÄ±'nÄ±n en bÃ¼yÃ¼k sÃ¼rprizlerinden birini ROKETSAN yapacak.

ROKETSAN, 9-12 MayÄ±sta TÃœYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde dÃ¼zenlenecek fuarda, KAAN fÃ¼zesi ve silah sistemini tanÄ±tacak.

ROKETSAN tarafÄ±ndan geliÅŸtirilen ve Ã¼retilen 610 milimetre Ã§aplÄ± KAAN fÃ¼zesi, ordu etki sahasÄ± iÃ§erisinde yÃ¼ksek Ã¶ncelikli hedefler Ã¼zerinde yoÄŸun ve etkili ateÅŸ gÃ¼cÃ¼ saÄŸlÄ±yor.

FÃ¼ze, zamanÄ±nda, doÄŸru ve etkili ateÅŸ yaratarak manevra birliklerine mÃ¼kemmel ateÅŸ desteÄŸi imkanÄ± veriyor.

HER TÃœRLÃœ HAVA VE ARAZÄ° ÅžARTLARINDA ATIÅž DESTEÄžÄ° SAÄžLIYOR

KAAN fÃ¼zesi, ataletsel gÃ¼dÃ¼m sistemi veya kÃ¼resel konumlama sistemi (KKS) destekli ataletsel gÃ¼dÃ¼m sistemi sayesinde hedefleri hassas olarak vurabilecek. KAAN fÃ¼zesi, yalÄ±tÄ±mlÄ± pod iÃ§erisine yerleÅŸtirilerek pod iÃ§i fÃ¼ze konfigÃ¼rasyonu olarak depolanÄ±yor, taÅŸÄ±nÄ±yor ve fÄ±rlatÄ±labiliyor.

Sistem, gece ve gÃ¼ndÃ¼z, her tÃ¼rlÃ¼ hava ve arazi ÅŸartlarÄ±nda, yÃ¼ksek Ã¶ncelikli hedefler Ã¼zerine yoÄŸun ateÅŸ aÃ§arak manevra birliklerine etkin ateÅŸ desteÄŸi saÄŸlÄ±yor.

KAAN, sahip olduÄŸu uzun menzil ve yoÄŸun ateÅŸ aÃ§abilme yeteneÄŸiyle caydÄ±rÄ±cÄ± gÃ¼Ã§ oluÅŸturuyor. KAAN silah sistemi, bu sayede bir manevra kuvvetinin desteklenmesinde standart taktik gÃ¶revlerin yanÄ± sÄ±ra, barÄ±ÅŸÄ± destekleme harekatÄ±ndan ateÅŸle taarruza kadar oldukÃ§a geniÅŸ bir kullanÄ±m yelpazesinde Ã§ok Ã¶nemli gÃ¶revler alabiliyor.