Japon Afet Ä°mar BakanÄ± istifa etti

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Japonya'da Afet Ä°mar BakanÄ± Masahiro Imamura, 2011'de Ã¼lkenin kuzeydoÄŸusunda yaÅŸanan deprem ve tsunami felaketine iliÅŸkin yorumunun ardÄ±ndan istifa etti.
Kyodo'nun haberine gÃ¶re, Imamura, BaÅŸbakan Åžinzo Abe'nin de katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bir resepsiyonda, 2011 yÄ±lÄ±ndaki depremin, baÅŸkent Tokyo ve Ã§evresi yerine Tohoku bÃ¶lgesinde (KuzeydoÄŸu BÃ¶lgesi) yaÅŸanmasÄ±nÄ±n "daha iyi olduÄŸuna" iliÅŸkin sÃ¶zlerinin tepki Ã§ekmesi Ã¼zerine istifasÄ±nÄ± sundu.
Imamura, istifasÄ±ndan sonra BaÅŸbakanlÄ±k Ofisi'nde basÄ±na yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, "(Ãœlkenin kuzeydoÄŸusundaki) insanlarÄ± incittim. Ä°lkesiz davranÄ±ÅŸÄ±mdan Ã¶tÃ¼rÃ¼ yÃ¼rekten Ã¶zÃ¼r dilerim." diye konuÅŸtu.
Imamura'nÄ±n istifasÄ±nÄ± kabul eden BaÅŸbakan Abe, onun yerine FukuÅŸima prefektÃ¶rlÃ¼ÄŸÃ¼ Temsilciler Meclisi Ã¼yesi ve eski Ã‡evre BakanÄ± YardÄ±mcÄ±sÄ± MasayoÅŸi YoÅŸino'yu atadÄ±.
Ana muhalefetteki Demokratik Parti lideri Murata Renho, Imamura'nÄ±n istifasÄ±nÄ±n tek baÅŸÄ±na yeterli olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yleyerek, "Bu durum, BaÅŸbakan Abe'nin, Imamura'nÄ±n atanmasÄ±ndaki sorumluluÄŸunu tartÄ±ÅŸmaya aÃ§maktadÄ±r." dedi.
Imamura'nÄ±n atanmasÄ±ndan sorumlu olduÄŸunu kabul eden Abe de Ã¶zÃ¼r dileyerek, "YÃ¶netim olarak gevÅŸediÄŸimize iliÅŸkin yapÄ±lan eleÅŸtirileri ciddiye almalÄ±yÄ±z." deÄŸerlendirmesinde bulundu.
Imamura, deprem bÃ¶lgesini yeniden inÅŸa etme maliyetine atÄ±fta bulunarak, "Depremin, kuzeydoÄŸu bÃ¶lgesini vurmasÄ± iyi oldu. BaÅŸkent bÃ¶lgesine daha yakÄ±n bir yerde gerÃ§ekleÅŸmiÅŸ olsaydÄ± Ã§ok bÃ¼yÃ¼k, devasa bir hasar meydana gelirdi." demiÅŸ ancak akabinde sÃ¶zÃ¼nÃ¼ geri alarak Ã¶zÃ¼r dilemiÅŸti.
Japonya'nÄ±n kuzeydoÄŸusunda 11 Mart 2011'de meydana gelen, 18 bin kiÅŸinin Ã¶lÃ¼mÃ¼yle sonuÃ§lanan 9 bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼ndeki deprem ve ardÄ±ndan oluÅŸan tsunami, FukuÅŸima'daki santralde radyoaktif sÄ±zÄ±ntÄ±ya yol aÃ§mÄ±ÅŸtÄ±. SÄ±zÄ±ntÄ±, Ã‡ernobil'den 25 yÄ±l sonra dÃ¼nyanÄ±n en bÃ¼yÃ¼k ikinci nÃ¼kleer felaketine neden olmuÅŸ, bÃ¶lgeden 160 bin kiÅŸi tahliye edilmiÅŸti.
GÄ±da, TarÄ±m ve HayvancÄ±lÄ±k BakanÄ± Ã‡elik, "Afrikaâ€™da aÃ§lÄ±k ve yoksullukla mÃ¼cadelede tarÄ±m ve kÄ±rsal kalkÄ±nma bÃ¼yÃ¼k Ã¶nem taÅŸÄ±yor. Bunun bilinciyle TÃ¼rkiye ve Afrika Ã¼lkelerinin Ã¼st dÃ¼zey temsilcileri ve iÅŸ adamlarÄ±, tarÄ±m sektÃ¶rÃ¼nde iÅŸ birliÄŸi ve ticareti geliÅŸtirmek Ã¼zere ilk kez Antalyaâ€™da bir araya gelecek" dedi
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Japonya'da Afet Ä°mar BakanÄ±, baÅŸkent Tokyo ve Ã§evresi yerine Tohoku bÃ¶lgesinde (KuzeydoÄŸu BÃ¶lgesi) yaÅŸanmasÄ±nÄ±n "daha iyi olduÄŸuna" iliÅŸkin sÃ¶zlerinin tepki Ã§ekmesi Ã¼zerine istifasÄ±nÄ± sundu.
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