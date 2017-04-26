11:43, 26 Nisan 2017 Ã‡arÅŸamba

'72 ilde 1009 mahrem imam gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±'

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Ä°Ã§iÅŸleri BakanÄ±Â SÃ¼leyman Soylu,Â 81 ilde FETÃ–'nÃ¼n emniyet teÅŸkilatÄ±ndakiÂ mahrem yapÄ±lanmasÄ±na yÃ¶nelik yapÄ±lan operasyon iÃ§in Ã¶zetle ÅŸu ifadeleri kullandÄ±:

"Emniyetimize maalesef sÄ±zmÄ±ÅŸ ve emniyetimizi dÄ±ÅŸarÄ±dan yÃ¶netmeye Ã§alÄ±ÅŸan adÄ±na mahrem imamlar dediÄŸimiz ve neredeyse alternatif bir emniyet yapÄ±lanmasÄ± ortaya koymaya Ã§alÄ±ÅŸan, devletin kendi kurallarÄ±nÄ± hiÃ§e sayan ve bu konuda kendi gÃ¼ndemini ve kendi taleplerini ve kendi iddialarÄ±nÄ± dile getirmeye Ã§alÄ±ÅŸan bir yapÄ±yÄ± hem aÃ§Ä±ÄŸa Ã§Ä±kartmanÄ±n hem deÅŸifre etmenin hem de Ã§Ã¶kertmenin Ã§alÄ±ÅŸmasÄ±nÄ±n en Ã¶nemli adÄ±mÄ± bu sabah Adalet BakanlÄ±ÄŸÄ± ve Ankara Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan 81 ilde yapÄ±lan bir operasyon gerÃ§ekleÅŸtirilmiÅŸtir. Halen devam etmektedir. Åžu ana kadar 72 ilde 1009 mahrem imam gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±r. Bu, TÃ¼rkiye Cumhuriyeti devleti aÃ§Ä±sÄ±ndan Ã¶nemli bir adÄ±mdÄ±r.''

81 Ä°LDE 8 BÄ°N 500 POLÄ°SLÄ° FETÃ– OPERASYONU

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