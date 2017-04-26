11:53, 26 Nisan 2017 Ã‡arÅŸamba

Almanya DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ±'ndan Netanyahu'ya misilleme

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Ä°srail BaÅŸbakanÄ± Binyamin Netanyahu'nun Ã¼lkesini ziyaret eden Almanya DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Sigmar Gabriel ile gÃ¶rÃ¼ÅŸmeyi iptal etmesinin ardÄ±ndan, Alman bakanÄ±n da Netanyahu'nun telefonuna Ã§Ä±kmayÄ± reddettiÄŸi bildirildi.

Ä°SRAÄ°L VE ALMANYA ARASINDA DÄ°PLOMATÄ°K KRÄ°Z SÃœRÃœYOR

Netanyahu'nun, Ä°srailli insan haklarÄ± Ã¶rgÃ¼tleri "SessizliÄŸi Bozma" (Breaking the Silence) ve "Bâ€™tselem"i ziyaret etmesine tepki olarak Gabriel ile dÃ¼n yapÄ±lmasÄ± planlanan gÃ¶rÃ¼ÅŸmeyi iptal etmesinin ardÄ±ndan bir misillemeyle karÅŸÄ±laÅŸtÄ±ÄŸÄ± belirtildi.

Ä°srail'in Haaretz gazetesinin haberine gÃ¶re Netanyahu, Gabriel'i arayarak kendisi ile gÃ¶rÃ¼ÅŸmeyi neden iptal ettiÄŸini aÃ§Ä±klamak istedi, ancak Alman bakan bunu kabul etmedi.

NETANYAHU KARARI SAVUNDU

Bunun Ã¼zerine Ä°srail baÅŸbakanlÄ±k ofisinden yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, Netanyahu'nun Gabriel ile gÃ¶rÃ¼ÅŸmeyi iptal etme kararÄ± savunuldu.

Netanyahu'nun, Ä°srail askerlerine "savaÅŸ suÃ§lusu" diyen sivil toplum Ã¶rgÃ¼tleri ile gÃ¶rÃ¼ÅŸen yabancÄ± diplomatlarla bir araya gelmeyeceÄŸi belirtilen aÃ§Ä±klamada, "ABD veya Ä°ngiltere gibi Ã¼lkeleri ziyaret eden diplomatlarÄ±n, bu Ã¼lkelerin askerlerine savaÅŸ suÃ§lusu diyen sivil toplum Ã¶rgÃ¼tlerini ziyaret etmesi halinde Amerikan ve Ä°ngiliz liderlerin de bunu kabul etmeyeceÄŸi" Ã¶ne sÃ¼rÃ¼ldÃ¼.

AÃ§Ä±klamada ÅŸunlar kaydedildi:

"BaÅŸbakan Netanyahu, diplomatik ziyaretleri esnasÄ±nda Ä°srail askerlerine savaÅŸ suÃ§lusu diye iftira eden gruplarla gÃ¶rÃ¼ÅŸen yabancÄ± ziyaretÃ§ilerle gÃ¶rÃ¼ÅŸmeme politikasÄ±na sahip. Diplomatlar sivil toplum Ã¶rgÃ¼tlerinin temsilcileri ile gÃ¶rÃ¼ÅŸebilir ancak Netanyahu, Ä°srail askerlerinin suÃ§lu sayÄ±lmasÄ± Ã§aÄŸrÄ±sÄ± yapan gruplara meÅŸruiyet sunanlarla gÃ¶rÃ¼ÅŸmeyecektir. Almanya olan iliÅŸkimiz Ã§ok Ã¶nemlidir ve bu hadiseden etkilenmeyecektir."

Almanya DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Gabriel ise Ä°srail ziyareti sÄ±rasÄ±nda yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, Netanyahu'nun gÃ¶rÃ¼ÅŸmeyi iÃ§ politikaya yÃ¶nelik nedenlerden dolayÄ± iptal ettiÄŸini savunarak, "Bizim Ä°srail'in iÃ§ politikasÄ±nÄ±n oyun topu olmamamÄ±z lazÄ±m." ifadesini kullanmÄ±ÅŸtÄ±.

GÃ¶rÃ¼ÅŸmenin iptal edilmesinin "bir felaket olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±" dile getiren Gabriel, Almanya ile Ä°srail arasÄ±ndaki iliÅŸkinin hiÃ§bir ÅŸekilde deÄŸiÅŸmeyeceÄŸini kaydetmiÅŸti.

Almanya, ÅŸubat ayÄ±nda BatÄ± Åžeria'daki Yahudi yerleÅŸim birimlerini meÅŸrulaÅŸtÄ±racak yasa tasarÄ±sÄ±nÄ±n Ä°srail meclisince onaylanmasÄ±nÄ± eleÅŸtirmiÅŸ, ardÄ±ndan mayÄ±s ayÄ±nda yapÄ±lmasÄ± Ã¶ngÃ¶rÃ¼len ve Almanya BaÅŸbakanÄ± Angela Merkel'in de yer alacaÄŸÄ± hÃ¼kÃ¼metlerarasÄ± toplantÄ±nÄ±n ertelendiÄŸi aÃ§Ä±klanmÄ±ÅŸtÄ±.

Ä°srail basÄ±nÄ± erteleme sebebinin, sÃ¶z konusu yasa tasarÄ±sÄ±nÄ±n onaylanmasÄ± olduÄŸunu iddia etmiÅŸti.

Almanya CumhurbaÅŸkanÄ± Frank-Walter Steinmeier'in 6-9 MayÄ±s'ta Ä°srail ve Filistin'i ziyaret etmesi bekleniyor.

Ä°SRAÄ°L'DE YEREL STK'LAR BASKI ALTINDA

Ã–te yandan aÅŸÄ±rÄ± saÄŸcÄ± bir hÃ¼kÃ¼metin iÅŸ baÅŸÄ±nda olduÄŸu Ä°srail'deki uluslararasÄ± yardÄ±m ve insan haklarÄ± Ã¶rgÃ¼tlerinin yanÄ± sÄ±ra yerel sivil toplum kuruluÅŸlarÄ±na (STK) yÃ¶nelik baskÄ±lar da artÄ±yor. Almanya DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Gabriel'in gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼ solcu sivil toplum kuruluÅŸlarÄ± "Breaking the Silence" ve "Bâ€™tselem" bu baskÄ±dan en Ã§ok etkilenen Ã¶rgÃ¼tler arasÄ±nda yer alÄ±yor.

Ä°srail meclisinde geÃ§en yÄ±l Ã§Ä±karÄ±lan "ÅžeffaflÄ±k YasasÄ±" ile onlarca yerel STK'ya, aldÄ±ÄŸÄ± maddi yardÄ±mlarÄ±n kaynaÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±klama zorunluluÄŸu getirildi. Bununla yurt dÄ±ÅŸÄ±ndan destek alan insan haklarÄ± Ã¶rgÃ¼tlerinin deÅŸifre edilerek kamuoyunda "vatana ihanet" suÃ§lamasÄ±yla karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya bÄ±rakÄ±lmasÄ± ve bÃ¶ylece baskÄ± altÄ±na alÄ±nmasÄ± hedefleniyor.

Ä°srailli insan haklarÄ± Ã¶rgÃ¼tleri "yurt dÄ±ÅŸÄ±ndan finanse edilerek baÅŸka Ã¼lkeler adÄ±na ajanlÄ±k yaptÄ±klarÄ±" gibi suÃ§lamalara da maruz kalabiliyor.

BirÃ§ok Ä°srailli saÄŸcÄ± siyasetÃ§i de aÃ§Ä±ktan bu STK'larÄ± "vatana ihanet" ile suÃ§layarak hedef gÃ¶steriyor. Hedef gÃ¶sterilen Ä°srailli insan haklarÄ± Ã¶rgÃ¼tlerinin baÅŸÄ±nda Breaking the Silence, B'tselem, YeÅŸ Adit, ve Peace Now (BarÄ±ÅŸ Åžimdi) gibi kuruluÅŸlar geliyor.