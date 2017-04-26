Almanya DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ±'ndan Netanyahu'ya misilleme

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Ä°srail BaÅŸbakanÄ± Binyamin Netanyahu'nun Ã¼lkesini ziyaret eden Almanya DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Sigmar Gabriel ile gÃ¶rÃ¼ÅŸmeyi iptal etmesinin ardÄ±ndan, Alman bakanÄ±n da Netanyahu'nun telefonuna Ã§Ä±kmayÄ± reddettiÄŸi bildirildi.
Ä°SRAÄ°L VE ALMANYA ARASINDA DÄ°PLOMATÄ°K KRÄ°Z SÃœRÃœYOR
Netanyahu'nun, Ä°srailli insan haklarÄ± Ã¶rgÃ¼tleri "SessizliÄŸi Bozma" (Breaking the Silence) ve "Bâ€™tselem"i ziyaret etmesine tepki olarak Gabriel ile dÃ¼n yapÄ±lmasÄ± planlanan gÃ¶rÃ¼ÅŸmeyi iptal etmesinin ardÄ±ndan bir misillemeyle karÅŸÄ±laÅŸtÄ±ÄŸÄ± belirtildi.
Ä°srail'in Haaretz gazetesinin haberine gÃ¶re Netanyahu, Gabriel'i arayarak kendisi ile gÃ¶rÃ¼ÅŸmeyi neden iptal ettiÄŸini aÃ§Ä±klamak istedi, ancak Alman bakan bunu kabul etmedi.
NETANYAHU KARARI SAVUNDU
Bunun Ã¼zerine Ä°srail baÅŸbakanlÄ±k ofisinden yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, Netanyahu'nun Gabriel ile gÃ¶rÃ¼ÅŸmeyi iptal etme kararÄ± savunuldu.
Netanyahu'nun, Ä°srail askerlerine "savaÅŸ suÃ§lusu" diyen sivil toplum Ã¶rgÃ¼tleri ile gÃ¶rÃ¼ÅŸen yabancÄ± diplomatlarla bir araya gelmeyeceÄŸi belirtilen aÃ§Ä±klamada, "ABD veya Ä°ngiltere gibi Ã¼lkeleri ziyaret eden diplomatlarÄ±n, bu Ã¼lkelerin askerlerine savaÅŸ suÃ§lusu diyen sivil toplum Ã¶rgÃ¼tlerini ziyaret etmesi halinde Amerikan ve Ä°ngiliz liderlerin de bunu kabul etmeyeceÄŸi" Ã¶ne sÃ¼rÃ¼ldÃ¼.
AÃ§Ä±klamada ÅŸunlar kaydedildi:
"BaÅŸbakan Netanyahu, diplomatik ziyaretleri esnasÄ±nda Ä°srail askerlerine savaÅŸ suÃ§lusu diye iftira eden gruplarla gÃ¶rÃ¼ÅŸen yabancÄ± ziyaretÃ§ilerle gÃ¶rÃ¼ÅŸmeme politikasÄ±na sahip. Diplomatlar sivil toplum Ã¶rgÃ¼tlerinin temsilcileri ile gÃ¶rÃ¼ÅŸebilir ancak Netanyahu, Ä°srail askerlerinin suÃ§lu sayÄ±lmasÄ± Ã§aÄŸrÄ±sÄ± yapan gruplara meÅŸruiyet sunanlarla gÃ¶rÃ¼ÅŸmeyecektir. Almanya olan iliÅŸkimiz Ã§ok Ã¶nemlidir ve bu hadiseden etkilenmeyecektir."
Almanya DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Gabriel ise Ä°srail ziyareti sÄ±rasÄ±nda yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, Netanyahu'nun gÃ¶rÃ¼ÅŸmeyi iÃ§ politikaya yÃ¶nelik nedenlerden dolayÄ± iptal ettiÄŸini savunarak, "Bizim Ä°srail'in iÃ§ politikasÄ±nÄ±n oyun topu olmamamÄ±z lazÄ±m." ifadesini kullanmÄ±ÅŸtÄ±.
GÃ¶rÃ¼ÅŸmenin iptal edilmesinin "bir felaket olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±" dile getiren Gabriel, Almanya ile Ä°srail arasÄ±ndaki iliÅŸkinin hiÃ§bir ÅŸekilde deÄŸiÅŸmeyeceÄŸini kaydetmiÅŸti.
Almanya, ÅŸubat ayÄ±nda BatÄ± Åžeria'daki Yahudi yerleÅŸim birimlerini meÅŸrulaÅŸtÄ±racak yasa tasarÄ±sÄ±nÄ±n Ä°srail meclisince onaylanmasÄ±nÄ± eleÅŸtirmiÅŸ, ardÄ±ndan mayÄ±s ayÄ±nda yapÄ±lmasÄ± Ã¶ngÃ¶rÃ¼len ve Almanya BaÅŸbakanÄ± Angela Merkel'in de yer alacaÄŸÄ± hÃ¼kÃ¼metlerarasÄ± toplantÄ±nÄ±n ertelendiÄŸi aÃ§Ä±klanmÄ±ÅŸtÄ±.
Ä°srail basÄ±nÄ± erteleme sebebinin, sÃ¶z konusu yasa tasarÄ±sÄ±nÄ±n onaylanmasÄ± olduÄŸunu iddia etmiÅŸti.
Almanya CumhurbaÅŸkanÄ± Frank-Walter Steinmeier'in 6-9 MayÄ±s'ta Ä°srail ve Filistin'i ziyaret etmesi bekleniyor.
Ä°SRAÄ°L'DE YEREL STK'LAR BASKI ALTINDA
Ã–te yandan aÅŸÄ±rÄ± saÄŸcÄ± bir hÃ¼kÃ¼metin iÅŸ baÅŸÄ±nda olduÄŸu Ä°srail'deki uluslararasÄ± yardÄ±m ve insan haklarÄ± Ã¶rgÃ¼tlerinin yanÄ± sÄ±ra yerel sivil toplum kuruluÅŸlarÄ±na (STK) yÃ¶nelik baskÄ±lar da artÄ±yor. Almanya DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Gabriel'in gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼ solcu sivil toplum kuruluÅŸlarÄ± "Breaking the Silence" ve "Bâ€™tselem" bu baskÄ±dan en Ã§ok etkilenen Ã¶rgÃ¼tler arasÄ±nda yer alÄ±yor.
Ä°srail meclisinde geÃ§en yÄ±l Ã§Ä±karÄ±lan "ÅžeffaflÄ±k YasasÄ±" ile onlarca yerel STK'ya, aldÄ±ÄŸÄ± maddi yardÄ±mlarÄ±n kaynaÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±klama zorunluluÄŸu getirildi. Bununla yurt dÄ±ÅŸÄ±ndan destek alan insan haklarÄ± Ã¶rgÃ¼tlerinin deÅŸifre edilerek kamuoyunda "vatana ihanet" suÃ§lamasÄ±yla karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya bÄ±rakÄ±lmasÄ± ve bÃ¶ylece baskÄ± altÄ±na alÄ±nmasÄ± hedefleniyor.
Ä°srailli insan haklarÄ± Ã¶rgÃ¼tleri "yurt dÄ±ÅŸÄ±ndan finanse edilerek baÅŸka Ã¼lkeler adÄ±na ajanlÄ±k yaptÄ±klarÄ±" gibi suÃ§lamalara da maruz kalabiliyor.
BirÃ§ok Ä°srailli saÄŸcÄ± siyasetÃ§i de aÃ§Ä±ktan bu STK'larÄ± "vatana ihanet" ile suÃ§layarak hedef gÃ¶steriyor. Hedef gÃ¶sterilen Ä°srailli insan haklarÄ± Ã¶rgÃ¼tlerinin baÅŸÄ±nda Breaking the Silence, B'tselem, YeÅŸ Adit, ve Peace Now (BarÄ±ÅŸ Åžimdi) gibi kuruluÅŸlar geliyor.
GÄ±da, TarÄ±m ve HayvancÄ±lÄ±k BakanÄ± Ã‡elik, "Afrikaâ€™da aÃ§lÄ±k ve yoksullukla mÃ¼cadelede tarÄ±m ve kÄ±rsal kalkÄ±nma bÃ¼yÃ¼k Ã¶nem taÅŸÄ±yor. Bunun bilinciyle TÃ¼rkiye ve Afrika Ã¼lkelerinin Ã¼st dÃ¼zey temsilcileri ve iÅŸ adamlarÄ±, tarÄ±m sektÃ¶rÃ¼nde iÅŸ birliÄŸi ve ticareti geliÅŸtirmek Ã¼zere ilk kez Antalyaâ€™da bir araya gelecek" dedi
Ä°ran DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Zarif, ABD BaÅŸkanÄ± Trump'a tepki gÃ¶stererek, "O adamÄ±n sÃ¶zlerini Ã§ok ciddiye almayÄ±n" dedi
Suriye'nin kuzeyindeki Ä°dlib ve Humusâ€™a yÃ¶nelik hava saldÄ±rÄ±larÄ±nda 7'si Ã§ocuk 13 sivil hayatÄ±nÄ± kaybetti
KudÃ¼s Merkezi Mahkemesinin, bÄ±Ã§aklÄ± saldÄ±rÄ± giriÅŸiminde bulunduÄŸu iddiasÄ±yla 17 yaÅŸÄ±ndaki Filistinli kÄ±z Ã§ocuÄŸunu 10 yÄ±l hapis cezasÄ±na Ã§arptÄ±rdÄ±ÄŸÄ± bildirildi
Venezuela Amerika Devletleri Ã–rgÃ¼tÃ¼'nden Ã§Ä±kmakla tehdit etti
Gabriel, dÃ¼n kendisiyle yapacaÄŸÄ± gÃ¶rÃ¼ÅŸmeyi iptal eden Ä°srail BaÅŸbakanÄ± Netanyahu ile telefonda konuÅŸmayÄ± reddetti
Japonya'da Afet Ä°mar BakanÄ±, baÅŸkent Tokyo ve Ã§evresi yerine Tohoku bÃ¶lgesinde (KuzeydoÄŸu BÃ¶lgesi) yaÅŸanmasÄ±nÄ±n "daha iyi olduÄŸuna" iliÅŸkin sÃ¶zlerinin tepki Ã§ekmesi Ã¼zerine istifasÄ±nÄ± sundu.
Darfur'un gÃ¼neybatÄ±sÄ±nda yer alan Nyala'da MÃ¼slÃ¼man aileler "Luh" adÄ± verilen kalÄ±n tahta levhalarla Ã§ocuklarÄ±na hafÄ±zlÄ±k eÄŸitimi verdiriyor
Ã‡in'in ilk yerli yapÄ±m uÃ§ak gemisi Ã¼lkenin kuzeyinde yapÄ±lan tÃ¶renle suya indirildi.
Fransa'da cumhurbaÅŸkanÄ± seÃ§iminde ikinci tura kalan Macron, merkez saÄŸdan aldÄ±ÄŸÄ± desteÄŸi artÄ±rÄ±yor
BM DÃ¼nya GÄ±da ProgramÄ±nÄ±n Burundi'ye gÃ¶nderdiÄŸi yardÄ±m konvoyu, gÃ¼venlik gerekÃ§esiyle gÃ¼nlerdir Ruanda sÄ±nÄ±rÄ±nda bekletiliyor
ABD BaÅŸkanÄ± Trump, tarÄ±m sektÃ¶rÃ¼nÃ¼n desteklenmesini kapsayan baÅŸkanlÄ±k kararnamesini imzaladÄ±
ABD tarafÄ±ndan "Ohio sÄ±nÄ±fÄ±" gÃ¼dÃ¼mlÃ¼ balistik fÃ¼ze denizaltÄ±sÄ± USS Michigan, GÃ¼ney Koreâ€™nin Busan LimanÄ±'na gÃ¶nderildi.
Beziers Belediye BaÅŸkanÄ± Menard, MÃ¼slÃ¼man Ã¶ÄŸrenciler hakkÄ±nda sÃ¶ylediÄŸi Ä±rkÃ§Ä± sÃ¶zler sebebiyle para cezasÄ± aldÄ±
ABD Senatosunda konuÅŸan Amerika'nÄ±n Ã¶nde gelen OrtadoÄŸu uzmanlarÄ±, Washington'Ä±n MÄ±sÄ±r politikasÄ±nÄ± tekrar gÃ¶zden geÃ§irmesi gerektiÄŸi gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼nde birleÅŸti
Almanya BaÅŸbakanÄ± Angela Merkelâ€™in, Avrupa BirliÄŸiâ€™nin TÃ¼rkiyeâ€™de yapÄ±lan anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi referandum sonuÃ§larÄ± konusunda TÃ¼rkiyeâ€™ye karÅŸÄ± tek ses olmasÄ± gerektiÄŸini sÃ¶ylediÄŸi iddia edildi.