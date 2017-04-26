12:22, 26 Nisan 2017 Ã‡arÅŸamba

ABD askeri KaraÃ§ok'ta vurulan YPG noktalarÄ±nda





ABD askerleri, TSK'nÄ±n Suriye'nin kuzeydoÄŸusundaki KaraÃ§ok bÃ¶lgesine dÃ¼zenlediÄŸi hava harekatÄ±nda vurulan YPG hedeflerinde incelemede bulundu.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi ABD askerleri, TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetleri'nin (TSK) Suriye'nin kuzeydoÄŸusundakiÂ KaraÃ§okÂ bÃ¶lgesine dÃ¼zenlediÄŸi hava harekatÄ±nda vurulan bÃ¶lÃ¼cÃ¼ terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ne ait yerlerde incelemede bulundu. TSK'nÄ±n, KaraÃ§ok'ta YPG'YEÂ yÃ¶nelik dÃ¼zenlediÄŸi hava harekatÄ±nÄ±n ardÄ±ndan, ABD'li askerler helikopterle bÃ¶lgeye gitti. Burada, TÃ¼rk jetleri tarafÄ±ndan bombalanan hedeflerde incelemelerde bulunan ABD askerlerine, Ã¶rgÃ¼tÃ¼n Suriye yapÄ±lanmasÄ± silahlÄ± kanat sorumlusu Ferhat Abdi Åžahin ile YPG Ã¼yesi Redur Halil de eÅŸlik etti. TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetleri'ne ait savaÅŸ uÃ§aklarÄ± Ã¶nceki gece saat 2'de, Irak'Ä±n Sincar DaÄŸÄ±'ndaki PKK hedeflerinin yanÄ± sÄ±ra Suriye'nin kuzeydoÄŸusundakiÂ KaraÃ§ok DaÄŸÄ±'ndaki YPG hedeflerini vurmuÅŸtu. TSK, hedeflerin 'tam hedefle' vurulduÄŸunu duyurmuÅŸtu.Â Suriye Ä°nsan HaklarÄ± GÃ¶zlemevi'ne gÃ¶re, harekÃ¢tta en az 18 YPG Ã¼yesi Ã¶ldÃ¼.Â SÄ°NCAR DAÄžI VE KARAÃ‡OK'TA 70 PKK'LI ETKÄ°SÄ°Z HALE GETÄ°RÄ°LDÄ° Â

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