ABD askeri Sincar ve KaraÃ§ok'ta vurulan YPG noktalarÄ±nda

TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetleri'nin Â Ã¶nceki gece saatlerinde dÃ¼zenlediÄŸi hava harekÃ¢tÄ±nda vurduÄŸu Suriye'nin kuzeyindeki YPG hedeflerini, dÃ¼n Amerikan askerlerinin ziyaret ettiÄŸi bildirildi.
Reuters haber ajansÄ±nÄ±n geÃ§tiÄŸi fotoÄŸrafta, Amerikan askerleri, TSK'nÄ±n vurduÄŸu YPG hedeflerini incelerken gÃ¶rÃ¼lÃ¼yor. ABD'li askerin yanÄ±nda YPG Ã¼yeleri var.Â
TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetleri'ne ait savaÅŸ uÃ§aklarÄ± Ã¶nceki gece saat 2'de, Irak'Ä±n Sincar DaÄŸÄ±'ndaki PKK hedeflerinin yanÄ± sÄ±ra Suriye'nin kuzeydoÄŸusundakiÂ KaraÃ§ok DaÄŸÄ±'ndaki YPG hedeflerini vurmuÅŸtu. TSK, hedeflerin 'tam hedefle' vurulduÄŸunu duyurmuÅŸtu.Â
Suriye Ä°nsan HaklarÄ± GÃ¶zlemevi'ne gÃ¶re, harekÃ¢tta en az 18 YPG Ã¼yesi Ã¶ldÃ¼.Â
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BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, MHP Genel BaÅŸkanÄ± BahÃ§eli ile bir araya geldi ve 45 dakika sÃ¼ren bir gÃ¶rÃ¼ÅŸme gerÃ§ekleÅŸtirdi
MEB tarafÄ±ndan ortaokul 8'inci sÄ±nÄ±f Ã¶ÄŸrencilerine yÃ¶nelik dÃ¼zenlenen ikinci dÃ¶nem merkezi ortak sÄ±navlarÄ±n ilk gÃ¼n oturumu tamamlandÄ±
TSK'nÄ±n gece saatlerinde dÃ¼zenlediÄŸi hava harekÃ¢tÄ±nda vurduÄŸu Suriye'nin kuzeyindeki YPG hedeflerini, dÃ¼n ABD askerleri ziyaret etti
Ä°Ã§iÅŸleri BakanÄ± Soylu, Ankara merkezli FETÃ– operasyonuna iliÅŸkin, "Bu sabah 81 ilde operasyon gerÃ§ekleÅŸtirilmiÅŸtir. Halen devam etmektedir. Åžu ana kadar 72 ilde bin 9 mahrem imam gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±r." dedi.
ROKETSAN'Ä±n yerli KAAN fÃ¼zesi ve silah sistemi, ilk kez 13. UluslararasÄ± Savunma Sanayii FuarÄ±'nda sergilenecek
Atlantik Konseyi Ä°stanbul Zirvesi 27-28 Nisanâ€™da yapÄ±lacak. Zirvede dÃ¼nya ajandasÄ±ndan Ã¶nemli konular ele alÄ±nacak.
BugÃ¼n dÃ¼zenlenen TEOG ikinci oturum sÄ±nav soru ve cevaplarÄ± yarÄ±n saat 14.00'ten itibaren "www.eba.gov.tr" adresinde yayÄ±mlanacaÄŸÄ± bildirildi.
Kayseri'de FETÃ–/PDY soruÅŸturmasÄ± kapsamÄ±nda, Ã¶rgÃ¼tÃ¼n ÅŸifreli haberleÅŸme programÄ± ByLock'u kullandÄ±klarÄ± iddiasÄ±yla adliyeye sevk edilen 22 eski Ã¶ÄŸretmenden 13'Ã¼ tutuklandÄ±
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, ÅžÄ±rnak'ta ÅŸehit dÃ¼ÅŸen Uzman Ã‡avuÅŸ Ä°slam Ã‡ubuk'un ailesine taziye dileklerini iletti
Emniyet'te FETÃ–'nÃ¼n mahrem yapÄ±lanmasÄ±na yÃ¶nelik 81 ilde 8 bin 500 polisin katÄ±lÄ±mÄ±yla dÃ¼zenlenen eÅŸ zamanlÄ± operasyonda ÅŸu ana kadar 1000'i aÅŸkÄ±n kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±
TÃ¼rkiye, ÅŸiddetli kuraklÄ±kla mÃ¼cadele eden Somali'ye Ã§ok sayÄ±da yardÄ±m kuruluÅŸuyla can suyu olmaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±yor. TÃ¼rk KÄ±zÄ±layÄ±, TDV ve Ä°HH yardÄ±mlarÄ± Ã¼lkedeki ihtiyaÃ§ sahiplerine ulaÅŸtÄ±rÄ±yor
GÃ¼venlik gÃ¼Ã§lerince, Ä°Ã§iÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n aranan terÃ¶ristler listesinde "gri kategori"de yer alan "Bedran Gundike Ramo" kod adlÄ± Sait TanÄ±t'Ä±n etkisiz hale getirildiÄŸi bildirildi
BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, MHP Genel BaÅŸkanÄ± BahÃ§eli'yi saat 12.00'de Ã‡ankaya KÃ¶ÅŸkÃ¼'nde kabul edecek
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, AKPM'nin 'siyasi denetim' kararÄ±na iliÅŸkin, "Åžu anda TÃ¼rkiye'ye karÅŸÄ± alÄ±nan bu karar tamamen siyasidir. Biz zaten bÃ¶yle bir kararÄ± tanÄ±mÄ±yoruz. Ä°stedikleri kadar bÃ¶yle bir kararÄ± almÄ±ÅŸ olsunlar." dedi.
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m'Ä± BeÅŸtepe Devlet Konukevi'nde kabul etti
BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, AKPM'nin 'siyasi denetim' kararÄ±na dair, "TÃ¼rkiye olarak biz bu kararÄ± tamamen siyasi bir karar olarak gÃ¶rÃ¼yoruz. TÃ¼rkiye'nin gerÃ§ekleriyle Ã¶rtÃ¼ÅŸmÃ¼yor." dedi.