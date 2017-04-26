Venezuela, OAS'dan Ã§ekilmekle tehdit etti

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Venezuela DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Delcy Rodriguez, Amerikan Devletleri Ã–rgÃ¼tÃ¼'nden (OAS) Ã§ekilebileceklerini bildirdi.
Rodriguez, devlet televizyonuna yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, Devlet BaÅŸkanÄ± Nicolas Maduro'nun, bÃ¶lge Ã¼lkeleri dÄ±ÅŸiÅŸleri bakanlarÄ±nÄ±n, Venezuela'daki siyasi krizi gÃ¶rÃ¼ÅŸmek Ã¼zere Caracas yÃ¶netiminin desteÄŸi olmadan bir araya gelmesi durumunda, Ã¼lkesinin OAS'dan ayrÄ±lmasÄ± iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸmalara baÅŸlanmasÄ± talimatÄ± verdiÄŸini sÃ¶yledi.
Rodriguez, "BÃ¶lgesel Ã¶rgÃ¼tteki Ã¼lkelerin, saygÄ± gÃ¶stermeleri gereken etik ve meÅŸru sÄ±nÄ±rÄ± Ã§iÄŸneyen, keyfi anayasal ve yasal ihlallerine mÃ¼saade etmeyi sÃ¼rdÃ¼rmeyeceÄŸiz." ifadesini kullandÄ±.
OAS elÃ§ilerinin, bugÃ¼n Meksika, Brezilya, ABD ve diÄŸer 13 Ã¼lkenin, Venezuela'daki durumu ele almak Ã¼zere olaÄŸanÃ¼stÃ¼ dÄ±ÅŸiÅŸleri bakanlarÄ± toplantÄ±sÄ± yapÄ±lmasÄ± teklifini gÃ¶rÃ¼ÅŸmek Ã¼zere bir araya gelmesi planlanÄ±yor.
Venezuela BaÅŸsavcÄ±sÄ± Luisa Ortega Diaz, 4. haftasÄ±na giren hÃ¼kÃ¼met karÅŸÄ±tÄ± gÃ¶sterilerde 26 kiÅŸinin Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼,Â 400'den fazla kiÅŸinin yaralandÄ±ÄŸÄ±nÄ±, yaklaÅŸÄ±k bin 300 kiÅŸinin gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±.
OAS'dan, kurulduÄŸu 1948 yÄ±lÄ±ndan bu yana ayrÄ±lan Ã¼ye olmadÄ±..Venezuela'nÄ±n OAS'dan askÄ±ya alÄ±nmasÄ± iÃ§in 34 uluslu OAS Genel Kurulunda Ã¼Ã§te ikilik bir oy almasÄ± gerekecek.Â
Devlet BaÅŸkanÄ± Nicolas Maduro liderliÄŸindeki hÃ¼kÃ¼meti protesto eden yÃ¼zlerce kiÅŸi, dÃ¼n oturma eylemleriyle baÅŸkent Caracas'ta Ã§ok sayÄ±da ana yolu trafiÄŸe kapatmÄ±ÅŸtÄ±. Ãœlkedeki muhalefet, Maduro'nun "aralÄ±k ayÄ±nda kesilen diyalog sÃ¼recini devam ettirme" Ã§aÄŸrÄ±sÄ±na olumsuz cevap vererek acil genel seÃ§im Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulunmuÅŸtu.
Kongre BaÅŸkan Vekili Freddy Guevara, hÃ¼kÃ¼metin mÃ¼zakereleri kullanarak muhalefeti bÃ¶lmeyi, pasifleÅŸtirmeyi ve bu yolla zaman kazanmayÄ± amaÃ§ladÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶ylemiÅŸti. Venezuela YÃ¼ksek Mahkemesi, 31 Mart'ta, mahkemenin Ã¶nceki kararlarÄ±na riayet etmediÄŸi gerekÃ§esiyle Kongre'nin yetkilerini Ã¼zerine almÄ±ÅŸ ancak tepkiler Ã¼zerine kararÄ±nÄ± 1 Nisan'da iptal etmiÅŸti. Mahkeme ayrÄ±ca, 7 Nisan'da da muhalefet lideri Henrique Capriles'in 15 yÄ±l boyunca devlet baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± seÃ§imlerine katÄ±lmamasÄ± yÃ¶nÃ¼nde karara varmÄ±ÅŸtÄ±.
Muhalefet, YÃ¼ksek Mahkeme'nin Kongre ve Capriles ile ilgili kararlarÄ±nÄ±n Ã¼lkeyi diktatÃ¶rlÃ¼ÄŸe giden ve dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼ olmayan yola soktuÄŸunu savunmuÅŸ, baÅŸkent Caracas'ta halk sokaklara dÃ¶kÃ¼lmÃ¼ÅŸtÃ¼.
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GÄ±da, TarÄ±m ve HayvancÄ±lÄ±k BakanÄ± Ã‡elik, "Afrikaâ€™da aÃ§lÄ±k ve yoksullukla mÃ¼cadelede tarÄ±m ve kÄ±rsal kalkÄ±nma bÃ¼yÃ¼k Ã¶nem taÅŸÄ±yor. Bunun bilinciyle TÃ¼rkiye ve Afrika Ã¼lkelerinin Ã¼st dÃ¼zey temsilcileri ve iÅŸ adamlarÄ±, tarÄ±m sektÃ¶rÃ¼nde iÅŸ birliÄŸi ve ticareti geliÅŸtirmek Ã¼zere ilk kez Antalyaâ€™da bir araya gelecek" dedi
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