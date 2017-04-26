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GÃ¼nÃ¼n Haberleri
13:39, 26 Nisan 2017 Ã‡arÅŸamba
GÃ¼ncel
12:56, 26 Nisan 2017 Ã‡arÅŸamba

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YÄ±ldÄ±rÄ±m ile BahÃ§eli Ã‡ankaya'da gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼
YÄ±ldÄ±rÄ±m ile BahÃ§eli Ã‡ankaya'da gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼

BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, MHP Genel BaÅŸkanÄ± BahÃ§eli ile bir araya geldi ve 45 dakika sÃ¼ren bir gÃ¶rÃ¼ÅŸme gerÃ§ekleÅŸtirdi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±mÂ ileÂ MHP Genel BaÅŸkanÄ± Devlet BahÃ§eliÂ arasÄ±ndaki gÃ¶rÃ¼ÅŸme sona erdi.

Ã‡ankaya KÃ¶ÅŸkÃ¼'nde basÄ±na kapalÄ± gerÃ§ekleÅŸen gÃ¶rÃ¼ÅŸme, 45 dakika sÃ¼rdÃ¼.



Ä°lgili Konular Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m Devlet BahÃ§eli
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