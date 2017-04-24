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Suriyeâ€™deki hava saldÄ±rÄ±sÄ±nda 7'si Ã§ocuk 13 sivil Ã¶ldÃ¼
Suriyeâ€™deki hava saldÄ±rÄ±sÄ±nda 7'si Ã§ocuk 13 sivil Ã¶ldÃ¼
Foto: ArÅŸiv

Suriye'nin kuzeyindeki Ä°dlib ve Humusâ€™a yÃ¶nelik hava saldÄ±rÄ±larÄ±nda 7'si Ã§ocuk 13 sivil hayatÄ±nÄ± kaybetti

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Suriyeâ€™nin kuzeyindekiÂ Ä°dlibÂ veÂ Humus'a baÄŸlÄ± ilÃ§elerdeki sivil yerleÅŸim yerlerine yÃ¶nelikÂ hava saldÄ±rÄ±larÄ±nda 7'si Ã§ocuk 13 sivilin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi bildirildi.

Ä°dlib'deki sivil savunma yetkililerindenÂ Mustafa RaÅŸid, yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, bir savaÅŸ uÃ§aÄŸÄ±nÄ±n dÃ¼n gece yerel saatle 23.00â€™te muhaliflerin kontrolÃ¼ndeki Harim ilÃ§esinin Bsankul kÃ¶yÃ¼ne ikiÂ vakum bombasÄ±yla saldÄ±rÄ± dÃ¼zenlediÄŸini aktardÄ±.

SaldÄ±rÄ±da 5'i Ã§ocuk 3'Ã¼ kadÄ±n 9 sivilin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸini ifade eden RaÅŸid, sivillerin yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± binalarÄ±n hedef alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± saldÄ±rÄ±da Ã§ok sayÄ±da evin yerle bir olduÄŸunu kaydetti.

SALDIRIDA YARALANANLAR Ã‡EVREDEKÄ° SAHRA HASTANELERÄ°NDE TEDAVÄ° ALTINDAÂ 

RaÅŸid, bombardÄ±manda yaralanan 7 sivilin savunma ekiplerince Ã§evredeki sahra hastanelerine kaldÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± bildirdi.

DiÄŸer yandan, BeÅŸÅŸar Esed rejimine ait olduÄŸu belirtilen savaÅŸ uÃ§aÄŸÄ±, dÃ¼n gece Ã¼lkenin orta kesimlerindeki Humus ilinin Telbise ilÃ§esini bombaladÄ±.

Telbise'deki sahra hastanesi yetkilisi Sami Abu Nad'dan edinilen bilgiye gÃ¶re, sivil yerleÅŸim yerlerinin vurulduÄŸu bombardÄ±manda 2'si Ã§ocuk 2'si genÃ§ 4 sivil hayatÄ±nÄ± kaybetti.

Abu Nad, hava saldÄ±rÄ±sÄ±nda yaralanan Ã§ok sayÄ±da kiÅŸinin Ã§evredeki sahra hastanelerinde tedavi altÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti.



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