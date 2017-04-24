Suriyeâ€™deki hava saldÄ±rÄ±sÄ±nda 7'si Ã§ocuk 13 sivil Ã¶ldÃ¼

Suriyeâ€™nin kuzeyindekiÂ Ä°dlibÂ veÂ Humus'a baÄŸlÄ± ilÃ§elerdeki sivil yerleÅŸim yerlerine yÃ¶nelikÂ hava saldÄ±rÄ±larÄ±nda 7'si Ã§ocuk 13 sivilin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi bildirildi.
Ä°dlib'deki sivil savunma yetkililerindenÂ Mustafa RaÅŸid, yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, bir savaÅŸ uÃ§aÄŸÄ±nÄ±n dÃ¼n gece yerel saatle 23.00â€™te muhaliflerin kontrolÃ¼ndeki Harim ilÃ§esinin Bsankul kÃ¶yÃ¼ne ikiÂ vakum bombasÄ±yla saldÄ±rÄ± dÃ¼zenlediÄŸini aktardÄ±.
SaldÄ±rÄ±da 5'i Ã§ocuk 3'Ã¼ kadÄ±n 9 sivilin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸini ifade eden RaÅŸid, sivillerin yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± binalarÄ±n hedef alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± saldÄ±rÄ±da Ã§ok sayÄ±da evin yerle bir olduÄŸunu kaydetti.
RaÅŸid, bombardÄ±manda yaralanan 7 sivilin savunma ekiplerince Ã§evredeki sahra hastanelerine kaldÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± bildirdi.
DiÄŸer yandan, BeÅŸÅŸar Esed rejimine ait olduÄŸu belirtilen savaÅŸ uÃ§aÄŸÄ±, dÃ¼n gece Ã¼lkenin orta kesimlerindeki Humus ilinin Telbise ilÃ§esini bombaladÄ±.
Telbise'deki sahra hastanesi yetkilisi Sami Abu Nad'dan edinilen bilgiye gÃ¶re, sivil yerleÅŸim yerlerinin vurulduÄŸu bombardÄ±manda 2'si Ã§ocuk 2'si genÃ§ 4 sivil hayatÄ±nÄ± kaybetti.
Abu Nad, hava saldÄ±rÄ±sÄ±nda yaralanan Ã§ok sayÄ±da kiÅŸinin Ã§evredeki sahra hastanelerinde tedavi altÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti.
GÄ±da, TarÄ±m ve HayvancÄ±lÄ±k BakanÄ± Ã‡elik, "Afrikaâ€™da aÃ§lÄ±k ve yoksullukla mÃ¼cadelede tarÄ±m ve kÄ±rsal kalkÄ±nma bÃ¼yÃ¼k Ã¶nem taÅŸÄ±yor. Bunun bilinciyle TÃ¼rkiye ve Afrika Ã¼lkelerinin Ã¼st dÃ¼zey temsilcileri ve iÅŸ adamlarÄ±, tarÄ±m sektÃ¶rÃ¼nde iÅŸ birliÄŸi ve ticareti geliÅŸtirmek Ã¼zere ilk kez Antalyaâ€™da bir araya gelecek" dedi
Ä°ran DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Zarif, ABD BaÅŸkanÄ± Trump'a tepki gÃ¶stererek, "O adamÄ±n sÃ¶zlerini Ã§ok ciddiye almayÄ±n" dedi
Suriye'nin kuzeyindeki Ä°dlib ve Humusâ€™a yÃ¶nelik hava saldÄ±rÄ±larÄ±nda 7'si Ã§ocuk 13 sivil hayatÄ±nÄ± kaybetti
KudÃ¼s Merkezi Mahkemesinin, bÄ±Ã§aklÄ± saldÄ±rÄ± giriÅŸiminde bulunduÄŸu iddiasÄ±yla 17 yaÅŸÄ±ndaki Filistinli kÄ±z Ã§ocuÄŸunu 10 yÄ±l hapis cezasÄ±na Ã§arptÄ±rdÄ±ÄŸÄ± bildirildi
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