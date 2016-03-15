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15:58, 26 Nisan 2017 Ã‡arÅŸamba
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13:14, 26 Nisan 2017 Ã‡arÅŸamba

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Zarif: Trump'un sÃ¶zlerini Ã§ok ciddiye almayÄ±n
Zarif: Trump'un sÃ¶zlerini Ã§ok ciddiye almayÄ±n

Ä°ran DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Zarif, ABD BaÅŸkanÄ± Trump'a tepki gÃ¶stererek, "O adamÄ±n sÃ¶zlerini Ã§ok ciddiye almayÄ±n" dedi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Ä°ran DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Muhammed Cevad Zarif, ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump'Ä±n, "Ä°ran'Ä±n nÃ¼kleer anlaÅŸmaya baÄŸlÄ±lÄ±ÄŸÄ±" konusundaki sÃ¶zlerine tepki gÃ¶sterdi.

Ä°ran resmi haber ajansÄ±nda (IRNA) yer alan habere gÃ¶re, medya mensuplarÄ±yla bir araya gelen Zarif, ABD BaÅŸkanÄ± Trump'Ä±n, "Ä°ran'Ä±n, nÃ¼kleer anlaÅŸmanÄ±n ruhuna uygun davranmadÄ±ÄŸÄ±" yÃ¶nÃ¼ndeki aÃ§Ä±klamalarÄ±na karÅŸÄ±lÄ±k, "O adamÄ±n sÃ¶zlerini Ã§ok ciddiye almayÄ±n." ifadelerini kullandÄ±.

Ä°talya BaÅŸbakanÄ± Paolo Gentiloni ile geÃ§en hafta Beyaz Saray'da dÃ¼zenlediÄŸi ortak basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda konuÅŸan Trump, Ä°ran ile P5+1 Ã¼lkelerinin 2015 yÄ±lÄ±nda imzaladÄ±ÄŸÄ± nÃ¼kleer anlaÅŸmaya iliÅŸkin bir soru Ã¼zerine, bu anlaÅŸmayÄ± "berbat" olarak nitelendirmiÅŸti.

Trump, "nÃ¼kleer anlaÅŸmanÄ±n ruhuna uygun davranmayan Ä°ran'Ä±n, ilerleyen sÃ¼reÃ§te bir ÅŸeyler yapabileceÄŸi" ÅŸeklinde aÃ§Ä±klamada bulunmuÅŸtu.

ABD BaÅŸkanÄ± Trump, seÃ§im kampanyasÄ± sÄ±rasÄ±nda da Barack Obama dÃ¶neminde imzalanan nÃ¼kleer anlaÅŸmayÄ± sert sÃ¶zlerle eleÅŸtirmiÅŸ, baÅŸkan olmasÄ± halinde bu anlaÅŸmayÄ± yeniden gÃ¶zden geÃ§ireceÄŸini ifade etmiÅŸti.

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Ä°lgili Konular trump abd iran abd
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