Zarif: Trump'un sÃ¶zlerini Ã§ok ciddiye almayÄ±n

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Ä°ran DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Muhammed Cevad Zarif, ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump'Ä±n, "Ä°ran'Ä±n nÃ¼kleer anlaÅŸmaya baÄŸlÄ±lÄ±ÄŸÄ±" konusundaki sÃ¶zlerine tepki gÃ¶sterdi.
Ä°ran resmi haber ajansÄ±nda (IRNA) yer alan habere gÃ¶re, medya mensuplarÄ±yla bir araya gelen Zarif, ABD BaÅŸkanÄ± Trump'Ä±n, "Ä°ran'Ä±n, nÃ¼kleer anlaÅŸmanÄ±n ruhuna uygun davranmadÄ±ÄŸÄ±" yÃ¶nÃ¼ndeki aÃ§Ä±klamalarÄ±na karÅŸÄ±lÄ±k, "O adamÄ±n sÃ¶zlerini Ã§ok ciddiye almayÄ±n." ifadelerini kullandÄ±.
Ä°talya BaÅŸbakanÄ± Paolo Gentiloni ile geÃ§en hafta Beyaz Saray'da dÃ¼zenlediÄŸi ortak basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda konuÅŸan Trump, Ä°ran ile P5+1 Ã¼lkelerinin 2015 yÄ±lÄ±nda imzaladÄ±ÄŸÄ± nÃ¼kleer anlaÅŸmaya iliÅŸkin bir soru Ã¼zerine, bu anlaÅŸmayÄ± "berbat" olarak nitelendirmiÅŸti.
Trump, "nÃ¼kleer anlaÅŸmanÄ±n ruhuna uygun davranmayan Ä°ran'Ä±n, ilerleyen sÃ¼reÃ§te bir ÅŸeyler yapabileceÄŸi" ÅŸeklinde aÃ§Ä±klamada bulunmuÅŸtu.
ABD BaÅŸkanÄ± Trump, seÃ§im kampanyasÄ± sÄ±rasÄ±nda da Barack Obama dÃ¶neminde imzalanan nÃ¼kleer anlaÅŸmayÄ± sert sÃ¶zlerle eleÅŸtirmiÅŸ, baÅŸkan olmasÄ± halinde bu anlaÅŸmayÄ± yeniden gÃ¶zden geÃ§ireceÄŸini ifade etmiÅŸti.
Â
GÃ¼ney Afrika'da YÃ¼ksek Mahkeme, GÃ¼ney Afrika ile Rusya arasÄ±nda yapÄ±lan nÃ¼kleer enerji anlaÅŸmasÄ±nÄ± anayasaya aykÄ±rÄ± buldu
18 yÄ±l sonra yapÄ±lan sayÄ±mÄ±n ikinci evresi, 4 eyalette 88 bÃ¶lge ile Gilgit-Baltistan, kuzeyde aÅŸiretler ve Azad KeÅŸmir bÃ¶lgelerini kapsayacak
Ä°srail hapishanelerinde aÃ§lÄ±k grevi yapan Filistinli tutuklulara destek amacÄ±yla Gazze'de yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸ dÃ¼zenlendi
Fransa Maliye BakanÄ± Sapin, â€œAvrupa para piyasalarÄ±nÄ±n baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±ÄŸÄ±na ve gÃ¼venliÄŸine iliÅŸkin bir meselenin ortada olduÄŸuna inanÄ±yorum. Bu yÃ¼zden takas kurumlarÄ±nÄ±n birÃ§oÄŸu Londraâ€™da kalamaz" dedi
Filistin'de iÅŸgalci Yahudiler Ä°srail iÅŸgali altÄ±ndaki BatÄ± Åžeria'da bir Filistinliye ait aracÄ± kundakladÄ±ÄŸÄ± bildirildi.
Ã‡in DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±ndan, THAADâ€™Ä±n bazÄ± parÃ§alarÄ±nÄ±n GÃ¼ney Koreâ€™ye konuÅŸlandÄ±rÄ±lmasÄ± nedeniyle Seul ve Washington yÃ¶netimlerine endiÅŸelerin iletildiÄŸi aÃ§Ä±klandÄ±
Avusturya CumhurbaÅŸkanÄ± Van der Bellen, Ã¼lkesindeki baÅŸÃ¶rtÃ¼sÃ¼ kullanÄ±mÄ± tartÄ±ÅŸmalarÄ±na iliÅŸkin, "KadÄ±nlar nasÄ±l istiyorlarsa o ÅŸekilde giyinmeleri onlarÄ±n hakkÄ±. BÃ¼tÃ¼n kadÄ±nlar baÅŸÃ¶rtÃ¼sÃ¼ takabilir" dedi
Hindistan'da bir rahip, KeÅŸmirli MÃ¼slÃ¼manlara karÅŸÄ± sÃ¶zde ordu kurdu
Libya Akil Adamlar ve Ayan Meclisi BaÅŸkanÄ± BengaÅŸir, Libya halkÄ±nÄ±n dÄ±ÅŸ mÃ¼dahaleleri reddettiÄŸini belirterek, LibyalÄ±larÄ±n kendi aralarÄ±nda oturup konuÅŸmalarÄ± halinde Ã§Ã¶zÃ¼me ulaÅŸacaklarÄ±nÄ± sÃ¶yledi
GÄ±da, TarÄ±m ve HayvancÄ±lÄ±k BakanÄ± Ã‡elik, "Afrikaâ€™da aÃ§lÄ±k ve yoksullukla mÃ¼cadelede tarÄ±m ve kÄ±rsal kalkÄ±nma bÃ¼yÃ¼k Ã¶nem taÅŸÄ±yor. Bunun bilinciyle TÃ¼rkiye ve Afrika Ã¼lkelerinin Ã¼st dÃ¼zey temsilcileri ve iÅŸ adamlarÄ±, tarÄ±m sektÃ¶rÃ¼nde iÅŸ birliÄŸi ve ticareti geliÅŸtirmek Ã¼zere ilk kez Antalyaâ€™da bir araya gelecek" dedi
Ä°ran DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Zarif, ABD BaÅŸkanÄ± Trump'a tepki gÃ¶stererek, "O adamÄ±n sÃ¶zlerini Ã§ok ciddiye almayÄ±n" dedi
Suriye'nin kuzeyindeki Ä°dlib ve Humusâ€™a yÃ¶nelik hava saldÄ±rÄ±larÄ±nda 7'si Ã§ocuk 13 sivil hayatÄ±nÄ± kaybetti
KudÃ¼s Merkezi Mahkemesinin, bÄ±Ã§aklÄ± saldÄ±rÄ± giriÅŸiminde bulunduÄŸu iddiasÄ±yla 17 yaÅŸÄ±ndaki Filistinli kÄ±z Ã§ocuÄŸunu 10 yÄ±l hapis cezasÄ±na Ã§arptÄ±rdÄ±ÄŸÄ± bildirildi
Venezuela Amerika Devletleri Ã–rgÃ¼tÃ¼'nden Ã§Ä±kmakla tehdit etti
Gabriel, dÃ¼n kendisiyle yapacaÄŸÄ± gÃ¶rÃ¼ÅŸmeyi iptal eden Ä°srail BaÅŸbakanÄ± Netanyahu ile telefonda konuÅŸmayÄ± reddetti
Japonya'da Afet Ä°mar BakanÄ±, baÅŸkent Tokyo ve Ã§evresi yerine Tohoku bÃ¶lgesinde (KuzeydoÄŸu BÃ¶lgesi) yaÅŸanmasÄ±nÄ±n "daha iyi olduÄŸuna" iliÅŸkin sÃ¶zlerinin tepki Ã§ekmesi Ã¼zerine istifasÄ±nÄ± sundu.