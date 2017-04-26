TÃ¼rkiye ile Afrika Ã¼lkeleri tarÄ±mda iÅŸ birliÄŸine gidiyor

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
GÄ±da, TarÄ±m ve HayvancÄ±lÄ±k BakanÄ± Faruk Ã‡elik, TÃ¼rkiye ve Afrika Ã¼lkelerinin Ã¼st dÃ¼zey temsilcileri ve iÅŸ adamlarÄ±nÄ±n, tarÄ±m sektÃ¶rÃ¼nde iÅŸ birliÄŸi ve ticareti geliÅŸtirmek Ã¼zere ilk kez Antalyaâ€™da bir araya geleceÄŸini bildirdi.
Ã‡elik, yaptÄ±ÄŸÄ± yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, 27-28 Nisan tarihlerinde Antalya'da gerÃ§ekleÅŸtirilecek TÃ¼rkiye-Afrika TarÄ±m BakanlarÄ± 1. ToplantÄ±sÄ± ve TarÄ±m Ä°ÅŸ Forumu'na iliÅŸkin bilgi verdi.
Stratejik ortak olarak gÃ¶rdÃ¼kleri Afrika Ã¼lkeleri ile tarÄ±m alanÄ±ndaki iliÅŸkilerin her geÃ§en gÃ¼n geliÅŸme gÃ¶sterdiÄŸini belirten Ã‡elik, 2008 yÄ±lÄ±nda ilki dÃ¼zenlenen "TÃ¼rkiye-Afrika OrtaklÄ±k Zirvesi"nin ardÄ±ndan Afrika Ã¼lkeleri ile iliÅŸkilerde kayda deÄŸer bir ilerleme yaÅŸandÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade etti.
Afrikaâ€™da aÃ§lÄ±k ve yoksullukla mÃ¼cadelede tarÄ±m ve kÄ±rsal kalkÄ±nmanÄ±n bÃ¼yÃ¼k Ã¶nem taÅŸÄ±dÄ±ÄŸÄ±na dikkati Ã§eken Ã‡elik, bunun bilinciyle TÃ¼rkiye ve Afrika Ã¼lkelerinin Ã¼st dÃ¼zey temsilcileri ve iÅŸ adamlarÄ±nÄ±n, tarÄ±m sektÃ¶rÃ¼nde iÅŸ birliÄŸi ve ticareti geliÅŸtirmek Ã¼zere ilk kez Antalyaâ€™da bir araya geleceÄŸini bildirdi.
Ã‡elik, BakanlÄ±ÄŸÄ±n ev sahipliÄŸinde gerÃ§ekleÅŸtirilecek organizasyona 54 Afrika Ã¼lkesinden gÄ±da, tarÄ±m, hayvancÄ±lÄ±k, balÄ±kÃ§Ä±lÄ±k ve kÄ±rsal kalkÄ±nma konularÄ±ndan sorumlu 50â€™ye yakÄ±n bakanÄ±n katÄ±lacaÄŸÄ±na iÅŸaret ederek, toplantÄ± ve forumun, bakanlarla beraber bÃ¼yÃ¼kelÃ§iler, uluslararasÄ± kuruluÅŸ ve Ã¶zel sektÃ¶r temsilcileri de dahil olmak Ã¼zere 300 civarÄ±nda katÄ±lÄ±mcÄ±yla gerÃ§ekleÅŸtirileceÄŸini belirtti.
ANA TEMA GIDA GÃœVENLÄ°ÄžÄ°
YarÄ±n gerÃ§ekleÅŸtirilecek aÃ§Ä±lÄ±ÅŸ tÃ¶reninde, Afrika BirliÄŸi DÃ¶nem BaÅŸkanÄ± ve Gine CumhurbaÅŸkanÄ± Alpha Conde ile Somali CumhurbaÅŸkanÄ± Muhammed Abdullah Muhammed'in de katÄ±lÄ±mcÄ±lara hitap edeceÄŸini bildiren Ã‡elik, ÅŸunlarÄ± kaydetti:
"ToplantÄ±nÄ±n ana temasÄ±nÄ±, DoÄŸu Afrikaâ€™daki kuraklÄ±k nedeniyle yaÅŸanan Ã¶lÃ¼mlerle tekrar gÃ¼ndeme gelen 'gÄ±da gÃ¼venliÄŸi' konusu oluÅŸturuyor. 'GÄ±da GÃ¼venliÄŸinin SaÄŸlanmasÄ±nda TÃ¼rkiye-Afrika KÄ±rsal KalkÄ±nma OrtaklÄ±ÄŸÄ±' ana temasÄ± altÄ±nda dÃ¼zenlenecek bakanlar konferansÄ±nÄ±n yanÄ± sÄ±ra 8 alt baÅŸlÄ±k iÃ§in tematik oturumlar da dÃ¼zenlenecek. Yan etkinlikler, tarÄ±msal finansman ve krediler, tarÄ±msal mekanizasyon ve sulama sistemleri, iklim deÄŸiÅŸikliÄŸi, tarÄ±msal ticaret ve yatÄ±rÄ±mlar, tarÄ±msal girdiler, tarÄ±m endÃ¼strisi, genÃ§ ve kadÄ±n Ã§iftÃ§iler, gÄ±da ve beslenme gÃ¼venliÄŸi baÅŸlÄ±klarÄ±ndan oluÅŸacak. Bakanlar toplantÄ±sÄ±nÄ±n yanÄ± sÄ±ra 200'Ã¼ Afrika'dan olmak Ã¼zere 700'Ã¼ aÅŸkÄ±n iÅŸ adamÄ±nÄ±n katÄ±lÄ±mÄ±yla TÃ¼rkiye-Afrika TarÄ±m Ä°ÅŸ Forumu da dÃ¼zenlenecek. Ä°ki gÃ¼n sÃ¼recek TarÄ±m Ä°ÅŸ Forumu kapsamÄ±nda iÅŸ adamlarÄ±nÄ± bir araya getirecek gÃ¶rÃ¼ÅŸmeler de yapÄ±lacak. Bu organizasyon, Ã¼lkemizin tarÄ±m ve kÄ±rsal kalkÄ±nma alanlarÄ±ndaki tecrÃ¼be ve imkanlarÄ±nÄ±n, zor durumda olan Afrika Ã¼lkeleri iÃ§in paylaÅŸÄ±lmasÄ±na zemin teÅŸkil edecek. Organizasyonla aynÄ± zamanda TÃ¼rkiye ile Afrika Ã¼lkeleri arasÄ±ndaki iÅŸ birliÄŸinin gÃ¼Ã§lenmesini, ticari iliÅŸkilerin geliÅŸtirilmesini, tarÄ±msal ticaret hacminin ve yatÄ±rÄ±mlarÄ±n artÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ± hedefliyoruz."
GÄ±da, TarÄ±m ve HayvancÄ±lÄ±k BakanÄ± Ã‡elik, "Afrikaâ€™da aÃ§lÄ±k ve yoksullukla mÃ¼cadelede tarÄ±m ve kÄ±rsal kalkÄ±nma bÃ¼yÃ¼k Ã¶nem taÅŸÄ±yor. Bunun bilinciyle TÃ¼rkiye ve Afrika Ã¼lkelerinin Ã¼st dÃ¼zey temsilcileri ve iÅŸ adamlarÄ±, tarÄ±m sektÃ¶rÃ¼nde iÅŸ birliÄŸi ve ticareti geliÅŸtirmek Ã¼zere ilk kez Antalyaâ€™da bir araya gelecek" dedi
Ä°ran DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Zarif, ABD BaÅŸkanÄ± Trump'a tepki gÃ¶stererek, "O adamÄ±n sÃ¶zlerini Ã§ok ciddiye almayÄ±n" dedi
Suriye'nin kuzeyindeki Ä°dlib ve Humusâ€™a yÃ¶nelik hava saldÄ±rÄ±larÄ±nda 7'si Ã§ocuk 13 sivil hayatÄ±nÄ± kaybetti
KudÃ¼s Merkezi Mahkemesinin, bÄ±Ã§aklÄ± saldÄ±rÄ± giriÅŸiminde bulunduÄŸu iddiasÄ±yla 17 yaÅŸÄ±ndaki Filistinli kÄ±z Ã§ocuÄŸunu 10 yÄ±l hapis cezasÄ±na Ã§arptÄ±rdÄ±ÄŸÄ± bildirildi
Venezuela Amerika Devletleri Ã–rgÃ¼tÃ¼'nden Ã§Ä±kmakla tehdit etti
Gabriel, dÃ¼n kendisiyle yapacaÄŸÄ± gÃ¶rÃ¼ÅŸmeyi iptal eden Ä°srail BaÅŸbakanÄ± Netanyahu ile telefonda konuÅŸmayÄ± reddetti
Japonya'da Afet Ä°mar BakanÄ±, baÅŸkent Tokyo ve Ã§evresi yerine Tohoku bÃ¶lgesinde (KuzeydoÄŸu BÃ¶lgesi) yaÅŸanmasÄ±nÄ±n "daha iyi olduÄŸuna" iliÅŸkin sÃ¶zlerinin tepki Ã§ekmesi Ã¼zerine istifasÄ±nÄ± sundu.
Darfur'un gÃ¼neybatÄ±sÄ±nda yer alan Nyala'da MÃ¼slÃ¼man aileler "Luh" adÄ± verilen kalÄ±n tahta levhalarla Ã§ocuklarÄ±na hafÄ±zlÄ±k eÄŸitimi verdiriyor
Ã‡in'in ilk yerli yapÄ±m uÃ§ak gemisi Ã¼lkenin kuzeyinde yapÄ±lan tÃ¶renle suya indirildi.
Fransa'da cumhurbaÅŸkanÄ± seÃ§iminde ikinci tura kalan Macron, merkez saÄŸdan aldÄ±ÄŸÄ± desteÄŸi artÄ±rÄ±yor
BM DÃ¼nya GÄ±da ProgramÄ±nÄ±n Burundi'ye gÃ¶nderdiÄŸi yardÄ±m konvoyu, gÃ¼venlik gerekÃ§esiyle gÃ¼nlerdir Ruanda sÄ±nÄ±rÄ±nda bekletiliyor
ABD BaÅŸkanÄ± Trump, tarÄ±m sektÃ¶rÃ¼nÃ¼n desteklenmesini kapsayan baÅŸkanlÄ±k kararnamesini imzaladÄ±
ABD tarafÄ±ndan "Ohio sÄ±nÄ±fÄ±" gÃ¼dÃ¼mlÃ¼ balistik fÃ¼ze denizaltÄ±sÄ± USS Michigan, GÃ¼ney Koreâ€™nin Busan LimanÄ±'na gÃ¶nderildi.
Beziers Belediye BaÅŸkanÄ± Menard, MÃ¼slÃ¼man Ã¶ÄŸrenciler hakkÄ±nda sÃ¶ylediÄŸi Ä±rkÃ§Ä± sÃ¶zler sebebiyle para cezasÄ± aldÄ±
ABD Senatosunda konuÅŸan Amerika'nÄ±n Ã¶nde gelen OrtadoÄŸu uzmanlarÄ±, Washington'Ä±n MÄ±sÄ±r politikasÄ±nÄ± tekrar gÃ¶zden geÃ§irmesi gerektiÄŸi gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼nde birleÅŸti
Almanya BaÅŸbakanÄ± Angela Merkelâ€™in, Avrupa BirliÄŸiâ€™nin TÃ¼rkiyeâ€™de yapÄ±lan anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi referandum sonuÃ§larÄ± konusunda TÃ¼rkiyeâ€™ye karÅŸÄ± tek ses olmasÄ± gerektiÄŸini sÃ¶ylediÄŸi iddia edildi.