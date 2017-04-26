13:29, 26 Nisan 2017 Ã‡arÅŸamba

TÃ¼rkiye ile Afrika Ã¼lkeleri tarÄ±mda iÅŸ birliÄŸine gidiyor

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

GÄ±da, TarÄ±m ve HayvancÄ±lÄ±k BakanÄ± Faruk Ã‡elik, TÃ¼rkiye ve Afrika Ã¼lkelerinin Ã¼st dÃ¼zey temsilcileri ve iÅŸ adamlarÄ±nÄ±n, tarÄ±m sektÃ¶rÃ¼nde iÅŸ birliÄŸi ve ticareti geliÅŸtirmek Ã¼zere ilk kez Antalyaâ€™da bir araya geleceÄŸini bildirdi.

Ã‡elik, yaptÄ±ÄŸÄ± yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, 27-28 Nisan tarihlerinde Antalya'da gerÃ§ekleÅŸtirilecek TÃ¼rkiye-Afrika TarÄ±m BakanlarÄ± 1. ToplantÄ±sÄ± ve TarÄ±m Ä°ÅŸ Forumu'na iliÅŸkin bilgi verdi.

Stratejik ortak olarak gÃ¶rdÃ¼kleri Afrika Ã¼lkeleri ile tarÄ±m alanÄ±ndaki iliÅŸkilerin her geÃ§en gÃ¼n geliÅŸme gÃ¶sterdiÄŸini belirten Ã‡elik, 2008 yÄ±lÄ±nda ilki dÃ¼zenlenen "TÃ¼rkiye-Afrika OrtaklÄ±k Zirvesi"nin ardÄ±ndan Afrika Ã¼lkeleri ile iliÅŸkilerde kayda deÄŸer bir ilerleme yaÅŸandÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade etti.

Afrikaâ€™da aÃ§lÄ±k ve yoksullukla mÃ¼cadelede tarÄ±m ve kÄ±rsal kalkÄ±nmanÄ±n bÃ¼yÃ¼k Ã¶nem taÅŸÄ±dÄ±ÄŸÄ±na dikkati Ã§eken Ã‡elik, bunun bilinciyle TÃ¼rkiye ve Afrika Ã¼lkelerinin Ã¼st dÃ¼zey temsilcileri ve iÅŸ adamlarÄ±nÄ±n, tarÄ±m sektÃ¶rÃ¼nde iÅŸ birliÄŸi ve ticareti geliÅŸtirmek Ã¼zere ilk kez Antalyaâ€™da bir araya geleceÄŸini bildirdi.

Ã‡elik, BakanlÄ±ÄŸÄ±n ev sahipliÄŸinde gerÃ§ekleÅŸtirilecek organizasyona 54 Afrika Ã¼lkesinden gÄ±da, tarÄ±m, hayvancÄ±lÄ±k, balÄ±kÃ§Ä±lÄ±k ve kÄ±rsal kalkÄ±nma konularÄ±ndan sorumlu 50â€™ye yakÄ±n bakanÄ±n katÄ±lacaÄŸÄ±na iÅŸaret ederek, toplantÄ± ve forumun, bakanlarla beraber bÃ¼yÃ¼kelÃ§iler, uluslararasÄ± kuruluÅŸ ve Ã¶zel sektÃ¶r temsilcileri de dahil olmak Ã¼zere 300 civarÄ±nda katÄ±lÄ±mcÄ±yla gerÃ§ekleÅŸtirileceÄŸini belirtti.

ANA TEMA GIDA GÃœVENLÄ°ÄžÄ°

YarÄ±n gerÃ§ekleÅŸtirilecek aÃ§Ä±lÄ±ÅŸ tÃ¶reninde, Afrika BirliÄŸi DÃ¶nem BaÅŸkanÄ± ve Gine CumhurbaÅŸkanÄ± Alpha Conde ile Somali CumhurbaÅŸkanÄ± Muhammed Abdullah Muhammed'in de katÄ±lÄ±mcÄ±lara hitap edeceÄŸini bildiren Ã‡elik, ÅŸunlarÄ± kaydetti:

"ToplantÄ±nÄ±n ana temasÄ±nÄ±, DoÄŸu Afrikaâ€™daki kuraklÄ±k nedeniyle yaÅŸanan Ã¶lÃ¼mlerle tekrar gÃ¼ndeme gelen 'gÄ±da gÃ¼venliÄŸi' konusu oluÅŸturuyor. 'GÄ±da GÃ¼venliÄŸinin SaÄŸlanmasÄ±nda TÃ¼rkiye-Afrika KÄ±rsal KalkÄ±nma OrtaklÄ±ÄŸÄ±' ana temasÄ± altÄ±nda dÃ¼zenlenecek bakanlar konferansÄ±nÄ±n yanÄ± sÄ±ra 8 alt baÅŸlÄ±k iÃ§in tematik oturumlar da dÃ¼zenlenecek. Yan etkinlikler, tarÄ±msal finansman ve krediler, tarÄ±msal mekanizasyon ve sulama sistemleri, iklim deÄŸiÅŸikliÄŸi, tarÄ±msal ticaret ve yatÄ±rÄ±mlar, tarÄ±msal girdiler, tarÄ±m endÃ¼strisi, genÃ§ ve kadÄ±n Ã§iftÃ§iler, gÄ±da ve beslenme gÃ¼venliÄŸi baÅŸlÄ±klarÄ±ndan oluÅŸacak. Bakanlar toplantÄ±sÄ±nÄ±n yanÄ± sÄ±ra 200'Ã¼ Afrika'dan olmak Ã¼zere 700'Ã¼ aÅŸkÄ±n iÅŸ adamÄ±nÄ±n katÄ±lÄ±mÄ±yla TÃ¼rkiye-Afrika TarÄ±m Ä°ÅŸ Forumu da dÃ¼zenlenecek. Ä°ki gÃ¼n sÃ¼recek TarÄ±m Ä°ÅŸ Forumu kapsamÄ±nda iÅŸ adamlarÄ±nÄ± bir araya getirecek gÃ¶rÃ¼ÅŸmeler de yapÄ±lacak. Bu organizasyon, Ã¼lkemizin tarÄ±m ve kÄ±rsal kalkÄ±nma alanlarÄ±ndaki tecrÃ¼be ve imkanlarÄ±nÄ±n, zor durumda olan Afrika Ã¼lkeleri iÃ§in paylaÅŸÄ±lmasÄ±na zemin teÅŸkil edecek. Organizasyonla aynÄ± zamanda TÃ¼rkiye ile Afrika Ã¼lkeleri arasÄ±ndaki iÅŸ birliÄŸinin gÃ¼Ã§lenmesini, ticari iliÅŸkilerin geliÅŸtirilmesini, tarÄ±msal ticaret hacminin ve yatÄ±rÄ±mlarÄ±n artÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ± hedefliyoruz."