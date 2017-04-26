13:45, 26 Nisan 2017 Ã‡arÅŸamba

'UluslararasÄ± toplum ellerini Libya'dan Ã§ekmeli'

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Libya Akil Adamlar ve Ayan Meclisi BaÅŸkanÄ±Â Ä°brahim BengaÅŸir, Libya halkÄ±nÄ±n dÄ±ÅŸ mÃ¼dahaleleri reddettiÄŸini belirterek,Â LibyalÄ±larÄ±n kendi aralarÄ±nda oturup konuÅŸmalarÄ± halinde Ã§Ã¶zÃ¼me ulaÅŸacaklarÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

Libya'da toplumsal dÃ¼zeyde uzlaÅŸÄ± Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± yÃ¼rÃ¼ten heyetin baÅŸÄ±nda yer alan BengaÅŸir, Ã¼lkedeki kriz ve Ã§Ã¶zÃ¼m Ã§abalarÄ± hakkÄ±nda deÄŸerlendirmelerde bulundu.

BengaÅŸir, Libya dÄ±ÅŸÄ±ndaki gÃ¼Ã§ler tarafÄ±ndan kaosun devam ettirilmesinin ekonomik sebepleri olduÄŸunu, kaos sayesinde Libya'dan gÄ±da maddelerinden yeraltÄ± kaynaklarÄ±na, petrolden canlÄ± hayvana kadar her tÃ¼rlÃ¼ kaÃ§akÃ§Ä±lÄ±ÄŸÄ±n mÃ¼mkÃ¼n hale geldiÄŸini ifade etti.

'ULUSLARARASI TOPLUM ELLERÄ°NÄ° LÄ°BYA'DAN Ã‡EKMELÄ°'

Libya'da uzlaÅŸÄ±nÄ±n saÄŸlanmasÄ± ve krizin aÅŸÄ±lmasÄ± iÃ§in Ã¶ncelikle dÄ±ÅŸ mÃ¼dahalenin Ã¶nlenmesi gerektiÄŸini sÃ¶yleyen BengaÅŸir, ÅŸÃ¶yle devam etti:

"UluslararasÄ± toplum ellerini Libya'dan Ã§ekmeli. Mesela Rusya, Libya'dan ne istiyor? Libya'nÄ±n Rusya ile bir sÄ±nÄ±rÄ± mÄ± var, aramÄ±zda bir anlaÅŸmazlÄ±k mÄ± var? Burada neden bir grubun yanÄ±nda diÄŸer gruba karÅŸÄ± mÃ¼cadele veriyor? 'Bingazi'yi Savunma Seriyyeleri'ni Rusya vurdu. Tabii Fransa'nÄ±n da burada hava gÃ¼cÃ¼ var. Hatta Hafter saflarÄ±nda savaÅŸÄ±rken Ã¶len subaylarÄ± var. Fransa Libya'dan ne istiyor da gelip burada savaÅŸÄ±yor? BirleÅŸik Arap Emirlikleri (BAE) aynÄ± durumda, daha kendisini koruyamayan bir devlet. MÃ¼slÃ¼man BAE halkÄ± MÃ¼slÃ¼man Libya halkÄ±nÄ± Ã¶ldÃ¼rÃ¼yor. Bunu kimin talebi Ã¼zerine yapÄ±yorlar? Bu konuda Ä°ngiltere, Fransa ve ABD gibi Ã¼lkeler bunu BAE'den talep ediyorlar."

Libya'daki taraflarÄ±n Ã§Ã¶zÃ¼mÃ¼ baÅŸka Ã¼lkelerin mÃ¼dahalesinde deÄŸil kendi iÃ§lerinde aramalarÄ± gerektiÄŸini vurgulayan BengaÅŸir, "LibyalÄ±lar kendi baÅŸlarÄ±na otursalar uzlaÅŸabilirler. Ben Libya Akil Adamlar Meclisi BaÅŸkanÄ±yÄ±m. Libya'nÄ±n her yerinden Ã¼yelerimiz var. Bizler LibyalÄ±lar olarak uzlaÅŸÄ±ya varabiliriz." diye konuÅŸtu.

"LÄ°BYALILAR NEZDÄ°NDE HAFTER ASLA KABUL GÃ–RMÃœYOR"

Ä°brahim BengaÅŸir, Libya'daki siyasi taraflarÄ±n halk nezdindeki durumuna iliÅŸkin ise ÅŸu deÄŸerlendirmeleri yaptÄ±:

"LibyalÄ±lar nezdinde Hafter asla kabul gÃ¶rmÃ¼yor. Ulusal KurtuluÅŸ HÃ¼kÃ¼meti seÃ§ilmiÅŸ MGKâ€™dan doÄŸan bir hÃ¼kÃ¼mettir. UMH ise LibyalÄ±larÄ±n iradesi dÄ±ÅŸÄ±nda yurt dÄ±ÅŸÄ±nda kurulmuÅŸ bir hÃ¼kÃ¼mettir. BatÄ± bÃ¶lgesinde toplumun Ã§oÄŸu Ulusal KurtuluÅŸ HÃ¼kÃ¼metinden yana. DoÄŸu Libyaâ€™daki insanlar bile UMH'yi reddediyorlar. Libya halkÄ± sÃ¶mÃ¼rgeyi ve dÄ±ÅŸ mÃ¼dahaleleri reddediyor. Åžu anda Misrata kentinde Ä°talya'nÄ±n yaptÄ±ÄŸÄ± Ã¼ssÃ¼ de reddediyoruz."

"ErdoÄŸan'Ä±n kalemi ve sÃ¶zleri bize yeter"

TÃ¼rkiye ile Libya halkÄ± arasÄ±ndaki gÃ¶nÃ¼l baÄŸÄ±na dikkati Ã§eken BengaÅŸir, "TÃ¼rkiye'nin Avrupa ve Ä°slam Ã¼lkesi olmasÄ± sebebiyle LibyalÄ±larÄ±n gÃ¶zÃ¼nde her zaman Ã¶zel bir yeri vardÄ±r. OsmanlÄ± dÃ¶nemi dolayÄ±sÄ±yla Libya'da ayrÄ±ca tarihi bir yeri vardÄ±r. TÃ¼rkler, BatÄ±'nÄ±n zulmÃ¼nÃ¼ uzun sÃ¼re Ã§ekmiÅŸ bir millettir. Allah TÃ¼rkiye'ye baÅŸlarÄ±nda Recep Tayyip ErdoÄŸan'Ä±n olduÄŸu Allah'tan korkan bir grup nasip etti ve TÃ¼rkiye ayaÄŸa kalkmaya baÅŸladÄ±. Bizler TÃ¼rkiye'den ne para ne de asker istiyoruz, sadece ErdoÄŸan'Ä±n kalemi ve sÃ¶zleri bize yeter." diye konuÅŸtu.