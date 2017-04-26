KeÅŸmirli MÃ¼slÃ¼manlara karÅŸÄ± ordu kuruldu

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Hindistan'da bir rahip, Hint iÅŸgali altÄ±ndaki Cammu KeÅŸmir BÃ¶lgesi'ndeki baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±k yanlÄ±sÄ± MÃ¼slÃ¼man gÃ¶stericilere karÅŸÄ±, Uttar PradeÅŸ eyaletinin Kanpur kentinde sÃ¶zde ordu kurdu.
Rahip Balyogi Arun Puri Chaitanya Maharaj, basÄ±na yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, Jan Sena adÄ±ndaki sÃ¶zde orduya, "taÅŸ atanlara yakÄ±ÅŸÄ±r bir cevap vermeye hazÄ±r" 13 bin kiÅŸinin kayÄ±t yaptÄ±rdÄ±ÄŸÄ±nÄ± iddia etti.
Puri, "BaÅŸbakan Narendra Modi'ye, Sena'nÄ±n KeÅŸmir'e giderek orada baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±k yanlÄ±sÄ± KeÅŸmirlilere ders vermesine mÃ¼saade etmesi iÃ§in baÅŸvurdum." dedi.
Kanpur'daki Siddhnath tapÄ±naÄŸÄ±nÄ±n baÅŸ rahibi olan Puri, "Sena'ya kayÄ±t yaptÄ±ran genÃ§ler, KeÅŸmir'deki asi genÃ§lerle mÃ¼cadele etmek Ã¼zere eÄŸitiliyor." ifadesini kullandÄ±.
Puri, kendisinin ve diÄŸer rahiplerin, bÃ¶lge sulh hakimiyle bir araya gelerek Hindistan BaÅŸbakanÄ±na ve Devlet BaÅŸkanÄ±na iletilmek Ã¼zere, grubunun Cammu KeÅŸmir'e yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸ dÃ¼zenlemesi iÃ§in izin talebini iÃ§eren resmi bir mektup sunacaklarÄ±nÄ± kaydetti.
Yazar ve sivil toplum aktivisti Gautam Navlakha, AA muhabirine yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, "SaÄŸ kanat Hindu hÃ¼kÃ¼meti baÅŸta olduÄŸu iÃ§in bu gruplar cesaretleniyor. Sena ve KeÅŸmirlilere yÃ¶nelik saldÄ±rÄ±larÄ± da bunun tezahÃ¼rleri. Ancak bu, KeÅŸmir'den Ã§ok Hindistan'a zarar verecektir." deÄŸerlendirmesinde bulundu.
Hindistan ve Pakistan arasÄ±nda Ä°ngiltere'den baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±klarÄ±nÄ± kazandÄ±klarÄ± 1947'den bu yana tartÄ±ÅŸma konusu olan MÃ¼slÃ¼manlarÄ±n Ã§oÄŸunlukta olduÄŸu KeÅŸmir'de 70 bin kiÅŸi, ÅŸiddet olaylarÄ±nda yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi. Hindistan'Ä±n bÃ¶lgede yarÄ±m milyondan fazla askeri bulunuyor. Cammu KeÅŸmir'deki direniÅŸ gruplarÄ±, 1989'dan bu yana baÄŸÄ±msÄ±z olmak ya da Pakistan'a baÄŸlanmak iÃ§in eylemler yapÄ±yor.
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