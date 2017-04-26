Avusturya CumhurbaÅŸkanÄ±ndan baÅŸÃ¶rtÃ¼sÃ¼ne destek

Avusturya Devlet Televizyonu (ORF) tarafÄ±ndanÂ CumhurbaÅŸkanÄ± Alexander Van der Bellenâ€™in gÃ¶revine baÅŸlamasÄ±nÄ±n 100'Ã¼ncÃ¼ gÃ¼nÃ¼ dolayÄ±sÄ±yla hazÄ±rlanan ve 5 MayÄ±s'ta yayÄ±nlanmasÄ± planlanan programdan kÄ±sa bir bÃ¶lÃ¼m basÄ±nla paylaÅŸÄ±ldÄ±.
CumhurbaÅŸkanÄ±nÄ±n gÃ¶reve baÅŸlamasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸma ve katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± etkinliklere yer verilen programda, Van der Bellen ile bir de rÃ¶portaj yapÄ±ldÄ±.
Van der Bellen, son gÃ¼nlerde tartÄ±ÅŸmalara neden olan Ã§ifte vatandaÅŸlÄ±k konusuna deÄŸinerek "Bir kiÅŸinin Ã§ifte vatandaÅŸlÄ±ÄŸa sahip olmasÄ±nda bir sakÄ±nca gÃ¶rmÃ¼yorum." dedi. AvusturyalÄ± lider ayrÄ±ca, Ã§ifte vatandaÅŸlÄ±ÄŸÄ±n Avusturya devletine bir zarar vereceÄŸini dÃ¼ÅŸÃ¼nmediÄŸini sÃ¶yledi.
Ãœlkesinde tartÄ±ÅŸmalara neden olan baÅŸÃ¶rtÃ¼sÃ¼ sorununa iliÅŸkin bir soruyu yanÄ±tlayan Van der Bellen, ÅŸÃ¶yle konuÅŸtu:
"KadÄ±nlar nasÄ±l istiyorlarsa o ÅŸekilde giyinmeleri onlarÄ±n hakkÄ±. Sadece MÃ¼slÃ¼man kadÄ±nlar iÃ§in deÄŸil bÃ¼tÃ¼n kadÄ±nlar baÅŸÃ¶rtÃ¼sÃ¼ takabilir. EÄŸer bu ÅŸekilde devam ederse Ä°slamofobi her yÃ¶nÃ¼yle yaygÄ±nlaÅŸÄ±rsa bir gÃ¼n gelecek dini nedenlerle baÅŸÃ¶rtÃ¼sÃ¼ takanlara destek iÃ§in bÃ¼tÃ¼n kadÄ±nlardan baÅŸÃ¶rtÃ¼sÃ¼ takmalarÄ±nÄ± istemek durumunda kalabiliriz."Â
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Avusturya CumhurbaÅŸkanÄ± Van der Bellen, Ã¼lkesindeki baÅŸÃ¶rtÃ¼sÃ¼ kullanÄ±mÄ± tartÄ±ÅŸmalarÄ±na iliÅŸkin, "KadÄ±nlar nasÄ±l istiyorlarsa o ÅŸekilde giyinmeleri onlarÄ±n hakkÄ±. BÃ¼tÃ¼n kadÄ±nlar baÅŸÃ¶rtÃ¼sÃ¼ takabilir" dedi
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Libya Akil Adamlar ve Ayan Meclisi BaÅŸkanÄ± BengaÅŸir, Libya halkÄ±nÄ±n dÄ±ÅŸ mÃ¼dahaleleri reddettiÄŸini belirterek, LibyalÄ±larÄ±n kendi aralarÄ±nda oturup konuÅŸmalarÄ± halinde Ã§Ã¶zÃ¼me ulaÅŸacaklarÄ±nÄ± sÃ¶yledi
GÄ±da, TarÄ±m ve HayvancÄ±lÄ±k BakanÄ± Ã‡elik, "Afrikaâ€™da aÃ§lÄ±k ve yoksullukla mÃ¼cadelede tarÄ±m ve kÄ±rsal kalkÄ±nma bÃ¼yÃ¼k Ã¶nem taÅŸÄ±yor. Bunun bilinciyle TÃ¼rkiye ve Afrika Ã¼lkelerinin Ã¼st dÃ¼zey temsilcileri ve iÅŸ adamlarÄ±, tarÄ±m sektÃ¶rÃ¼nde iÅŸ birliÄŸi ve ticareti geliÅŸtirmek Ã¼zere ilk kez Antalyaâ€™da bir araya gelecek" dedi
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