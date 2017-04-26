14:05, 26 Nisan 2017 Ã‡arÅŸamba

Avusturya CumhurbaÅŸkanÄ±ndan baÅŸÃ¶rtÃ¼sÃ¼ne destek

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Avusturya Devlet Televizyonu (ORF) tarafÄ±ndanÂ CumhurbaÅŸkanÄ± Alexander Van der Bellenâ€™in gÃ¶revine baÅŸlamasÄ±nÄ±n 100'Ã¼ncÃ¼ gÃ¼nÃ¼ dolayÄ±sÄ±yla hazÄ±rlanan ve 5 MayÄ±s'ta yayÄ±nlanmasÄ± planlanan programdan kÄ±sa bir bÃ¶lÃ¼m basÄ±nla paylaÅŸÄ±ldÄ±.

CumhurbaÅŸkanÄ±nÄ±n gÃ¶reve baÅŸlamasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸma ve katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± etkinliklere yer verilen programda, Van der Bellen ile bir de rÃ¶portaj yapÄ±ldÄ±.

"BÄ°R KÄ°ÅžÄ°NÄ°N Ã‡Ä°FTE VATANDAÅžLIÄžA SAHÄ°P OLMASINDA SAKINCA GÃ–RMÃœYORUM"

Van der Bellen, son gÃ¼nlerde tartÄ±ÅŸmalara neden olan Ã§ifte vatandaÅŸlÄ±k konusuna deÄŸinerek "Bir kiÅŸinin Ã§ifte vatandaÅŸlÄ±ÄŸa sahip olmasÄ±nda bir sakÄ±nca gÃ¶rmÃ¼yorum." dedi. AvusturyalÄ± lider ayrÄ±ca, Ã§ifte vatandaÅŸlÄ±ÄŸÄ±n Avusturya devletine bir zarar vereceÄŸini dÃ¼ÅŸÃ¼nmediÄŸini sÃ¶yledi.

Ãœlkesinde tartÄ±ÅŸmalara neden olan baÅŸÃ¶rtÃ¼sÃ¼ sorununa iliÅŸkin bir soruyu yanÄ±tlayan Van der Bellen, ÅŸÃ¶yle konuÅŸtu:

"KadÄ±nlar nasÄ±l istiyorlarsa o ÅŸekilde giyinmeleri onlarÄ±n hakkÄ±. Sadece MÃ¼slÃ¼man kadÄ±nlar iÃ§in deÄŸil bÃ¼tÃ¼n kadÄ±nlar baÅŸÃ¶rtÃ¼sÃ¼ takabilir. EÄŸer bu ÅŸekilde devam ederse Ä°slamofobi her yÃ¶nÃ¼yle yaygÄ±nlaÅŸÄ±rsa bir gÃ¼n gelecek dini nedenlerle baÅŸÃ¶rtÃ¼sÃ¼ takanlara destek iÃ§in bÃ¼tÃ¼n kadÄ±nlardan baÅŸÃ¶rtÃ¼sÃ¼ takmalarÄ±nÄ± istemek durumunda kalabiliriz."Â