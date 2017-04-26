Ã‡in'den ABD ve GÃ¼ney Kore'ye Ã§aÄŸrÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Ã‡in DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±nca, ABD ve GÃ¼ney Kore'ye, BÃ¶lge YÃ¼ksek Ä°rtifa Hava SavunmasÄ± (THAAD) sistemini "Geri Ã§ekin" Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulunuldu.
DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ GÄ±ng Åžuang, baÅŸkent Pekinâ€™de dÃ¼zenlediÄŸi basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda, GÃ¼ney Koreâ€™de THAAD sisteminin bazÄ± parÃ§alarÄ±nÄ±n kurulumuna tepki gÃ¶sterdi.
Seul ve Washington yÃ¶netimlerine, konuyla ilgili endiÅŸelerini ilettiklerini belirten GÄ±ng, THAADâ€™Ä±n GÃ¼ney Koreâ€™de kurulumunun, bÃ¶lgedeki tansiyonu yÃ¼kselteceÄŸini ve stratejik dengeye zarar vereceÄŸini ileri sÃ¼rdÃ¼.
ABD ve GÃ¼ney Kore'ye, konuÅŸlandÄ±rÄ±lan THAAD sistemini geri Ã§ekme Ã§aÄŸrÄ±sÄ± yapan GÄ±ng, konuÅŸlandÄ±rmanÄ±n, Kore YarÄ±madasÄ± sorununun Ã§Ã¶zÃ¼lmesi ve Kuzey Koreâ€™nin nÃ¼kleer silahlardan arÄ±ndÄ±rÄ±lmasÄ± konusunun mÃ¼zakere ve diyalog yoluyla ele alÄ±nmasÄ± ilkesine ters dÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ sÃ¶yledi.
GÄ±ng, Ã‡inâ€™in, kendi stratejik Ã§Ä±karlarÄ±nÄ± etkileyen sistemin konuÅŸlandÄ±rÄ±lmasÄ±na karÅŸÄ± gerekli Ã¶nlemleri alacaÄŸÄ±nÄ± dile getirdi.
THAADâ€™Ä±n bazÄ± parÃ§alarÄ±nÄ±n 8 Martâ€™ta ulaÅŸtÄ±ÄŸÄ± GÃ¼ney Kore'den bugÃ¼n yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, ilgili sistemin kurulumunun baÅŸlandÄ±ÄŸÄ± duyurulmuÅŸtu.
Seul ve Washington yÃ¶netimleri, Kuzey Kore tehdidine karÅŸÄ± THAAD'Ä±n yÄ±l sonuna kadar GÃ¼ney Kore'nin Seongju kasabasÄ±na konuÅŸlandÄ±rÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±klamÄ±ÅŸtÄ±.
Washington'un, THAAD teknolojisini GÃ¼ney Kore'ye yerleÅŸtirme planÄ±na, Kuzey Kore'ye en yakÄ±n Ã¼lkelerden biri olan Ã‡in uzun sÃ¼redir karÅŸÄ± Ã§Ä±kÄ±yor. Pekin yÃ¶netimi, fÃ¼ze savunma sisteminin bÃ¶lgedeki gÃ¼venlik endiÅŸelerini artÄ±racaÄŸÄ±nÄ± ve casusluk faaliyetleri iÃ§in de kullanÄ±labileceÄŸini Ã¶ne sÃ¼rÃ¼yor.
GÃ¼ney Afrika'da YÃ¼ksek Mahkeme, GÃ¼ney Afrika ile Rusya arasÄ±nda yapÄ±lan nÃ¼kleer enerji anlaÅŸmasÄ±nÄ± anayasaya aykÄ±rÄ± buldu
18 yÄ±l sonra yapÄ±lan sayÄ±mÄ±n ikinci evresi, 4 eyalette 88 bÃ¶lge ile Gilgit-Baltistan, kuzeyde aÅŸiretler ve Azad KeÅŸmir bÃ¶lgelerini kapsayacak
Ä°srail hapishanelerinde aÃ§lÄ±k grevi yapan Filistinli tutuklulara destek amacÄ±yla Gazze'de yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸ dÃ¼zenlendi
Fransa Maliye BakanÄ± Sapin, â€œAvrupa para piyasalarÄ±nÄ±n baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±ÄŸÄ±na ve gÃ¼venliÄŸine iliÅŸkin bir meselenin ortada olduÄŸuna inanÄ±yorum. Bu yÃ¼zden takas kurumlarÄ±nÄ±n birÃ§oÄŸu Londraâ€™da kalamaz" dedi
Filistin'de iÅŸgalci Yahudiler Ä°srail iÅŸgali altÄ±ndaki BatÄ± Åžeria'da bir Filistinliye ait aracÄ± kundakladÄ±ÄŸÄ± bildirildi.
Ã‡in DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±ndan, THAADâ€™Ä±n bazÄ± parÃ§alarÄ±nÄ±n GÃ¼ney Koreâ€™ye konuÅŸlandÄ±rÄ±lmasÄ± nedeniyle Seul ve Washington yÃ¶netimlerine endiÅŸelerin iletildiÄŸi aÃ§Ä±klandÄ±
Avusturya CumhurbaÅŸkanÄ± Van der Bellen, Ã¼lkesindeki baÅŸÃ¶rtÃ¼sÃ¼ kullanÄ±mÄ± tartÄ±ÅŸmalarÄ±na iliÅŸkin, "KadÄ±nlar nasÄ±l istiyorlarsa o ÅŸekilde giyinmeleri onlarÄ±n hakkÄ±. BÃ¼tÃ¼n kadÄ±nlar baÅŸÃ¶rtÃ¼sÃ¼ takabilir" dedi
Hindistan'da bir rahip, KeÅŸmirli MÃ¼slÃ¼manlara karÅŸÄ± sÃ¶zde ordu kurdu
Libya Akil Adamlar ve Ayan Meclisi BaÅŸkanÄ± BengaÅŸir, Libya halkÄ±nÄ±n dÄ±ÅŸ mÃ¼dahaleleri reddettiÄŸini belirterek, LibyalÄ±larÄ±n kendi aralarÄ±nda oturup konuÅŸmalarÄ± halinde Ã§Ã¶zÃ¼me ulaÅŸacaklarÄ±nÄ± sÃ¶yledi
GÄ±da, TarÄ±m ve HayvancÄ±lÄ±k BakanÄ± Ã‡elik, "Afrikaâ€™da aÃ§lÄ±k ve yoksullukla mÃ¼cadelede tarÄ±m ve kÄ±rsal kalkÄ±nma bÃ¼yÃ¼k Ã¶nem taÅŸÄ±yor. Bunun bilinciyle TÃ¼rkiye ve Afrika Ã¼lkelerinin Ã¼st dÃ¼zey temsilcileri ve iÅŸ adamlarÄ±, tarÄ±m sektÃ¶rÃ¼nde iÅŸ birliÄŸi ve ticareti geliÅŸtirmek Ã¼zere ilk kez Antalyaâ€™da bir araya gelecek" dedi
Ä°ran DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Zarif, ABD BaÅŸkanÄ± Trump'a tepki gÃ¶stererek, "O adamÄ±n sÃ¶zlerini Ã§ok ciddiye almayÄ±n" dedi
Suriye'nin kuzeyindeki Ä°dlib ve Humusâ€™a yÃ¶nelik hava saldÄ±rÄ±larÄ±nda 7'si Ã§ocuk 13 sivil hayatÄ±nÄ± kaybetti
KudÃ¼s Merkezi Mahkemesinin, bÄ±Ã§aklÄ± saldÄ±rÄ± giriÅŸiminde bulunduÄŸu iddiasÄ±yla 17 yaÅŸÄ±ndaki Filistinli kÄ±z Ã§ocuÄŸunu 10 yÄ±l hapis cezasÄ±na Ã§arptÄ±rdÄ±ÄŸÄ± bildirildi
Venezuela Amerika Devletleri Ã–rgÃ¼tÃ¼'nden Ã§Ä±kmakla tehdit etti
Gabriel, dÃ¼n kendisiyle yapacaÄŸÄ± gÃ¶rÃ¼ÅŸmeyi iptal eden Ä°srail BaÅŸbakanÄ± Netanyahu ile telefonda konuÅŸmayÄ± reddetti
Japonya'da Afet Ä°mar BakanÄ±, baÅŸkent Tokyo ve Ã§evresi yerine Tohoku bÃ¶lgesinde (KuzeydoÄŸu BÃ¶lgesi) yaÅŸanmasÄ±nÄ±n "daha iyi olduÄŸuna" iliÅŸkin sÃ¶zlerinin tepki Ã§ekmesi Ã¼zerine istifasÄ±nÄ± sundu.