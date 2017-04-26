14:28, 26 Nisan 2017 Ã‡arÅŸamba

Ã‡in'den ABD ve GÃ¼ney Kore'ye Ã§aÄŸrÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Ã‡in DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±nca, ABD ve GÃ¼ney Kore'ye, BÃ¶lge YÃ¼ksek Ä°rtifa Hava SavunmasÄ± (THAAD) sistemini "Geri Ã§ekin" Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulunuldu.

DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ GÄ±ng Åžuang, baÅŸkent Pekinâ€™de dÃ¼zenlediÄŸi basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda, GÃ¼ney Koreâ€™de THAAD sisteminin bazÄ± parÃ§alarÄ±nÄ±n kurulumuna tepki gÃ¶sterdi.

Seul ve Washington yÃ¶netimlerine, konuyla ilgili endiÅŸelerini ilettiklerini belirten GÄ±ng, THAADâ€™Ä±n GÃ¼ney Koreâ€™de kurulumunun, bÃ¶lgedeki tansiyonu yÃ¼kselteceÄŸini ve stratejik dengeye zarar vereceÄŸini ileri sÃ¼rdÃ¼.

ABD ve GÃ¼ney Kore'ye, konuÅŸlandÄ±rÄ±lan THAAD sistemini geri Ã§ekme Ã§aÄŸrÄ±sÄ± yapan GÄ±ng, konuÅŸlandÄ±rmanÄ±n, Kore YarÄ±madasÄ± sorununun Ã§Ã¶zÃ¼lmesi ve Kuzey Koreâ€™nin nÃ¼kleer silahlardan arÄ±ndÄ±rÄ±lmasÄ± konusunun mÃ¼zakere ve diyalog yoluyla ele alÄ±nmasÄ± ilkesine ters dÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ sÃ¶yledi.

GÄ±ng, Ã‡inâ€™in, kendi stratejik Ã§Ä±karlarÄ±nÄ± etkileyen sistemin konuÅŸlandÄ±rÄ±lmasÄ±na karÅŸÄ± gerekli Ã¶nlemleri alacaÄŸÄ±nÄ± dile getirdi.

THAADâ€™Ä±n bazÄ± parÃ§alarÄ±nÄ±n 8 Martâ€™ta ulaÅŸtÄ±ÄŸÄ± GÃ¼ney Kore'den bugÃ¼n yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, ilgili sistemin kurulumunun baÅŸlandÄ±ÄŸÄ± duyurulmuÅŸtu.

Seul ve Washington yÃ¶netimleri, Kuzey Kore tehdidine karÅŸÄ± THAAD'Ä±n yÄ±l sonuna kadar GÃ¼ney Kore'nin Seongju kasabasÄ±na konuÅŸlandÄ±rÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±klamÄ±ÅŸtÄ±.

Washington'un, THAAD teknolojisini GÃ¼ney Kore'ye yerleÅŸtirme planÄ±na, Kuzey Kore'ye en yakÄ±n Ã¼lkelerden biri olan Ã‡in uzun sÃ¼redir karÅŸÄ± Ã§Ä±kÄ±yor. Pekin yÃ¶netimi, fÃ¼ze savunma sisteminin bÃ¶lgedeki gÃ¼venlik endiÅŸelerini artÄ±racaÄŸÄ±nÄ± ve casusluk faaliyetleri iÃ§in de kullanÄ±labileceÄŸini Ã¶ne sÃ¼rÃ¼yor.