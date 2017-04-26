Ä°ÅŸgalci Yahudiler bir Filistinlinin aracÄ±nÄ± yaktÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Filistin yÃ¶netimi YerleÅŸim Birimleri DosyasÄ± Sorumlusu Gassan Daglas yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, Yahudi iÅŸgalcilerin bu sabah Nablus yakÄ±nlarÄ±ndaki Huvvara beldesinde bir Filistinliye ait aracÄ± yaktÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.
GÃ¼venlik kameralarÄ±na yansÄ±yan gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lerde aracÄ±n bir grup Yahudi yerleÅŸimci tarafÄ±ndan ateÅŸe verildiÄŸinin aÃ§Ä±kÃ§a gÃ¶rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ aktaran Daglas, Ä°srailli yetkililere "bu suÃ§u iÅŸleyen yerleÅŸimcileri derhal cezalandÄ±rmalarÄ±" Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulundu.
Daglas ayrÄ±ca yakÄ±lan aracÄ±n Mustafa Damidi isimli Filistinliye ait olduÄŸu kaydetti.
Ä°srail Polis SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Micky Rozanfeld ise konuya iliÅŸkin soruya "olayÄ±n arka planÄ±nÄ± araÅŸtÄ±rdÄ±klarÄ±nÄ±, henÃ¼z detaylarÄ±n belli olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±" sÃ¶ylemekle yetindi.
Nablus yakÄ±nlarÄ±ndaki Huvvara beldesinin birkaÃ§ yÃ¼z metre ilerisinde "Yitzhak" isimli illegal Yahudi yerleÅŸim yeri bulunuyor.
FÄ°LÄ°STÄ°NLÄ° AÄ°LE YANARAK Ã–LMÃœÅžTÃœ
BatÄ± Åžeria'da yaÅŸayan Filistinlilerin ev veya araÃ§larÄ± zaman zaman Yahudi yerleÅŸimciler tarafÄ±ndan kundaklanÄ±yor. Kimi zaman can kayÄ±plarÄ± ile sonuÃ§lanan bu kundaklamalarÄ±n en trajik olanÄ± 31 Temmuz 2015 sabahÄ± Nablus kenti yakÄ±nlarÄ±ndaki Duma beldesinde yaÅŸanmÄ±ÅŸtÄ±.
Yahudi yerleÅŸimciler Duma beldesinde Filistinli bir ailenin evini ateÅŸe vermiÅŸ, olayda 18 aylÄ±k Ali DevabiÅŸe adlÄ± bebek yanarak hayatÄ±nÄ± kaybetmiÅŸ, anne, baba ve 4 yaÅŸÄ±ndaki Ahmed ise aÄŸÄ±r yaralanmÄ±ÅŸtÄ±. UluslararasÄ± toplumda bÃ¼yÃ¼k infiale yol aÃ§an saldÄ±rÄ±nÄ±n ardÄ±ndan, baba Saad (31) ve anne Riham DevabiÅŸe (28) de tedavi gÃ¶rdÃ¼kleri hastanede hayatÄ±nÄ± yitirmiÅŸ, kundaklamadan tek saÄŸ kurutulan Ahmed ise vÃ¼cudunun yÃ¼zde 60'Ä± yanmÄ±ÅŸ olduÄŸundan uzun sÃ¼re hastanede tedavi gÃ¶rmek zorunda kalmÄ±ÅŸtÄ±.
Filistinli DevabiÅŸe ailesinin evini kundaklamak ÅŸÃ¼phesiyle on ay tutuklu kalan baÅŸ ÅŸÃ¼pheli 24 yaÅŸÄ±ndaki Meir Ettinger isimli Yahudi yerleÅŸimci ise kÄ±smi ev hapsinde tutulmak ÅŸartÄ±yla 1 Haziran 2016'da serbest bÄ±rakÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±.
DoÄŸu KudÃ¼s ve BatÄ± Åžeria, 1967'den beri Ä°srail tarafÄ±ndan iÅŸgal altÄ±nda tutuluyor. Ä°ÅŸgal altÄ±ndaki DoÄŸu KudÃ¼s'te 200 bin, BatÄ± Åžeria'da ise yarÄ±m milyona yakÄ±n Yahudi yerleÅŸimci bulunuyor. UluslararasÄ± hukuka gÃ¶re buralardaki tÃ¼m Yahudi yerleÅŸim birimleri yasa dÄ±ÅŸÄ± kabul ediliyor.
GÃ¼ney Afrika'da YÃ¼ksek Mahkeme, GÃ¼ney Afrika ile Rusya arasÄ±nda yapÄ±lan nÃ¼kleer enerji anlaÅŸmasÄ±nÄ± anayasaya aykÄ±rÄ± buldu
18 yÄ±l sonra yapÄ±lan sayÄ±mÄ±n ikinci evresi, 4 eyalette 88 bÃ¶lge ile Gilgit-Baltistan, kuzeyde aÅŸiretler ve Azad KeÅŸmir bÃ¶lgelerini kapsayacak
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Fransa Maliye BakanÄ± Sapin, â€œAvrupa para piyasalarÄ±nÄ±n baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±ÄŸÄ±na ve gÃ¼venliÄŸine iliÅŸkin bir meselenin ortada olduÄŸuna inanÄ±yorum. Bu yÃ¼zden takas kurumlarÄ±nÄ±n birÃ§oÄŸu Londraâ€™da kalamaz" dedi
Filistin'de iÅŸgalci Yahudiler Ä°srail iÅŸgali altÄ±ndaki BatÄ± Åžeria'da bir Filistinliye ait aracÄ± kundakladÄ±ÄŸÄ± bildirildi.
Ã‡in DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±ndan, THAADâ€™Ä±n bazÄ± parÃ§alarÄ±nÄ±n GÃ¼ney Koreâ€™ye konuÅŸlandÄ±rÄ±lmasÄ± nedeniyle Seul ve Washington yÃ¶netimlerine endiÅŸelerin iletildiÄŸi aÃ§Ä±klandÄ±
Avusturya CumhurbaÅŸkanÄ± Van der Bellen, Ã¼lkesindeki baÅŸÃ¶rtÃ¼sÃ¼ kullanÄ±mÄ± tartÄ±ÅŸmalarÄ±na iliÅŸkin, "KadÄ±nlar nasÄ±l istiyorlarsa o ÅŸekilde giyinmeleri onlarÄ±n hakkÄ±. BÃ¼tÃ¼n kadÄ±nlar baÅŸÃ¶rtÃ¼sÃ¼ takabilir" dedi
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Libya Akil Adamlar ve Ayan Meclisi BaÅŸkanÄ± BengaÅŸir, Libya halkÄ±nÄ±n dÄ±ÅŸ mÃ¼dahaleleri reddettiÄŸini belirterek, LibyalÄ±larÄ±n kendi aralarÄ±nda oturup konuÅŸmalarÄ± halinde Ã§Ã¶zÃ¼me ulaÅŸacaklarÄ±nÄ± sÃ¶yledi
GÄ±da, TarÄ±m ve HayvancÄ±lÄ±k BakanÄ± Ã‡elik, "Afrikaâ€™da aÃ§lÄ±k ve yoksullukla mÃ¼cadelede tarÄ±m ve kÄ±rsal kalkÄ±nma bÃ¼yÃ¼k Ã¶nem taÅŸÄ±yor. Bunun bilinciyle TÃ¼rkiye ve Afrika Ã¼lkelerinin Ã¼st dÃ¼zey temsilcileri ve iÅŸ adamlarÄ±, tarÄ±m sektÃ¶rÃ¼nde iÅŸ birliÄŸi ve ticareti geliÅŸtirmek Ã¼zere ilk kez Antalyaâ€™da bir araya gelecek" dedi
Ä°ran DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Zarif, ABD BaÅŸkanÄ± Trump'a tepki gÃ¶stererek, "O adamÄ±n sÃ¶zlerini Ã§ok ciddiye almayÄ±n" dedi
Suriye'nin kuzeyindeki Ä°dlib ve Humusâ€™a yÃ¶nelik hava saldÄ±rÄ±larÄ±nda 7'si Ã§ocuk 13 sivil hayatÄ±nÄ± kaybetti
KudÃ¼s Merkezi Mahkemesinin, bÄ±Ã§aklÄ± saldÄ±rÄ± giriÅŸiminde bulunduÄŸu iddiasÄ±yla 17 yaÅŸÄ±ndaki Filistinli kÄ±z Ã§ocuÄŸunu 10 yÄ±l hapis cezasÄ±na Ã§arptÄ±rdÄ±ÄŸÄ± bildirildi
Venezuela Amerika Devletleri Ã–rgÃ¼tÃ¼'nden Ã§Ä±kmakla tehdit etti
Gabriel, dÃ¼n kendisiyle yapacaÄŸÄ± gÃ¶rÃ¼ÅŸmeyi iptal eden Ä°srail BaÅŸbakanÄ± Netanyahu ile telefonda konuÅŸmayÄ± reddetti
Japonya'da Afet Ä°mar BakanÄ±, baÅŸkent Tokyo ve Ã§evresi yerine Tohoku bÃ¶lgesinde (KuzeydoÄŸu BÃ¶lgesi) yaÅŸanmasÄ±nÄ±n "daha iyi olduÄŸuna" iliÅŸkin sÃ¶zlerinin tepki Ã§ekmesi Ã¼zerine istifasÄ±nÄ± sundu.