14:39, 26 Nisan 2017 Ã‡arÅŸamba

Ä°ÅŸgalci Yahudiler bir Filistinlinin aracÄ±nÄ± yaktÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Filistin yÃ¶netimi YerleÅŸim Birimleri DosyasÄ± Sorumlusu Gassan Daglas yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, Yahudi iÅŸgalcilerin bu sabah Nablus yakÄ±nlarÄ±ndaki Huvvara beldesinde bir Filistinliye ait aracÄ± yaktÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

GÃ¼venlik kameralarÄ±na yansÄ±yan gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lerde aracÄ±n bir grup Yahudi yerleÅŸimci tarafÄ±ndan ateÅŸe verildiÄŸinin aÃ§Ä±kÃ§a gÃ¶rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ aktaran Daglas, Ä°srailli yetkililere "bu suÃ§u iÅŸleyen yerleÅŸimcileri derhal cezalandÄ±rmalarÄ±" Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulundu.

Daglas ayrÄ±ca yakÄ±lan aracÄ±n Mustafa Damidi isimli Filistinliye ait olduÄŸu kaydetti.

Ä°srail Polis SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Micky Rozanfeld ise konuya iliÅŸkin soruya "olayÄ±n arka planÄ±nÄ± araÅŸtÄ±rdÄ±klarÄ±nÄ±, henÃ¼z detaylarÄ±n belli olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±" sÃ¶ylemekle yetindi.

Nablus yakÄ±nlarÄ±ndaki Huvvara beldesinin birkaÃ§ yÃ¼z metre ilerisinde "Yitzhak" isimli illegal Yahudi yerleÅŸim yeri bulunuyor.

FÄ°LÄ°STÄ°NLÄ° AÄ°LE YANARAK Ã–LMÃœÅžTÃœ

BatÄ± Åžeria'da yaÅŸayan Filistinlilerin ev veya araÃ§larÄ± zaman zaman Yahudi yerleÅŸimciler tarafÄ±ndan kundaklanÄ±yor. Kimi zaman can kayÄ±plarÄ± ile sonuÃ§lanan bu kundaklamalarÄ±n en trajik olanÄ± 31 Temmuz 2015 sabahÄ± Nablus kenti yakÄ±nlarÄ±ndaki Duma beldesinde yaÅŸanmÄ±ÅŸtÄ±.

Yahudi yerleÅŸimciler Duma beldesinde Filistinli bir ailenin evini ateÅŸe vermiÅŸ, olayda 18 aylÄ±k Ali DevabiÅŸe adlÄ± bebek yanarak hayatÄ±nÄ± kaybetmiÅŸ, anne, baba ve 4 yaÅŸÄ±ndaki Ahmed ise aÄŸÄ±r yaralanmÄ±ÅŸtÄ±. UluslararasÄ± toplumda bÃ¼yÃ¼k infiale yol aÃ§an saldÄ±rÄ±nÄ±n ardÄ±ndan, baba Saad (31) ve anne Riham DevabiÅŸe (28) de tedavi gÃ¶rdÃ¼kleri hastanede hayatÄ±nÄ± yitirmiÅŸ, kundaklamadan tek saÄŸ kurutulan Ahmed ise vÃ¼cudunun yÃ¼zde 60'Ä± yanmÄ±ÅŸ olduÄŸundan uzun sÃ¼re hastanede tedavi gÃ¶rmek zorunda kalmÄ±ÅŸtÄ±.

Filistinli DevabiÅŸe ailesinin evini kundaklamak ÅŸÃ¼phesiyle on ay tutuklu kalan baÅŸ ÅŸÃ¼pheli 24 yaÅŸÄ±ndaki Meir Ettinger isimli Yahudi yerleÅŸimci ise kÄ±smi ev hapsinde tutulmak ÅŸartÄ±yla 1 Haziran 2016'da serbest bÄ±rakÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±.

DoÄŸu KudÃ¼s ve BatÄ± Åžeria, 1967'den beri Ä°srail tarafÄ±ndan iÅŸgal altÄ±nda tutuluyor. Ä°ÅŸgal altÄ±ndaki DoÄŸu KudÃ¼s'te 200 bin, BatÄ± Åžeria'da ise yarÄ±m milyona yakÄ±n Yahudi yerleÅŸimci bulunuyor. UluslararasÄ± hukuka gÃ¶re buralardaki tÃ¼m Yahudi yerleÅŸim birimleri yasa dÄ±ÅŸÄ± kabul ediliyor.