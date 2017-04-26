TÃ¼rkiye'deki IraklÄ±lar Ã¼lkelerine geri dÃ¶nÃ¼yor

DEAÅž'Ä±nÂ Musul'u iÅŸgaliyle evlerini terk etmek zorunda kalan on binlerce IraklÄ±dan bir kÄ±smÄ±, ÅŸehrin operasyonla geri alÄ±nmasÄ±yla birlikte Ã¼lkelerine dÃ¶nmeye baÅŸladÄ±. Bu Ã§erÃ§evede TÃ¼rkiye'den Musul'a dÃ¶necek 250Â Irak vatandaÅŸÄ±Â iÃ§in tÃ¶ren dÃ¼zenlendi.
Irak'Ä±n Ankara BÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸinde yapÄ±lan etkinliÄŸe aileleriyle katÄ±lan IraklÄ± vatandaÅŸlar, tÃ¶renin ardÄ±ndan kendilerine tahsis edilen otobÃ¼slerle Ã¼lkelerine dÃ¶nmeye baÅŸladÄ±.
Irak'Ä±n Ankara BÃ¼yÃ¼kelÃ§isi HiÅŸam Ali Ekber Ä°brahim el Alevi, tÃ¶rende yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada, DEAÅž'Ä±n 2014'Ã¼n Haziran ayÄ±nda Musul'u ele geÃ§irmesinin ardÄ±ndan ÅŸehirde yaÅŸayan bazÄ± Irak vatandaÅŸlarÄ±nÄ±n TÃ¼rkiye'ye geldiÄŸini hatÄ±rlattÄ±.
Irak gÃ¼Ã§lerinin operasyonu sayesinde Musul'un yÃ¼zde 80 oranÄ±nda DEAÅž'tan temizlendiÄŸini vurgulayan Alevi, Irak hÃ¼kÃ¼metinin gÃ¼venliÄŸi saÄŸlamak iÃ§in her tÃ¼rlÃ¼ adÄ±mÄ± attÄ±ÄŸÄ±nÄ± bildirdi.
IraklÄ±larÄ±n geri gÃ¶nderilmesi iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±n devam ettiÄŸini vurgulayan BÃ¼yÃ¼kelÃ§i Alevi, "GÃ¶nderilecek birinci kafilede, Ã§oÄŸu aile olmak Ã¼zere 250 kiÅŸi bulunuyor. Ä°lk kafiledekiler Gaziantep Ã¼zerinden Ä°brahim Halil SÄ±nÄ±r KapÄ±sÄ±'na geÃ§ecekler." ifadesini kullandÄ±.
HiÅŸam Ali Ekber Ä°brahim el Alevi, tahliyenin gÃ¼venli biÃ§imde yÃ¼rÃ¼tÃ¼lmesine Ã§alÄ±ÅŸtÄ±klarÄ±nÄ± belirterek, TÃ¼rk makamlarÄ±yla iÅŸ birliÄŸi iÃ§inde olduklarÄ±nÄ±n altÄ±nÄ± Ã§izdi.
BÃ¼yÃ¼kelÃ§i Alevi, TÃ¼rkiye'de yaÅŸayan IraklÄ±larla ilgili olarak, "TÃ¼rkiye'de yaklaÅŸÄ±k 207 bin Irak vatandaÅŸÄ± bulunuyor. Bunlardan 155 bini kayÄ±tlÄ± iken, kalanlar kaÃ§ak durumda. Bu sayÄ±lar Ã§ok bÃ¼yÃ¼k rakamlar. Bu yÃ¼zden bizim sunduÄŸumuz imkanlar arttÄ±kÃ§a geri dÃ¶nÃ¼ÅŸlere talepler de artacaktÄ±r. Gelecek hafta ve aylarda yÃ¼zlerce talebin daha geleceÄŸine inanÄ±yorum." deÄŸerlendirmesinde bulundu.
Irak'Ä±n geleceÄŸi hakkÄ±nda olumlu dÃ¼ÅŸÃ¼ncelere sahip olduÄŸuna iÅŸaret eden Alevi, gÃ¼venlik gÃ¼Ã§lerinin DEAÅž'Ä± bÃ¶lgeden temizleyeceÄŸine inandÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve Ã¶rgÃ¼tÃ¼n Irak'ta sonunun yaklaÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± Ã¼mit ettiÄŸini de sÃ¶zlerine ekledi.
Pendik Sabiha GÃ¶kÃ§en HavalimanÄ± baÄŸlantÄ± yolunda bir servis minibÃ¼sÃ¼nde meydana gelen patlamada 7 Ã¶ÄŸrenci yaralandÄ±
Ã‡alÄ±ÅŸma ve Sosyal GÃ¼venlik BakanÄ± MÃ¼ezzinoÄŸlu, kÄ±dem tazminatÄ±na iliÅŸkin, "Ä°nÅŸallah Ã¶nÃ¼mÃ¼zdeki hafta paydaÅŸlarÄ±mÄ±zla buna TÃ¼rk-Ä°ÅŸ de dahil, ana ilkeler Ã§erÃ§evesinde bakÄ±ÅŸ aÃ§Ä±larÄ±mÄ±zÄ± paylaÅŸmaya baÅŸlayacaÄŸÄ±z" dedi
Irak'Ä±n Ankara BÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸinden 250 IraklÄ±, Ã¼lkelerine dÃ¶nÃ¼ÅŸ yolculuÄŸuna baÅŸladÄ±
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