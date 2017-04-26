14:39, 26 Nisan 2017 Ã‡arÅŸamba

TÃ¼rkiye'deki IraklÄ±lar Ã¼lkelerine geri dÃ¶nÃ¼yor

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

DEAÅž'Ä±nÂ Musul'u iÅŸgaliyle evlerini terk etmek zorunda kalan on binlerce IraklÄ±dan bir kÄ±smÄ±, ÅŸehrin operasyonla geri alÄ±nmasÄ±yla birlikte Ã¼lkelerine dÃ¶nmeye baÅŸladÄ±. Bu Ã§erÃ§evede TÃ¼rkiye'den Musul'a dÃ¶necek 250Â Irak vatandaÅŸÄ±Â iÃ§in tÃ¶ren dÃ¼zenlendi.

Irak'Ä±n Ankara BÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸinde yapÄ±lan etkinliÄŸe aileleriyle katÄ±lan IraklÄ± vatandaÅŸlar, tÃ¶renin ardÄ±ndan kendilerine tahsis edilen otobÃ¼slerle Ã¼lkelerine dÃ¶nmeye baÅŸladÄ±.

Irak'Ä±n Ankara BÃ¼yÃ¼kelÃ§isi HiÅŸam Ali Ekber Ä°brahim el Alevi, tÃ¶rende yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada, DEAÅž'Ä±n 2014'Ã¼n Haziran ayÄ±nda Musul'u ele geÃ§irmesinin ardÄ±ndan ÅŸehirde yaÅŸayan bazÄ± Irak vatandaÅŸlarÄ±nÄ±n TÃ¼rkiye'ye geldiÄŸini hatÄ±rlattÄ±.

Ä°LK KAFÄ°LEDE Ã‡OÄžU AÄ°LE 250 KÄ°ÅžÄ° VAR

Irak gÃ¼Ã§lerinin operasyonu sayesinde Musul'un yÃ¼zde 80 oranÄ±nda DEAÅž'tan temizlendiÄŸini vurgulayan Alevi, Irak hÃ¼kÃ¼metinin gÃ¼venliÄŸi saÄŸlamak iÃ§in her tÃ¼rlÃ¼ adÄ±mÄ± attÄ±ÄŸÄ±nÄ± bildirdi.

IraklÄ±larÄ±n geri gÃ¶nderilmesi iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±n devam ettiÄŸini vurgulayan BÃ¼yÃ¼kelÃ§i Alevi, "GÃ¶nderilecek birinci kafilede, Ã§oÄŸu aile olmak Ã¼zere 250 kiÅŸi bulunuyor. Ä°lk kafiledekiler Gaziantep Ã¼zerinden Ä°brahim Halil SÄ±nÄ±r KapÄ±sÄ±'na geÃ§ecekler." ifadesini kullandÄ±.

HiÅŸam Ali Ekber Ä°brahim el Alevi, tahliyenin gÃ¼venli biÃ§imde yÃ¼rÃ¼tÃ¼lmesine Ã§alÄ±ÅŸtÄ±klarÄ±nÄ± belirterek, TÃ¼rk makamlarÄ±yla iÅŸ birliÄŸi iÃ§inde olduklarÄ±nÄ±n altÄ±nÄ± Ã§izdi.

TÃœRKÄ°YE'DE YAKLAÅžIK 207 BÄ°N IRAK VATANDAÅžI VAR

BÃ¼yÃ¼kelÃ§i Alevi, TÃ¼rkiye'de yaÅŸayan IraklÄ±larla ilgili olarak, "TÃ¼rkiye'de yaklaÅŸÄ±k 207 bin Irak vatandaÅŸÄ± bulunuyor. Bunlardan 155 bini kayÄ±tlÄ± iken, kalanlar kaÃ§ak durumda. Bu sayÄ±lar Ã§ok bÃ¼yÃ¼k rakamlar. Bu yÃ¼zden bizim sunduÄŸumuz imkanlar arttÄ±kÃ§a geri dÃ¶nÃ¼ÅŸlere talepler de artacaktÄ±r. Gelecek hafta ve aylarda yÃ¼zlerce talebin daha geleceÄŸine inanÄ±yorum." deÄŸerlendirmesinde bulundu.

Irak'Ä±n geleceÄŸi hakkÄ±nda olumlu dÃ¼ÅŸÃ¼ncelere sahip olduÄŸuna iÅŸaret eden Alevi, gÃ¼venlik gÃ¼Ã§lerinin DEAÅž'Ä± bÃ¶lgeden temizleyeceÄŸine inandÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve Ã¶rgÃ¼tÃ¼n Irak'ta sonunun yaklaÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± Ã¼mit ettiÄŸini de sÃ¶zlerine ekledi.