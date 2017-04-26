İngiltere’den çok sayıda finans kuruluşu çıkışa hazırlanıyor

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
Fransa Maliye Bakanı Michel Sapin, İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden (AB) ayrılmasıyla birlikte Londra’nın finans merkezinden çok sayıda finans kuruluşunun ayrılacağını söyledi.
İngiliz yayın kurumu BBC’ye değerlendirmede bulunan Fransa Maliye Bakanı Michel Sapin, “Avrupa para piyasalarının bağımsızlığına ve güvenliğine ilişkin bir meselenin ortada olduğuna inanıyorum. Bu yüzden takas kurumlarının birçoğu Londra’da kalamaz.” şeklinde konuştu.
İngiltere merkezli finans kuruluşlarının alternatif merkezlere yöneldiğini vurgulayan Sapin, “Bir hareket olacak. Bu kurumlar yer değiştirecek. Aslında birçok finans kuruluşu halihazırda kendisini buna şimdiden hazırlıyor.” dedi.
İngiltere ile Brexit müzakerelerinde en önemli konulardan birinin finansal hizmetler alanında olacağına işaret eden Sapin, finans kuruluşlarının Londra’dan çıkmasının finans merkezi City of London’ı olumsuz yönde etkileyeceğini belirtti.
İngiltere Merkez Bankası (BoE) Başkanı Mark Carney, daha önce birçok kez Londra’nın Avrupa’nın yatırım bankacısı ve finansal başkenti olduğunu belirtmişti.
Avrupa’da halen döviz cinsiden işlemlerin yüzde 80’i, bankaların toplam finansmanının ise yaklaşık yüzde 30’u halen İngiltere üzerinden yapılıyor.
Özellikle Fransa ve Almanya'nın Londra'daki finans devlerini kendi ülkelerine çekme konusundaki yoğun çabaları düşünüldüğünde İngiltere'yi oldukça zorlu bir müzakere sürecinin beklendiğini söylemek mümkün.
İngiltere'de halihazırda finans sektörü ülke ekonomisinin yaklaşık yüzde 12'sini oluşturuyor.
Ülkede 2.2 milyon finans sektörü çalışanının yaklaşık 700 bini ise Londra'da bulunuyor.
Avam Kamarasının verilerine göre 2014 yılı itibarıyla İngiltere'nin finans ve sigortacılık hizmetlerinin ülke ekonomisine yıllık katkısı yaklaşık 126,9 milyar sterlin seviyesinde.
İngiliz hükümeti 2013-2014 döneminde ülkedeki bankalardan ortalama 21,4 milyar sterlin seviyesinde vergi geliri elde etti.
Güney Afrika'da Yüksek Mahkeme, Güney Afrika ile Rusya arasında yapılan nükleer enerji anlaşmasını anayasaya aykırı buldu
18 yıl sonra yapılan sayımın ikinci evresi, 4 eyalette 88 bölge ile Gilgit-Baltistan, kuzeyde aşiretler ve Azad Keşmir bölgelerini kapsayacak
İsrail hapishanelerinde açlık grevi yapan Filistinli tutuklulara destek amacıyla Gazze'de yürüyüş düzenlendi
Fransa Maliye Bakanı Sapin, “Avrupa para piyasalarının bağımsızlığına ve güvenliğine ilişkin bir meselenin ortada olduğuna inanıyorum. Bu yüzden takas kurumlarının birçoğu Londra’da kalamaz" dedi
Filistin'de işgalci Yahudiler İsrail işgali altındaki Batı Şeria'da bir Filistinliye ait aracı kundakladığı bildirildi.
Çin Dışişleri Bakanlığından, THAAD’ın bazı parçalarının Güney Kore’ye konuşlandırılması nedeniyle Seul ve Washington yönetimlerine endişelerin iletildiği açıklandı
Avusturya Cumhurbaşkanı Van der Bellen, ülkesindeki başörtüsü kullanımı tartışmalarına ilişkin, "Kadınlar nasıl istiyorlarsa o şekilde giyinmeleri onların hakkı. Bütün kadınlar başörtüsü takabilir" dedi
Hindistan'da bir rahip, Keşmirli Müslümanlara karşı sözde ordu kurdu
Libya Akil Adamlar ve Ayan Meclisi Başkanı Bengaşir, Libya halkının dış müdahaleleri reddettiğini belirterek, Libyalıların kendi aralarında oturup konuşmaları halinde çözüme ulaşacaklarını söyledi
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Çelik, "Afrika’da açlık ve yoksullukla mücadelede tarım ve kırsal kalkınma büyük önem taşıyor. Bunun bilinciyle Türkiye ve Afrika ülkelerinin üst düzey temsilcileri ve iş adamları, tarım sektöründe iş birliği ve ticareti geliştirmek üzere ilk kez Antalya’da bir araya gelecek" dedi
İran Dışişleri Bakanı Zarif, ABD Başkanı Trump'a tepki göstererek, "O adamın sözlerini çok ciddiye almayın" dedi
Suriye'nin kuzeyindeki İdlib ve Humus’a yönelik hava saldırılarında 7'si çocuk 13 sivil hayatını kaybetti
Kudüs Merkezi Mahkemesinin, bıçaklı saldırı girişiminde bulunduğu iddiasıyla 17 yaşındaki Filistinli kız çocuğunu 10 yıl hapis cezasına çarptırdığı bildirildi
Venezuela Amerika Devletleri Örgütü'nden çıkmakla tehdit etti
Gabriel, dün kendisiyle yapacağı görüşmeyi iptal eden İsrail Başbakanı Netanyahu ile telefonda konuşmayı reddetti
Japonya'da Afet İmar Bakanı, başkent Tokyo ve çevresi yerine Tohoku bölgesinde (Kuzeydoğu Bölgesi) yaşanmasının "daha iyi olduğuna" ilişkin sözlerinin tepki çekmesi üzerine istifasını sundu.