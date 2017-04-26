14:54, 26 Nisan 2017 Çarşamba

İngiltere’den çok sayıda finans kuruluşu çıkışa hazırlanıyor

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Fransa Maliye Bakanı Michel Sapin, İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden (AB) ayrılmasıyla birlikte Londra’nın finans merkezinden çok sayıda finans kuruluşunun ayrılacağını söyledi.

İngiliz yayın kurumu BBC’ye değerlendirmede bulunan Fransa Maliye Bakanı Michel Sapin, “Avrupa para piyasalarının bağımsızlığına ve güvenliğine ilişkin bir meselenin ortada olduğuna inanıyorum. Bu yüzden takas kurumlarının birçoğu Londra’da kalamaz.” şeklinde konuştu.

İngiltere merkezli finans kuruluşlarının alternatif merkezlere yöneldiğini vurgulayan Sapin, “Bir hareket olacak. Bu kurumlar yer değiştirecek. Aslında birçok finans kuruluşu halihazırda kendisini buna şimdiden hazırlıyor.” dedi.

İngiltere ile Brexit müzakerelerinde en önemli konulardan birinin finansal hizmetler alanında olacağına işaret eden Sapin, finans kuruluşlarının Londra’dan çıkmasının finans merkezi City of London’ı olumsuz yönde etkileyeceğini belirtti.

İngiltere Merkez Bankası (BoE) Başkanı Mark Carney, daha önce birçok kez Londra’nın Avrupa’nın yatırım bankacısı ve finansal başkenti olduğunu belirtmişti.

Avrupa’da halen döviz cinsiden işlemlerin yüzde 80’i, bankaların toplam finansmanının ise yaklaşık yüzde 30’u halen İngiltere üzerinden yapılıyor.

Özellikle Fransa ve Almanya'nın Londra'daki finans devlerini kendi ülkelerine çekme konusundaki yoğun çabaları düşünüldüğünde İngiltere'yi oldukça zorlu bir müzakere sürecinin beklendiğini söylemek mümkün.

İngiltere'de halihazırda finans sektörü ülke ekonomisinin yaklaşık yüzde 12'sini oluşturuyor.

Ülkede 2.2 milyon finans sektörü çalışanının yaklaşık 700 bini ise Londra'da bulunuyor.

Avam Kamarasının verilerine göre 2014 yılı itibarıyla İngiltere'nin finans ve sigortacılık hizmetlerinin ülke ekonomisine yıllık katkısı yaklaşık 126,9 milyar sterlin seviyesinde.

İngiliz hükümeti 2013-2014 döneminde ülkedeki bankalardan ortalama 21,4 milyar sterlin seviyesinde vergi geliri elde etti.