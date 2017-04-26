AÃ§lÄ±k grevi yapan Filistinli tutuklulara destek

FilistinÂ Demokratik Halk KurtuluÅŸ Cephesi'nin (FDHKC) Ã§aÄŸrÄ±sÄ±ylaÂ GazzeÂ caddelerinden yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸe katÄ±lanÂ Filistinliler,Â Ä°srail'in hak ihlallerini protesto eden sloganlarla Es-Seraya MeydanÄ±'na ilerledi.
"BÃ¼tÃ¼n desteÄŸimiz, iÅŸgalcilerin hapishanelerinde onur savaÅŸÄ± veren esirler iÃ§in" yazÄ±lÄ± dÃ¶vizler taÅŸÄ±yan gÃ¶stericiler,Â aÃ§lÄ±k grevindeki tutuklulara "yanÄ±nÄ±zdayÄ±z" mesajÄ± verdi.
FDHKC Merkez YÃ¼rÃ¼tme Komitesi Ãœyesi Talal Ebu Zarife, Filistinli tutuklulara destek veren halk hareketini geniÅŸletmek iÃ§in bu yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸÃ¼ dÃ¼zenlediklerini sÃ¶yledi.
Ebu Zarife, "Tutuklular, uluslararasÄ± kanunlarla gÃ¼vence altÄ±na alÄ±nan ancak Ä°srail'in kendilerini mahrum bÄ±raktÄ±ÄŸÄ± insani haklara ulaÅŸmak iÃ§in aÃ§lÄ±k grevi yapÄ±yor." dedi.
Ä°srail hapishanelerindeki yaklaÅŸÄ±k iki bin Filistinli, "Ä°srail'in keyfi uygulamalarÄ± ve hak ihlallerine son verilerek tutukluluk ÅŸartlarÄ±nÄ±n iyileÅŸtirilmesi" iÃ§in 17 Nisan'da aÃ§lÄ±k grevine baÅŸlamÄ±ÅŸtÄ±.
Filistin Esirler Cemiyetinin de aralarÄ±nda bulunduÄŸu kurumlarÄ±n hazÄ±rladÄ±ÄŸÄ± rapora gÃ¶re, Ä°srail hapishanelerinde 481'i iÅŸgal altÄ±ndaki DoÄŸu KudÃ¼s'ten olmak Ã¼zere 57'si kadÄ±n, 300'Ã¼ Ã§ocuk yaklaÅŸÄ±k 7 bin Filistinli tutuklu bulunuyor.
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