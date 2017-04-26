AÃ§lÄ±k grevi yapan Filistinli tutuklulara destek

TÃ¼rkiye ile Afrika Ã¼lkeleri tarÄ±mda iÅŸ birliÄŸine gidiyor

GÄ±da, TarÄ±m ve HayvancÄ±lÄ±k BakanÄ± Ã‡elik, "Afrikaâ€™da aÃ§lÄ±k ve yoksullukla mÃ¼cadelede tarÄ±m ve kÄ±rsal kalkÄ±nma bÃ¼yÃ¼k Ã¶nem taÅŸÄ±yor. Bunun bilinciyle TÃ¼rkiye ve Afrika Ã¼lkelerinin Ã¼st dÃ¼zey temsilcileri ve iÅŸ adamlarÄ±, tarÄ±m sektÃ¶rÃ¼nde iÅŸ birliÄŸi ve ticareti geliÅŸtirmek Ã¼zere ilk kez Antalyaâ€™da bir araya gelecek" dedi