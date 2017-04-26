15:07, 26 Nisan 2017 Ã‡arÅŸamba

Bakan MÃ¼ezzinoÄŸlu'ndan kÄ±dem tazminatÄ± aÃ§Ä±klamasÄ±





Ã‡alÄ±ÅŸma ve Sosyal GÃ¼venlik BakanÄ± MÃ¼ezzinoÄŸlu, kÄ±dem tazminatÄ±na iliÅŸkin, "Ä°nÅŸallah Ã¶nÃ¼mÃ¼zdeki hafta paydaÅŸlarÄ±mÄ±zla buna TÃ¼rk-Ä°ÅŸ de dahil, ana ilkeler Ã§erÃ§evesinde bakÄ±ÅŸ aÃ§Ä±larÄ±mÄ±zÄ± paylaÅŸmaya baÅŸlayacaÄŸÄ±z" dedi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Ã‡alÄ±ÅŸma ve Sosyal GÃ¼venlik BakanÄ± Mehmet MÃ¼ezzinoÄŸlu, TÃ¼rk-Ä°ÅŸ Genel BaÅŸkanÄ± ErgÃ¼n Atalay ve baÄŸlÄ± sendikalarÄ±n genel baÅŸkanlarÄ±yla yapÄ±lan BakanlÄ±ktaki "Kamu Toplu Ä°ÅŸ SÃ¶zleÅŸmeleri Ã‡erÃ§eve AnlaÅŸma ProtokolÃ¼" toplantÄ±sÄ±nÄ±n ardÄ±ndan basÄ±n mensuplarÄ±nÄ±n sorularÄ±nÄ± cevapladÄ±. KIDEM TAZMÄ°NATI Bir basÄ±n mensubununÂ kÄ±dem tazminatÄ±ndakiÂ sÃ¼rece iliÅŸkin sorusu Ã¼zerine MÃ¼ezzinoÄŸlu, ÅŸÃ¶yle konuÅŸtu: HABERÄ°N DEVAMI Ä°Ã‡Ä°N TIKLAYIN Â

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