Bakan MÃ¼ezzinoÄŸlu'ndan kÄ±dem tazminatÄ± aÃ§Ä±klamasÄ±

Ã‡alÄ±ÅŸma ve Sosyal GÃ¼venlik BakanÄ± Mehmet MÃ¼ezzinoÄŸlu, TÃ¼rk-Ä°ÅŸ Genel BaÅŸkanÄ± ErgÃ¼n Atalay ve baÄŸlÄ± sendikalarÄ±n genel baÅŸkanlarÄ±yla yapÄ±lan BakanlÄ±ktaki "Kamu Toplu Ä°ÅŸ SÃ¶zleÅŸmeleri Ã‡erÃ§eve AnlaÅŸma ProtokolÃ¼" toplantÄ±sÄ±nÄ±n ardÄ±ndan basÄ±n mensuplarÄ±nÄ±n sorularÄ±nÄ± cevapladÄ±.
Bir basÄ±n mensubununÂ kÄ±dem tazminatÄ±ndakiÂ sÃ¼rece iliÅŸkin sorusu Ã¼zerine MÃ¼ezzinoÄŸlu, ÅŸÃ¶yle konuÅŸtu:
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Pendik Sabiha GÃ¶kÃ§en HavalimanÄ± baÄŸlantÄ± yolunda bir servis minibÃ¼sÃ¼nde meydana gelen patlamada 7 Ã¶ÄŸrenci yaralandÄ±
Ã‡alÄ±ÅŸma ve Sosyal GÃ¼venlik BakanÄ± MÃ¼ezzinoÄŸlu, kÄ±dem tazminatÄ±na iliÅŸkin, "Ä°nÅŸallah Ã¶nÃ¼mÃ¼zdeki hafta paydaÅŸlarÄ±mÄ±zla buna TÃ¼rk-Ä°ÅŸ de dahil, ana ilkeler Ã§erÃ§evesinde bakÄ±ÅŸ aÃ§Ä±larÄ±mÄ±zÄ± paylaÅŸmaya baÅŸlayacaÄŸÄ±z" dedi
Irak'Ä±n Ankara BÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸinden 250 IraklÄ±, Ã¼lkelerine dÃ¶nÃ¼ÅŸ yolculuÄŸuna baÅŸladÄ±
BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, MHP Genel BaÅŸkanÄ± BahÃ§eli ile bir araya geldi ve 45 dakika sÃ¼ren bir gÃ¶rÃ¼ÅŸme gerÃ§ekleÅŸtirdi
MEB tarafÄ±ndan ortaokul 8'inci sÄ±nÄ±f Ã¶ÄŸrencilerine yÃ¶nelik dÃ¼zenlenen ikinci dÃ¶nem merkezi ortak sÄ±navlarÄ±n ilk gÃ¼n oturumu tamamlandÄ±
ABD askerleri, TSK'nÄ±n Suriye'nin kuzeydoÄŸusundaki KaraÃ§ok bÃ¶lgesine dÃ¼zenlediÄŸi hava harekatÄ±nda vurulan YPG hedeflerinde incelemede bulundu.
Ä°Ã§iÅŸleri BakanÄ± Soylu, Ankara merkezli FETÃ– operasyonuna iliÅŸkin, "Bu sabah 81 ilde operasyon gerÃ§ekleÅŸtirilmiÅŸtir. Halen devam etmektedir. Åžu ana kadar 72 ilde bin 9 mahrem imam gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±r." dedi.
ROKETSAN'Ä±n yerli KAAN fÃ¼zesi ve silah sistemi, ilk kez 13. UluslararasÄ± Savunma Sanayii FuarÄ±'nda sergilenecek
Atlantik Konseyi Ä°stanbul Zirvesi 27-28 Nisanâ€™da yapÄ±lacak. Zirvede dÃ¼nya ajandasÄ±ndan Ã¶nemli konular ele alÄ±nacak.
BugÃ¼n dÃ¼zenlenen TEOG ikinci oturum sÄ±nav soru ve cevaplarÄ± yarÄ±n saat 14.00'ten itibaren "www.eba.gov.tr" adresinde yayÄ±mlanacaÄŸÄ± bildirildi.
Kayseri'de FETÃ–/PDY soruÅŸturmasÄ± kapsamÄ±nda, Ã¶rgÃ¼tÃ¼n ÅŸifreli haberleÅŸme programÄ± ByLock'u kullandÄ±klarÄ± iddiasÄ±yla adliyeye sevk edilen 22 eski Ã¶ÄŸretmenden 13'Ã¼ tutuklandÄ±
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, ÅžÄ±rnak'ta ÅŸehit dÃ¼ÅŸen Uzman Ã‡avuÅŸ Ä°slam Ã‡ubuk'un ailesine taziye dileklerini iletti
Emniyet'te FETÃ–'nÃ¼n mahrem yapÄ±lanmasÄ±na yÃ¶nelik 81 ilde 8 bin 500 polisin katÄ±lÄ±mÄ±yla dÃ¼zenlenen eÅŸ zamanlÄ± operasyonda ÅŸu ana kadar 1000'i aÅŸkÄ±n kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±
TÃ¼rkiye, ÅŸiddetli kuraklÄ±kla mÃ¼cadele eden Somali'ye Ã§ok sayÄ±da yardÄ±m kuruluÅŸuyla can suyu olmaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±yor. TÃ¼rk KÄ±zÄ±layÄ±, TDV ve Ä°HH yardÄ±mlarÄ± Ã¼lkedeki ihtiyaÃ§ sahiplerine ulaÅŸtÄ±rÄ±yor
GÃ¼venlik gÃ¼Ã§lerince, Ä°Ã§iÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n aranan terÃ¶ristler listesinde "gri kategori"de yer alan "Bedran Gundike Ramo" kod adlÄ± Sait TanÄ±t'Ä±n etkisiz hale getirildiÄŸi bildirildi
BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, MHP Genel BaÅŸkanÄ± BahÃ§eli'yi saat 12.00'de Ã‡ankaya KÃ¶ÅŸkÃ¼'nde kabul edecek