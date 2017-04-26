15:11, 26 Nisan 2017 Ã‡arÅŸamba

Pakistan nÃ¼fus sayÄ±mÄ±nda KeÅŸmir ve AfganlÄ±lar

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Pakistan'da altÄ±ncÄ± kez yapÄ±lacak genel nÃ¼fus sayÄ±mÄ±, sayÄ±m gÃ¶revlilerine yÃ¶nelik artan terÃ¶r saldÄ±rÄ±larÄ±nÄ±n ardÄ±ndan geniÅŸ gÃ¼venlik Ã¶nlemleri altÄ±nda baÅŸladÄ±.

Pakistan Ä°statistik BÃ¼rosu sÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Habibullah Khattak yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, nÃ¼fus sayÄ±mÄ±nÄ±n 24 MayÄ±s'a kadar sÃ¼recek ikinci evresinin, 4 eyalette 88 bÃ¶lgeyi, ayrÄ±ca Gilgit-Baltistan, kuzeyde aÅŸiretler ve Azad KeÅŸmir bÃ¶lgelerini kapsadÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

Khattak, nÃ¼fus sayÄ±mÄ±nÄ±n ilk sonuÃ§larÄ±nÄ±n, ikinci evrenin tamamlanmasÄ±ndan sonraki 60 gÃ¼n iÃ§inde duyurulmasÄ±nÄ±n planlandÄ±ÄŸÄ±nÄ± kaydetti.

Hanelerin listelenmesi ve iki aÅŸamalÄ± sayÄ±mÄ±n Pakistan'a maliyetinin 14,5 milyar Pakistan rupisi (yaklaÅŸÄ±k 495 milyon TL) olmasÄ± bekleniyor.

GÃœVENLÄ°K TEHDÄ°TLERÄ°

Ãœlkede 18 yÄ±l aradan sonra dÃ¼zenlenen nÃ¼fus sayÄ±mÄ±nÄ±n ilk evresi, 15 Mart'ta baÅŸlamÄ±ÅŸ ve bir ay iÃ§inde 63 bÃ¶lgede sayÄ±m yapÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±.

Ãœlkede bir yandan nÃ¼fus sayÄ±mÄ± heyecanÄ± sÃ¼rerken diÄŸer yandan sayÄ±m gÃ¶revlilerine yÃ¶nelik bir dizi terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ±, emniyet birimlerini gÃ¼venliÄŸini arttÄ±rmak zorunda bÄ±raktÄ±. Ä°kinci aÅŸama da sayÄ±m gÃ¶revlilerine yÃ¶nelik artan terÃ¶r saldÄ±rÄ±larÄ±nÄ±n ardÄ±ndan geniÅŸ gÃ¼venlik Ã¶nlemleri altÄ±nda gerÃ§ekleÅŸtirilecek.

Pakistan ordusu, Ã¼lke genelinde sayÄ±m yapan 84 bin gÃ¶revliyi korumak iÃ§in 200 bin asker gÃ¶revlendirdi.

Ordu birliklerinin eÅŸlik ettiÄŸi sayÄ±m gÃ¶revlileri, KeÅŸmir'in Pakistan tarafÄ±nda kalan bÃ¶lÃ¼mÃ¼nde de sayÄ±m yapacak. Azad KeÅŸmir'de yapÄ±lacak sayÄ±m sÄ±rasÄ±nda iki Ã¼lkenin sÄ±nÄ±r birlikleri arasÄ±nda Ã§atÄ±ÅŸma Ã§Ä±kmasÄ±ndan endiÅŸe ediliyor.

Pakistan ordusunun bir sÃ¶zcÃ¼sÃ¼, Hindistan ordu komutanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n, Pakistan birliklerinin nÃ¼fus sayÄ±m gÃ¶revlilerinin gÃ¼venliÄŸini saÄŸlamak ve muhtemel provokasyonlarÄ±n Ã¶nÃ¼ne geÃ§mek iÃ§in sÄ±nÄ±r bÃ¶lgesindeki sayÄ±m alanÄ±nda bulunacaÄŸÄ± konusunda bilgilendirildiÄŸini belirtti.

GeÃ§en yÄ±lÄ±n eylÃ¼l ayÄ±nda KeÅŸmir'deki baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±k yanlÄ±sÄ± direniÅŸÃ§ilerin, Cammu KeÅŸmir'deki Ãœri askeri Ã¼ssÃ¼ne dÃ¼zenlediÄŸi, 19 Hint askerin Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼ saldÄ±rÄ±dan bu yana sÄ±nÄ±rda askeri birlikler arasÄ±nda gerginlik sÃ¼rÃ¼yor.

Pakistan'daki son saldÄ±rÄ± Afganistan sÄ±nÄ±rÄ±nda aÅŸiretler bÃ¶lgesinde Kuram ilÃ§esinde dÃ¼zenlendi. Yola dÃ¶ÅŸenen bir mayÄ±nÄ±n hedef aldÄ±ÄŸÄ± minibÃ¼ste yaralananlar arasÄ±nda 2 nÃ¼fus sayÄ±m gÃ¶revlisi de bulunuyordu. Pencab eyaletinin Lahor kentinde, nisan ayÄ± baÅŸÄ±nda nÃ¼fus sayÄ±m gÃ¶revlilerini hedef alan intihar saldÄ±rÄ±sÄ±nda, gÃ¶revlileri koruyan 4 askerin aralarÄ±nda bulunduÄŸu 7 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetti, 24 kiÅŸi de yaralandÄ±.

AFGAN MÃœLTECÄ°LER DE SAYILACAK

Ãœlke tarihinde ilk defa, transseksÃ¼el bireyler ayrÄ± sayÄ±lacak. SayÄ±ma, Ã¼lkede uzun sÃ¼redir ikamet eden milyonlarca Afgan mÃ¼lteci de dahil olacak.

BirleÅŸmiÅŸ Milletler MÃ¼lteciler YÃ¼ksek KomiserliÄŸinin (BMMYK) 2016 verilerine gÃ¶re, Pakistan'da kayÄ±tlÄ± 1,5 milyon Afgan mÃ¼lteci bulunuyor. Ancak PakistanlÄ± yetkililer, Ã¼lkede yasa dÄ±ÅŸÄ± yaÅŸayan, kayÄ±tlara geÃ§memiÅŸ bir milyondan fazla Afgan mÃ¼lteci olduÄŸunu tahmin ediyor.

SayÄ±mda, nÃ¼fuslarÄ± tahmine dayanan, belirli dini azÄ±nlÄ±klarÄ±n, Ã¶zellikle de Hindu ve HristiyanlarÄ±n sayÄ±sÄ± da belirlenecek.

Tahminlere gÃ¶re, Hristiyanlar 180 milyonluk nÃ¼fusun yÃ¼zde 3'Ã¼ ile Ã¼lkedeki en bÃ¼yÃ¼k dini azÄ±nlÄ±ÄŸÄ± oluÅŸturuyor. HindularÄ±n da Ã¼lke nÃ¼fusunun yÃ¼zde 2'sini iÃ§erdiÄŸi Ã¶ngÃ¶rÃ¼lÃ¼yor. DiÄŸer yandan kayÄ±tlÄ± Hindu seÃ§menlerin sayÄ±sÄ± Hristiyan seÃ§menlerin sayÄ±sÄ±ndan Ã§ok az fazla.

Ä°ngilizce yayÄ±nlanan gÃ¼nlÃ¼k Dawn gazetesine gÃ¶re, Ã¼lkede HristiyanlarÄ±n sayÄ±sÄ± 2 ila 10 milyon, Hindu nÃ¼fusu da 2,5 milyon ila 4,5 milyon.

NÃ¼fus sayÄ±mÄ±yla Ã¼lkedeki gerÃ§ek okur yazarlÄ±k oranÄ± da ortaya Ã§Ä±kacak. Resmi tahminlere gÃ¶re, Pakistan'Ä±n 2016'daki okur yazarlÄ±k oranÄ± erkeklerde yÃ¼zde 69, kadÄ±nlarda ise yÃ¼zde 49 civarÄ±nda.

Pakistan'Ä±n uzun aradan sonra yapÄ±lan altÄ±ncÄ± nÃ¼fus sayÄ±mÄ±nda tepki Ã§eken konulardan biri, yerel dillerin Ã§oÄŸunun gÃ¶rmezden gelinmesi oldu.

Ulusal, eyalet ve bÃ¶lge bazÄ±nda 70'in Ã¼zerinde dilin konuÅŸulduÄŸu Ã¼lkede, nÃ¼fus sayÄ±m formunda sadece 9 dilin listelenmesi, Ã§ok sayÄ±da yerel topluluÄŸu, konuÅŸtuklarÄ± dillerin varlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n tehdit edildiÄŸi dÃ¼ÅŸÃ¼ncesine itti.

Formda, PakistanlÄ±lar konuÅŸtuklarÄ± dil olarak Urdu, Pencabi, Sindi, PaÅŸtu, Beluci, Siraki, Brahvi, Hindko veya KeÅŸmir dillerinden birini seÃ§ebilecek.

BunlarÄ±n dÄ±ÅŸÄ±nda Ã§ok sayÄ±da dilin konuÅŸulduÄŸu Ã¼lkede, yok olma tehdidi altÄ±nda bazÄ± diller de bulunuyor. Ãœlkenin kuzeyinden gÃ¼neyine, Ã§ok sayÄ±da insanÄ±n konuÅŸtuÄŸu Gilgiti, Gojali, Gujrati, Urmrai, Doomaki, Sheena ve diÄŸer diller de nÃ¼fus sayÄ±m formunda yer almÄ±yor.

PAKÄ°STAN'DA NÃœFUS SAYIMLARI

Pakistan'da, 1951, 1961, 1972, ve 1981 yÄ±llarÄ±nda nÃ¼fus sayÄ±mlarÄ± zamanÄ±nda yapÄ±lmÄ±ÅŸ ancak 1991'de planlanan seÃ§im 7 yÄ±llÄ±k gecikmeyle 1998'de gerÃ§ekleÅŸtirilebilmiÅŸti.

Endonezya'dan sonra en fazla MÃ¼slÃ¼man nÃ¼fusa sahip Pakistan, dÃ¼nyanÄ±n en kalabalÄ±k 6. Ã¼lkesi. NÃ¼fusu 1951'de 33,7 milyon olan Pakistan'da, bu sayÄ± 1961'de 42,8, 1972'de 65, 1981'de de 85 milyona yÃ¼kseldi.

Pakistan'da 1998'deki son nÃ¼fus sayÄ±mÄ±nda nÃ¼fusun 130 milyonu aÅŸtÄ±ÄŸÄ± ortaya Ã§Ä±kmÄ±ÅŸ, buna gÃ¶re Ã¼lkenin en kalabalÄ±k eyaleti Pencab olmuÅŸ, onu Sind, Hayber Paktunhuva ve Belucistan eyaletleri takip etmiÅŸti.

Pakistan hÃ¼kÃ¼meti ve BirleÅŸmiÅŸ Milletler (BM), Ã¼lkenin ÅŸu anki nÃ¼fusunun 180 ila 200 milyon olduÄŸunu tahmin ediyor.