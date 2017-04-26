15:23, 26 Nisan 2017 Ã‡arÅŸamba

Ä°stanbul'da servis minibÃ¼sÃ¼nde patlama





Pendik Sabiha GÃ¶kÃ§en HavalimanÄ± baÄŸlantÄ± yolunda bir servis minibÃ¼sÃ¼nde meydana gelen patlamada 7 Ã¶ÄŸrenci yaralandÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Pendik Sabiha GÃ¶kÃ§en HavalimanÄ± baÄŸlantÄ± yolunda bir servis minibÃ¼sÃ¼nde patlama meydana geldi. Olayda yaralananlar olduÄŸu belirtildi. DHA'nÄ±n geÃ§tiÄŸi bilgilere gÃ¶re servis minibÃ¼sÃ¼nÃ¼n Ã¶zel bir Ã¼niversiteye ait olduÄŸu ve 7 Ã¶ÄŸrencinin yaralandÄ±ÄŸÄ± belirtiliyor.

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