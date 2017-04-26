16:00, 26 Nisan 2017 Ã‡arÅŸamba

Suudi Arabistan DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± el-Cubeyr Moskova'da

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Suudi Arabistan DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Adil bin Ahmed el-Cubeyr, Suriye'nin bÃ¼tÃ¼nlÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼n korunmasÄ± ve krizin siyasi yollarla Ã§Ã¶zÃ¼lmesi konusunda Rusya ile hemfikir olduklarÄ±nÄ± ancak BeÅŸÅŸar Esed'in Ã¼lkenin geleceÄŸinde rolÃ¼ olmamasÄ± gerektiÄŸini sÃ¶yledi.

Rusya DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Sergey Lavrov ile Moskova'daki gÃ¶rÃ¼ÅŸmenin ardÄ±ndan dÃ¼zenlenen ortak basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda konuÅŸan Cubeyr, Rusya ile siyasi iliÅŸkileri karÅŸÄ±lÄ±klÄ± saygÄ± ve uluslararasÄ± kurallar temelinde geliÅŸtirdiklerini ifade etti.

Cubeyr, Lavrov ile Suriye konusunu detaylÄ± ÅŸekilde ele aldÄ±klarÄ±nÄ± belirterek, Suriye'nin bÃ¼tÃ¼nlÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼n korunmasÄ± ve krizin siyasi Ã§Ã¶zÃ¼mÃ¼ konusunda Moskova ile aynÄ± fikirde olduklarÄ±nÄ± kaydetti.

Rusya ile Esed'in geleceÄŸi konusundaki gÃ¶rÃ¼ÅŸ ayrÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ±n devam edip etmediÄŸi yÃ¶nÃ¼ndeki soru Ã¼zerine Cubeyr, "Suriye'de 500 bin kiÅŸinin Ã¶lÃ¼mÃ¼ ve milyonlarca kiÅŸinin Ã¼lkesini terk etmesinden sorumlu olan Esed'in Ã¼lkenin geleceÄŸinde rolÃ¼ olmamasÄ± gerektiÄŸini dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yoruz." ifadelerini kullandÄ±.

Cubeyr, ABD'nin Suriye'de rejime ait hava Ã¼ssÃ¼nÃ¼ vurmasÄ±nÄ±, kimyasal silah kullanÄ±mÄ±na karÅŸÄ± verilmiÅŸ dengeli bir cevap olarak deÄŸerlendirdiklerini aktardÄ±.

"HÄ°ZBULLAH Ä°RAN'IN TAKVÄ°MÄ°NÄ° YÃœRÃœTÃœYOR"

Cubeyr, Hizbullah'Ä±n Riyad'Ä±n terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ listesinde yer aldÄ±ÄŸÄ±na vurgu yaparak, "Hizbullah, Suriye, Irak ve diÄŸer bÃ¶lge Ã¼lkelerinde Ä°ran'Ä±n gÃ¼ndemine gÃ¶re hareket ediyor. Hizbullah'Ä±n Suriye'de ve diÄŸer Ã¼lkelerde yeri olmamasÄ± gerektiÄŸini dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yoruz." dedi.

Bir soru Ã¼zerinde Suudi Arabistan'Ä±n Astana gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerine katÄ±lÄ±mÄ±nÄ± deÄŸerlendiren Cubeyr, "Astana'da genellikle teknik gÃ¶rÃ¼ÅŸmeler yapÄ±lÄ±yor. KatÄ±lÄ±mcÄ± sayÄ±sÄ±nÄ±n artÄ±rÄ±lmasÄ± verimliliÄŸi dÃ¼ÅŸÃ¼rebilir. Biz bunu istemeyiz ancak Ã¼zerimize dÃ¼ÅŸen bir rol olursa bunu deÄŸerlendirmeye hazÄ±rÄ±z." diye konuÅŸtu.

"SURÄ°YE KONUSUNDA AÅžILAMAYACAK GÃ–RÃœÅž AYRILIÄžIMIZ YOK"

Rusya DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Lavrov, Suudi Arabistan ile Suriye konusunda aÅŸÄ±lamayacak gÃ¶rÃ¼ÅŸ ayrÄ±lÄ±klarÄ± olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

Suriye krizinin nasÄ±l Ã§Ã¶zÃ¼leceÄŸinin daha Ã¶nce BirleÅŸmiÅŸ Milletler GÃ¼venlik Konseyi'nde alÄ±nan kararla belirlendiÄŸini aktaran Lavrov, bunun yolunun ise hÃ¼kÃ¼met ile muhaliflerin gÃ¶rÃ¼ÅŸmesinden geÃ§tiÄŸini belirtti.

Lavrov, Suudi Arabistan ile ikili iliÅŸkilerin yÃ¼kseliÅŸte olduÄŸunu ifade ederek, iliÅŸkileri geliÅŸtirmek iÃ§in nÃ¼kleer enerji alanÄ± dahil birÃ§ok proje Ã¼zerinde Ã§alÄ±ÅŸtÄ±klarÄ±nÄ± dile getirdi.

AyrÄ±ca Lavrov, Hizbullah'Ä± terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ olarak gÃ¶rmediklerini ve Suriye'de meÅŸru hÃ¼kÃ¼metin davetiyle bulunduklarÄ±nÄ± kaydetti.

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