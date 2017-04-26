Suudi Arabistan DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± el-Cubeyr Moskova'da

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Suudi Arabistan DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Adil bin Ahmed el-Cubeyr, Suriye'nin bÃ¼tÃ¼nlÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼n korunmasÄ± ve krizin siyasi yollarla Ã§Ã¶zÃ¼lmesi konusunda Rusya ile hemfikir olduklarÄ±nÄ± ancak BeÅŸÅŸar Esed'in Ã¼lkenin geleceÄŸinde rolÃ¼ olmamasÄ± gerektiÄŸini sÃ¶yledi.
Rusya DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Sergey Lavrov ile Moskova'daki gÃ¶rÃ¼ÅŸmenin ardÄ±ndan dÃ¼zenlenen ortak basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda konuÅŸan Cubeyr, Rusya ile siyasi iliÅŸkileri karÅŸÄ±lÄ±klÄ± saygÄ± ve uluslararasÄ± kurallar temelinde geliÅŸtirdiklerini ifade etti.
Cubeyr, Lavrov ile Suriye konusunu detaylÄ± ÅŸekilde ele aldÄ±klarÄ±nÄ± belirterek, Suriye'nin bÃ¼tÃ¼nlÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼n korunmasÄ± ve krizin siyasi Ã§Ã¶zÃ¼mÃ¼ konusunda Moskova ile aynÄ± fikirde olduklarÄ±nÄ± kaydetti.
Rusya ile Esed'in geleceÄŸi konusundaki gÃ¶rÃ¼ÅŸ ayrÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ±n devam edip etmediÄŸi yÃ¶nÃ¼ndeki soru Ã¼zerine Cubeyr, "Suriye'de 500 bin kiÅŸinin Ã¶lÃ¼mÃ¼ ve milyonlarca kiÅŸinin Ã¼lkesini terk etmesinden sorumlu olan Esed'in Ã¼lkenin geleceÄŸinde rolÃ¼ olmamasÄ± gerektiÄŸini dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yoruz." ifadelerini kullandÄ±.
Cubeyr, ABD'nin Suriye'de rejime ait hava Ã¼ssÃ¼nÃ¼ vurmasÄ±nÄ±, kimyasal silah kullanÄ±mÄ±na karÅŸÄ± verilmiÅŸ dengeli bir cevap olarak deÄŸerlendirdiklerini aktardÄ±.
"HÄ°ZBULLAH Ä°RAN'IN TAKVÄ°MÄ°NÄ° YÃœRÃœTÃœYOR"
Cubeyr, Hizbullah'Ä±n Riyad'Ä±n terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ listesinde yer aldÄ±ÄŸÄ±na vurgu yaparak, "Hizbullah, Suriye, Irak ve diÄŸer bÃ¶lge Ã¼lkelerinde Ä°ran'Ä±n gÃ¼ndemine gÃ¶re hareket ediyor. Hizbullah'Ä±n Suriye'de ve diÄŸer Ã¼lkelerde yeri olmamasÄ± gerektiÄŸini dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yoruz." dedi.
Bir soru Ã¼zerinde Suudi Arabistan'Ä±n Astana gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerine katÄ±lÄ±mÄ±nÄ± deÄŸerlendiren Cubeyr, "Astana'da genellikle teknik gÃ¶rÃ¼ÅŸmeler yapÄ±lÄ±yor. KatÄ±lÄ±mcÄ± sayÄ±sÄ±nÄ±n artÄ±rÄ±lmasÄ± verimliliÄŸi dÃ¼ÅŸÃ¼rebilir. Biz bunu istemeyiz ancak Ã¼zerimize dÃ¼ÅŸen bir rol olursa bunu deÄŸerlendirmeye hazÄ±rÄ±z." diye konuÅŸtu.
"SURÄ°YE KONUSUNDA AÅžILAMAYACAK GÃ–RÃœÅž AYRILIÄžIMIZ YOK"
Rusya DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Lavrov, Suudi Arabistan ile Suriye konusunda aÅŸÄ±lamayacak gÃ¶rÃ¼ÅŸ ayrÄ±lÄ±klarÄ± olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.
Suriye krizinin nasÄ±l Ã§Ã¶zÃ¼leceÄŸinin daha Ã¶nce BirleÅŸmiÅŸ Milletler GÃ¼venlik Konseyi'nde alÄ±nan kararla belirlendiÄŸini aktaran Lavrov, bunun yolunun ise hÃ¼kÃ¼met ile muhaliflerin gÃ¶rÃ¼ÅŸmesinden geÃ§tiÄŸini belirtti.
Lavrov, Suudi Arabistan ile ikili iliÅŸkilerin yÃ¼kseliÅŸte olduÄŸunu ifade ederek, iliÅŸkileri geliÅŸtirmek iÃ§in nÃ¼kleer enerji alanÄ± dahil birÃ§ok proje Ã¼zerinde Ã§alÄ±ÅŸtÄ±klarÄ±nÄ± dile getirdi.
AyrÄ±ca Lavrov, Hizbullah'Ä± terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ olarak gÃ¶rmediklerini ve Suriye'de meÅŸru hÃ¼kÃ¼metin davetiyle bulunduklarÄ±nÄ± kaydetti.
Â
Hollande'Ä±n ekibinden 160 politikacÄ± Macron'a desteklerini aÃ§Ä±kladÄ±
TÃ¼rkiye Maarif VakfÄ± ile International American Academy of Kosovo arasÄ±nda eÄŸitim alanÄ±nda iÅŸbirliÄŸi protokolÃ¼ imzalandÄ±. Bu anlaÅŸma ile TÃ¼rkiye Maarif VakfÄ± Kosovaâ€™da da faaliyetlerine baÅŸlamÄ±ÅŸ oldu.
GÃ¼ney Afrika HavayollarÄ±nda kabin gÃ¶revlileri, ÅŸirketin verdiÄŸi yemek Ã¼cretinin az olduÄŸu gerekÃ§esiyle iÅŸ bÄ±raktÄ±
Ä°ngiliz sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ± haklarÄ± savunucularÄ± yeni uygulamanÄ±n yÃ¼rÃ¼rlÃ¼kten kaldÄ±rÄ±lmasÄ± iÃ§in hÃ¼kÃ¼mete Ã§aÄŸrÄ±da bulundu.
"Rakka Sivil Hassasiyet Konseyi", PKK'nÄ±n Suriye'deki uzantÄ±sÄ± PYD'nin Ayn Ä°sa bÃ¶lgesinde sÃ¶zde meclis kurmasÄ±na tepki gÃ¶sterdi
Rusya DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Lavrov, "Suudi Arabistan ile ikili iliÅŸkilerimiz yÃ¼kseliÅŸte. Ä°liÅŸkileri geliÅŸtirmek iÃ§in nÃ¼kleer enerji alanÄ± dahil birÃ§ok proje Ã¼zerinde Ã§alÄ±ÅŸÄ±yoruz" dedi
GÃ¼ney Afrika'da YÃ¼ksek Mahkeme, GÃ¼ney Afrika ile Rusya arasÄ±nda yapÄ±lan nÃ¼kleer enerji anlaÅŸmasÄ±nÄ± anayasaya aykÄ±rÄ± buldu
18 yÄ±l sonra yapÄ±lan sayÄ±mÄ±n ikinci evresi, 4 eyalette 88 bÃ¶lge ile Gilgit-Baltistan, kuzeyde aÅŸiretler ve Azad KeÅŸmir bÃ¶lgelerini kapsayacak
Ä°srail hapishanelerinde aÃ§lÄ±k grevi yapan Filistinli tutuklulara destek amacÄ±yla Gazze'de yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸ dÃ¼zenlendi
Fransa Maliye BakanÄ± Sapin, â€œAvrupa para piyasalarÄ±nÄ±n baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±ÄŸÄ±na ve gÃ¼venliÄŸine iliÅŸkin bir meselenin ortada olduÄŸuna inanÄ±yorum. Bu yÃ¼zden takas kurumlarÄ±nÄ±n birÃ§oÄŸu Londraâ€™da kalamaz" dedi
Filistin'de iÅŸgalci Yahudiler Ä°srail iÅŸgali altÄ±ndaki BatÄ± Åžeria'da bir Filistinliye ait aracÄ± kundakladÄ±ÄŸÄ± bildirildi.
Ã‡in DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±ndan, THAADâ€™Ä±n bazÄ± parÃ§alarÄ±nÄ±n GÃ¼ney Koreâ€™ye konuÅŸlandÄ±rÄ±lmasÄ± nedeniyle Seul ve Washington yÃ¶netimlerine endiÅŸelerin iletildiÄŸi aÃ§Ä±klandÄ±
Avusturya CumhurbaÅŸkanÄ± Van der Bellen, Ã¼lkesindeki baÅŸÃ¶rtÃ¼sÃ¼ kullanÄ±mÄ± tartÄ±ÅŸmalarÄ±na iliÅŸkin, "KadÄ±nlar nasÄ±l istiyorlarsa o ÅŸekilde giyinmeleri onlarÄ±n hakkÄ±. BÃ¼tÃ¼n kadÄ±nlar baÅŸÃ¶rtÃ¼sÃ¼ takabilir" dedi
Hindistan'da bir rahip, KeÅŸmirli MÃ¼slÃ¼manlara karÅŸÄ± sÃ¶zde ordu kurdu
Libya Akil Adamlar ve Ayan Meclisi BaÅŸkanÄ± BengaÅŸir, Libya halkÄ±nÄ±n dÄ±ÅŸ mÃ¼dahaleleri reddettiÄŸini belirterek, LibyalÄ±larÄ±n kendi aralarÄ±nda oturup konuÅŸmalarÄ± halinde Ã§Ã¶zÃ¼me ulaÅŸacaklarÄ±nÄ± sÃ¶yledi
GÄ±da, TarÄ±m ve HayvancÄ±lÄ±k BakanÄ± Ã‡elik, "Afrikaâ€™da aÃ§lÄ±k ve yoksullukla mÃ¼cadelede tarÄ±m ve kÄ±rsal kalkÄ±nma bÃ¼yÃ¼k Ã¶nem taÅŸÄ±yor. Bunun bilinciyle TÃ¼rkiye ve Afrika Ã¼lkelerinin Ã¼st dÃ¼zey temsilcileri ve iÅŸ adamlarÄ±, tarÄ±m sektÃ¶rÃ¼nde iÅŸ birliÄŸi ve ticareti geliÅŸtirmek Ã¼zere ilk kez Antalyaâ€™da bir araya gelecek" dedi