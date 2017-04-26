16:20, 26 Nisan 2017 Ã‡arÅŸamba

RakkalÄ±lardan PYD'ye tepki





"Rakka Sivil Hassasiyet Konseyi", PKK'nÄ±n Suriye'deki uzantÄ±sÄ± PYD'nin Ayn Ä°sa bÃ¶lgesinde sÃ¶zde meclis kurmasÄ±na tepki gÃ¶sterdi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi ÅžanlÄ±urfa'da yaÅŸayan RakkalÄ± sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±lar, PKK'nÄ±n Suriye'deki uzantÄ±sÄ± PYD'nin Ayn Ä°sa bÃ¶lgesinde sÃ¶zde meclis kurmasÄ±na tepki gÃ¶sterdi. Suriye'deki iÃ§ savaÅŸtan kaÃ§arak TÃ¼rkiye'ye sÄ±ÄŸÄ±nan ve "Rakka Sivil Hassasiyet Konseyi" adÄ± altÄ±nda bir araya gelen RakkalÄ±lar, bir otelde basÄ±n toplantÄ±sÄ± dÃ¼zenledi. Burada okunan bildiride, PYD'nin Tel Abyad'Ä±n gÃ¼neyindeki Ayn Ä°sa beldesinde sÃ¶zde meclis kurduÄŸu belirtildi. Rakka ve bÃ¶lgesinin Araplardan oluÅŸtuÄŸu ifade edilen bildiride, terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼nÃ¼n burada bir oluÅŸuma girmesinin kabul edilemeyeceÄŸi kaydedildi. PYD'nin bÃ¶lgedeki halkÄ± silah zoruyla sindirmeye Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±na iÅŸaret edilen bildiride, olasÄ± Rakka operasyonunda bÃ¶lgenin Ã–zgÃ¼r Suriye Ordusuna (Ã–SO) bÄ±rakÄ±lmasÄ± gerektiÄŸi belirtildi. ToplantÄ±ya katÄ±lan Suriye TÃ¼rkmenleri DerneÄŸi BaÅŸkanÄ± Ekrem Dede, gazetecilere yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, PYD'nin sÃ¶zde meclis kurmasÄ±nÄ±n, bÃ¶lgedeki Arap, KÃ¼rt ve TÃ¼rkmenler arasÄ±nda Ã§atÄ±ÅŸmaya neden olacaÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi. BÃ¶lgenin Suriye geÃ§ici hÃ¼kÃ¼meti ve Ã–SO'nun denetiminde olmasÄ± gerektiÄŸini dile getiren Dede, TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetlerinin Suriye'nin kuzeydoÄŸusundaki KaraÃ§ok bÃ¶lgesine dÃ¼zenlediÄŸi hava harekatÄ±nÄ±n da yerinde bir hamle olduÄŸunu sÃ¶zlerine ekledi.

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