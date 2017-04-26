RakkalÄ±lardan PYD'ye tepki

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
ÅžanlÄ±urfa'da yaÅŸayan RakkalÄ± sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±lar, PKK'nÄ±n Suriye'deki uzantÄ±sÄ± PYD'nin Ayn Ä°sa bÃ¶lgesinde sÃ¶zde meclis kurmasÄ±na tepki gÃ¶sterdi.
Suriye'deki iÃ§ savaÅŸtan kaÃ§arak TÃ¼rkiye'ye sÄ±ÄŸÄ±nan ve "Rakka Sivil Hassasiyet Konseyi" adÄ± altÄ±nda bir araya gelen RakkalÄ±lar, bir otelde basÄ±n toplantÄ±sÄ± dÃ¼zenledi.
Burada okunan bildiride, PYD'nin Tel Abyad'Ä±n gÃ¼neyindeki Ayn Ä°sa beldesinde sÃ¶zde meclis kurduÄŸu belirtildi.
Rakka ve bÃ¶lgesinin Araplardan oluÅŸtuÄŸu ifade edilen bildiride, terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼nÃ¼n burada bir oluÅŸuma girmesinin kabul edilemeyeceÄŸi kaydedildi.
PYD'nin bÃ¶lgedeki halkÄ± silah zoruyla sindirmeye Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±na iÅŸaret edilen bildiride, olasÄ± Rakka operasyonunda bÃ¶lgenin Ã–zgÃ¼r Suriye Ordusuna (Ã–SO) bÄ±rakÄ±lmasÄ± gerektiÄŸi belirtildi.
ToplantÄ±ya katÄ±lan Suriye TÃ¼rkmenleri DerneÄŸi BaÅŸkanÄ± Ekrem Dede, gazetecilere yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, PYD'nin sÃ¶zde meclis kurmasÄ±nÄ±n, bÃ¶lgedeki Arap, KÃ¼rt ve TÃ¼rkmenler arasÄ±nda Ã§atÄ±ÅŸmaya neden olacaÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.
BÃ¶lgenin Suriye geÃ§ici hÃ¼kÃ¼meti ve Ã–SO'nun denetiminde olmasÄ± gerektiÄŸini dile getiren Dede, TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetlerinin Suriye'nin kuzeydoÄŸusundaki KaraÃ§ok bÃ¶lgesine dÃ¼zenlediÄŸi hava harekatÄ±nÄ±n da yerinde bir hamle olduÄŸunu sÃ¶zlerine ekledi.
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TÃ¼rkiye Maarif VakfÄ± ile International American Academy of Kosovo arasÄ±nda eÄŸitim alanÄ±nda iÅŸbirliÄŸi protokolÃ¼ imzalandÄ±. Bu anlaÅŸma ile TÃ¼rkiye Maarif VakfÄ± Kosovaâ€™da da faaliyetlerine baÅŸlamÄ±ÅŸ oldu.
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Ä°ngiliz sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ± haklarÄ± savunucularÄ± yeni uygulamanÄ±n yÃ¼rÃ¼rlÃ¼kten kaldÄ±rÄ±lmasÄ± iÃ§in hÃ¼kÃ¼mete Ã§aÄŸrÄ±da bulundu.
"Rakka Sivil Hassasiyet Konseyi", PKK'nÄ±n Suriye'deki uzantÄ±sÄ± PYD'nin Ayn Ä°sa bÃ¶lgesinde sÃ¶zde meclis kurmasÄ±na tepki gÃ¶sterdi
Rusya DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Lavrov, "Suudi Arabistan ile ikili iliÅŸkilerimiz yÃ¼kseliÅŸte. Ä°liÅŸkileri geliÅŸtirmek iÃ§in nÃ¼kleer enerji alanÄ± dahil birÃ§ok proje Ã¼zerinde Ã§alÄ±ÅŸÄ±yoruz" dedi
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18 yÄ±l sonra yapÄ±lan sayÄ±mÄ±n ikinci evresi, 4 eyalette 88 bÃ¶lge ile Gilgit-Baltistan, kuzeyde aÅŸiretler ve Azad KeÅŸmir bÃ¶lgelerini kapsayacak
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Fransa Maliye BakanÄ± Sapin, â€œAvrupa para piyasalarÄ±nÄ±n baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±ÄŸÄ±na ve gÃ¼venliÄŸine iliÅŸkin bir meselenin ortada olduÄŸuna inanÄ±yorum. Bu yÃ¼zden takas kurumlarÄ±nÄ±n birÃ§oÄŸu Londraâ€™da kalamaz" dedi
Filistin'de iÅŸgalci Yahudiler Ä°srail iÅŸgali altÄ±ndaki BatÄ± Åžeria'da bir Filistinliye ait aracÄ± kundakladÄ±ÄŸÄ± bildirildi.
Ã‡in DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±ndan, THAADâ€™Ä±n bazÄ± parÃ§alarÄ±nÄ±n GÃ¼ney Koreâ€™ye konuÅŸlandÄ±rÄ±lmasÄ± nedeniyle Seul ve Washington yÃ¶netimlerine endiÅŸelerin iletildiÄŸi aÃ§Ä±klandÄ±
Avusturya CumhurbaÅŸkanÄ± Van der Bellen, Ã¼lkesindeki baÅŸÃ¶rtÃ¼sÃ¼ kullanÄ±mÄ± tartÄ±ÅŸmalarÄ±na iliÅŸkin, "KadÄ±nlar nasÄ±l istiyorlarsa o ÅŸekilde giyinmeleri onlarÄ±n hakkÄ±. BÃ¼tÃ¼n kadÄ±nlar baÅŸÃ¶rtÃ¼sÃ¼ takabilir" dedi
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Libya Akil Adamlar ve Ayan Meclisi BaÅŸkanÄ± BengaÅŸir, Libya halkÄ±nÄ±n dÄ±ÅŸ mÃ¼dahaleleri reddettiÄŸini belirterek, LibyalÄ±larÄ±n kendi aralarÄ±nda oturup konuÅŸmalarÄ± halinde Ã§Ã¶zÃ¼me ulaÅŸacaklarÄ±nÄ± sÃ¶yledi
GÄ±da, TarÄ±m ve HayvancÄ±lÄ±k BakanÄ± Ã‡elik, "Afrikaâ€™da aÃ§lÄ±k ve yoksullukla mÃ¼cadelede tarÄ±m ve kÄ±rsal kalkÄ±nma bÃ¼yÃ¼k Ã¶nem taÅŸÄ±yor. Bunun bilinciyle TÃ¼rkiye ve Afrika Ã¼lkelerinin Ã¼st dÃ¼zey temsilcileri ve iÅŸ adamlarÄ±, tarÄ±m sektÃ¶rÃ¼nde iÅŸ birliÄŸi ve ticareti geliÅŸtirmek Ã¼zere ilk kez Antalyaâ€™da bir araya gelecek" dedi