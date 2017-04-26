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GÃ¼nÃ¼n Haberleri
18:07, 26 Nisan 2017 Ã‡arÅŸamba
Avrupa
16:36, 26 Nisan 2017 Ã‡arÅŸamba

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STK'lardan Ä°ngiliz hÃ¼kÃ¼metine 'mÃ¼lteci' Ã§aÄŸrÄ±sÄ±
STK'lardan Ä°ngiliz hÃ¼kÃ¼metine 'mÃ¼lteci' Ã§aÄŸrÄ±sÄ±

Ä°ngiliz sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ± haklarÄ± savunucularÄ± yeni uygulamanÄ±n yÃ¼rÃ¼rlÃ¼kten kaldÄ±rÄ±lmasÄ± iÃ§in hÃ¼kÃ¼mete Ã§aÄŸrÄ±da bulundu.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Ä°ngiltere'de sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ± haklarÄ± savunucularÄ±, 5 yÄ±llÄ±k mÃ¼lteci statÃ¼sÃ¼nÃ¼n ardÄ±ndan bireylerin, Ã¼lkelerine geri gÃ¶nderilip gÃ¶nderilmeyeceÄŸinin deÄŸerlendirileceÄŸi yeni dÃ¼zenlemenin kaldÄ±rÄ±lmasÄ± iÃ§in hÃ¼kÃ¼mete Ã§aÄŸrÄ± yaptÄ±.

Ä°ngiltere'de sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±larla ilgili Ã§alÄ±ÅŸmalar yapan 50'den fazla sivil toplum Ã¶rgÃ¼tleri, hÃ¼kÃ¼metin yeni uygulamasÄ±na tepki gÃ¶stererek Ä°ngiltere Ä°Ã§iÅŸleri BakanÄ± Amber Rudd'a mektup gÃ¶nderdi.

Mektupta uygulamayÄ±, "temel ahlaka sÄ±ÄŸmÄ±yor ve insan haklarÄ±nÄ± tehdit ediyor" ifadeleriyle eleÅŸtiren Ã¶rgÃ¼tler, bÃ¶yle bir dÃ¼zenlemenin mÃ¼ltecilerin topluma entegrasyonuna engel oluÅŸturacaÄŸÄ±nÄ± vurguladÄ±.

Ä°Ã§iÅŸleri BakanÄ± Rudd'a uygulamayÄ± kaldÄ±rmasÄ± talebinde bulunan Ã¶rgÃ¼tler, birÃ§ok mÃ¼ltecinin Ã¼lkesine geri gÃ¶nderilmesi halinde iÅŸkence ve zulÃ¼mle karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya kalabileceÄŸini bildirdi.

Yeni dÃ¼zenlemeyle Ä°ngiltere'de mÃ¼lteci olarak 5 yÄ±lÄ± doldurduktan sonra daimi olarak bu Ã¼lkeye yerleÅŸmek iÃ§in baÅŸvuranlarÄ±n Ã¼lkelerindeki mevcut durum incelenerek memleketlerine geri dÃ¶nmelerinde sakÄ±nca olup olmadÄ±ÄŸÄ± deÄŸerlendiriliyor.



Ä°lgili Konular Ä°ngiltere mÃ¼lteci Ä°ngiltere
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