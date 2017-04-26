STK'lardan Ä°ngiliz hÃ¼kÃ¼metine 'mÃ¼lteci' Ã§aÄŸrÄ±sÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Ä°ngiltere'de sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ± haklarÄ± savunucularÄ±, 5 yÄ±llÄ±k mÃ¼lteci statÃ¼sÃ¼nÃ¼n ardÄ±ndan bireylerin, Ã¼lkelerine geri gÃ¶nderilip gÃ¶nderilmeyeceÄŸinin deÄŸerlendirileceÄŸi yeni dÃ¼zenlemenin kaldÄ±rÄ±lmasÄ± iÃ§in hÃ¼kÃ¼mete Ã§aÄŸrÄ± yaptÄ±.
Ä°ngiltere'de sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±larla ilgili Ã§alÄ±ÅŸmalar yapan 50'den fazla sivil toplum Ã¶rgÃ¼tleri, hÃ¼kÃ¼metin yeni uygulamasÄ±na tepki gÃ¶stererek Ä°ngiltere Ä°Ã§iÅŸleri BakanÄ± Amber Rudd'a mektup gÃ¶nderdi.
Mektupta uygulamayÄ±, "temel ahlaka sÄ±ÄŸmÄ±yor ve insan haklarÄ±nÄ± tehdit ediyor" ifadeleriyle eleÅŸtiren Ã¶rgÃ¼tler, bÃ¶yle bir dÃ¼zenlemenin mÃ¼ltecilerin topluma entegrasyonuna engel oluÅŸturacaÄŸÄ±nÄ± vurguladÄ±.
Ä°Ã§iÅŸleri BakanÄ± Rudd'a uygulamayÄ± kaldÄ±rmasÄ± talebinde bulunan Ã¶rgÃ¼tler, birÃ§ok mÃ¼ltecinin Ã¼lkesine geri gÃ¶nderilmesi halinde iÅŸkence ve zulÃ¼mle karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya kalabileceÄŸini bildirdi.
Yeni dÃ¼zenlemeyle Ä°ngiltere'de mÃ¼lteci olarak 5 yÄ±lÄ± doldurduktan sonra daimi olarak bu Ã¼lkeye yerleÅŸmek iÃ§in baÅŸvuranlarÄ±n Ã¼lkelerindeki mevcut durum incelenerek memleketlerine geri dÃ¶nmelerinde sakÄ±nca olup olmadÄ±ÄŸÄ± deÄŸerlendiriliyor.
Hollande'Ä±n ekibinden 160 politikacÄ± Macron'a desteklerini aÃ§Ä±kladÄ±
TÃ¼rkiye Maarif VakfÄ± ile International American Academy of Kosovo arasÄ±nda eÄŸitim alanÄ±nda iÅŸbirliÄŸi protokolÃ¼ imzalandÄ±. Bu anlaÅŸma ile TÃ¼rkiye Maarif VakfÄ± Kosovaâ€™da da faaliyetlerine baÅŸlamÄ±ÅŸ oldu.
GÃ¼ney Afrika HavayollarÄ±nda kabin gÃ¶revlileri, ÅŸirketin verdiÄŸi yemek Ã¼cretinin az olduÄŸu gerekÃ§esiyle iÅŸ bÄ±raktÄ±
Ä°ngiliz sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ± haklarÄ± savunucularÄ± yeni uygulamanÄ±n yÃ¼rÃ¼rlÃ¼kten kaldÄ±rÄ±lmasÄ± iÃ§in hÃ¼kÃ¼mete Ã§aÄŸrÄ±da bulundu.
"Rakka Sivil Hassasiyet Konseyi", PKK'nÄ±n Suriye'deki uzantÄ±sÄ± PYD'nin Ayn Ä°sa bÃ¶lgesinde sÃ¶zde meclis kurmasÄ±na tepki gÃ¶sterdi
Rusya DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Lavrov, "Suudi Arabistan ile ikili iliÅŸkilerimiz yÃ¼kseliÅŸte. Ä°liÅŸkileri geliÅŸtirmek iÃ§in nÃ¼kleer enerji alanÄ± dahil birÃ§ok proje Ã¼zerinde Ã§alÄ±ÅŸÄ±yoruz" dedi
GÃ¼ney Afrika'da YÃ¼ksek Mahkeme, GÃ¼ney Afrika ile Rusya arasÄ±nda yapÄ±lan nÃ¼kleer enerji anlaÅŸmasÄ±nÄ± anayasaya aykÄ±rÄ± buldu
18 yÄ±l sonra yapÄ±lan sayÄ±mÄ±n ikinci evresi, 4 eyalette 88 bÃ¶lge ile Gilgit-Baltistan, kuzeyde aÅŸiretler ve Azad KeÅŸmir bÃ¶lgelerini kapsayacak
Ä°srail hapishanelerinde aÃ§lÄ±k grevi yapan Filistinli tutuklulara destek amacÄ±yla Gazze'de yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸ dÃ¼zenlendi
Fransa Maliye BakanÄ± Sapin, â€œAvrupa para piyasalarÄ±nÄ±n baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±ÄŸÄ±na ve gÃ¼venliÄŸine iliÅŸkin bir meselenin ortada olduÄŸuna inanÄ±yorum. Bu yÃ¼zden takas kurumlarÄ±nÄ±n birÃ§oÄŸu Londraâ€™da kalamaz" dedi
Filistin'de iÅŸgalci Yahudiler Ä°srail iÅŸgali altÄ±ndaki BatÄ± Åžeria'da bir Filistinliye ait aracÄ± kundakladÄ±ÄŸÄ± bildirildi.
Ã‡in DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±ndan, THAADâ€™Ä±n bazÄ± parÃ§alarÄ±nÄ±n GÃ¼ney Koreâ€™ye konuÅŸlandÄ±rÄ±lmasÄ± nedeniyle Seul ve Washington yÃ¶netimlerine endiÅŸelerin iletildiÄŸi aÃ§Ä±klandÄ±
Avusturya CumhurbaÅŸkanÄ± Van der Bellen, Ã¼lkesindeki baÅŸÃ¶rtÃ¼sÃ¼ kullanÄ±mÄ± tartÄ±ÅŸmalarÄ±na iliÅŸkin, "KadÄ±nlar nasÄ±l istiyorlarsa o ÅŸekilde giyinmeleri onlarÄ±n hakkÄ±. BÃ¼tÃ¼n kadÄ±nlar baÅŸÃ¶rtÃ¼sÃ¼ takabilir" dedi
Hindistan'da bir rahip, KeÅŸmirli MÃ¼slÃ¼manlara karÅŸÄ± sÃ¶zde ordu kurdu
Libya Akil Adamlar ve Ayan Meclisi BaÅŸkanÄ± BengaÅŸir, Libya halkÄ±nÄ±n dÄ±ÅŸ mÃ¼dahaleleri reddettiÄŸini belirterek, LibyalÄ±larÄ±n kendi aralarÄ±nda oturup konuÅŸmalarÄ± halinde Ã§Ã¶zÃ¼me ulaÅŸacaklarÄ±nÄ± sÃ¶yledi
GÄ±da, TarÄ±m ve HayvancÄ±lÄ±k BakanÄ± Ã‡elik, "Afrikaâ€™da aÃ§lÄ±k ve yoksullukla mÃ¼cadelede tarÄ±m ve kÄ±rsal kalkÄ±nma bÃ¼yÃ¼k Ã¶nem taÅŸÄ±yor. Bunun bilinciyle TÃ¼rkiye ve Afrika Ã¼lkelerinin Ã¼st dÃ¼zey temsilcileri ve iÅŸ adamlarÄ±, tarÄ±m sektÃ¶rÃ¼nde iÅŸ birliÄŸi ve ticareti geliÅŸtirmek Ã¼zere ilk kez Antalyaâ€™da bir araya gelecek" dedi