16:47, 26 Nisan 2017 Ã‡arÅŸamba

Motorinde 13 kuruÅŸ indirim





Motorinin litre fiyatÄ±nda, bu gece yarÄ±sÄ±ndan itibaren geÃ§erli olmak Ã¼zere 13 kuruÅŸ indirim yapÄ±ldÄ±.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Ankara'da litresi ortalama 4,65 liradan satÄ±lan motorinin litre fiyatÄ± 4,52 lira olacak. Motorinin litresi Ä°stanbul'da 4,60 liradan 4,47 liraya, Ä°zmir'de 4,62 liradan 4,49 liraya dÃ¼ÅŸecek. DaÄŸÄ±tÄ±m firmalarÄ±nÄ±n belirlediÄŸi fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle ÅŸirketler ve kentlere gÃ¶re kÃ¼Ã§Ã¼k Ã§aplÄ± deÄŸiÅŸiklikler gÃ¶steriyor. Motorinin litre fiyatÄ±na en son 7 Nisan'da 9 kuruÅŸ zam yapÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±.

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