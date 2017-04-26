17:19, 26 Nisan 2017 Ã‡arÅŸamba

Maarif VakfÄ± resmen Kosova'da

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

TÃ¼rkiye Maarif VakfÄ± ile International American Academy of Kosovo arasÄ±nda eÄŸitim alanÄ±nda iÅŸbirliÄŸi protokolÃ¼ imzalandÄ±. Ä°ÅŸbirliÄŸi protokolÃ¼nÃ¼ Maarif VakfÄ± adÄ±na yÃ¶netim kurulu Ã¼yeleri Yunus Torpil ve Ahmet TÃ¼rkben, IAAK adÄ±na ise Azemine Kukaj-Kajoshi imzaladÄ±. TÃ¼rkiye Maarif VakfÄ±'nÄ±n Kosova'daki ilk faaliyeti olan bu anlaÅŸma ile IAAK Kolejinin bir taraftan eÄŸitim faaliyetlerini sÃ¼rdÃ¼rÃ¼rken, diÄŸer taraftan da eÅŸ zamanlÄ± olarak TÃ¼rkiye Maarif VakfÄ± standartlarÄ±na kavuÅŸmasÄ± hedefleniyor.

Maarif standartlarÄ± ile okulun mevcut standartlarÄ± karÅŸÄ±laÅŸtÄ±rÄ±larak kurumun fiziki imkanlarÄ±, yÃ¶netim ve organizasyonu ile eÄŸitim-Ã¶ÄŸretim sÃ¼reÃ§lerinin Maarif standartlarÄ±na yÃ¼kseltilmesi iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸacaklarÄ±nÄ± vurgulayan YÃ¶netim Kurulu Ãœyesi Ahmet TÃ¼rkben, "Bu protokol ile TÃ¼rkiye Maarif VakfÄ± olarak Kosova'da eÄŸitim faaliyetlerine baÅŸlamÄ±ÅŸ bulunmaktayÄ±z. EÄŸitimin daha kaliteli hale gelmesi iÃ§in buradaki Ã¶ÄŸretmenlerimiz ve yÃ¶netici kadromuzla birlikte gayret edeceÄŸiz. Bu iÅŸbirliÄŸi her alanda hayata geÃ§ecek. Hem Ã¶ÄŸrencilerimiz, hem velilerimiz hem de Kosova, Balkanlar, TÃ¼rkiye ve bÃ¼tÃ¼n gÃ¶nÃ¼l coÄŸrafyamÄ±z iÃ§in bÃ¼tÃ¼n gÃ¼zelliklerin baÅŸlangÄ±cÄ± olacaktÄ±r." dedi.

TÃ¼rkiye Maarif VakfÄ± YÃ¶netim Kurulu Ãœyesi Yunus Torpilâ€™de Maarif VakfÄ±'nÄ±n Ã¶nÃ¼mÃ¼zdeki eÄŸitim-Ã¶ÄŸretim dÃ¶neminde Balkan Ã¼lkelerinin yarÄ±sÄ±nda eÄŸitim Ã¶ÄŸretim faaliyetlerinin baÅŸlayacaÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±. Torpil, "Buradan baÅŸlattÄ±ÄŸÄ±mÄ±z bu eÄŸitim ve Ã¶ÄŸretim faaliyeti inÅŸallah bÃ¼tÃ¼n BalkanlarÄ± kucaklayacaktÄ±r. Bu teÅŸebbÃ¼sÃ¼mÃ¼zÃ¼n baÅŸta Kosova iÃ§in Kosova'nÄ±n geleceÄŸi iÃ§in ve bÃ¼tÃ¼n Balkanlar ve insanlÄ±k iÃ§in hayÄ±rlara vesile olmasÄ±nÄ± diliyorum." diye konuÅŸtu.

IAAK koordinatÃ¶rÃ¼ Azemina Kukaj-Kaloshi de bugÃ¼n imzalanan protokolÃ¼n kendileri aÃ§Ä±sÄ±ndan tarihi ve Ã¶zel olduÄŸunu, nihai amaÃ§larÄ±nÄ±n ise eÄŸitim kalitesini yÃ¼kseltmek konusunda Ã§alÄ±ÅŸmalar yÃ¼rÃ¼ten bÃ¶ylesi kurumlarla iÅŸbirliÄŸi yapmak olduÄŸunu belirtti.

Kaloshi, "Maarif VakfÄ± kÄ±sa bir geÃ§miÅŸi olmasÄ±na raÄŸmen profesyonel anlamda kendini kanÄ±tlamÄ±ÅŸ bir vakÄ±f. AyrÄ±ca bu vakfa gÃ¼venimiz, TÃ¼rkiye Milli EÄŸitim BakanlÄ±ÄŸÄ± gÃ¶zetiminde faaliyet gÃ¶stermesinden kaynaklanÄ±yor. TÃ¼rkiye Milli EÄŸitim BakanlÄ±ÄŸÄ± eÄŸitim kalitesi bakÄ±mÄ±ndan uluslararasÄ± dÃ¼zeyde kendini kanÄ±tlamÄ±ÅŸ bir kurum." ifadesini kullandÄ±.