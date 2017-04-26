17:36, 26 Nisan 2017 Ã‡arÅŸamba

Ardahan'da iÅŸgalci Rus subayÄ±nÄ±n Ã§Ã¼rÃ¼memiÅŸ cesedi bulundu

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Ardahan'da inÅŸaat alanÄ±ndaki kazÄ±da bulunan, 1877-78 Rus iÅŸgali dÃ¶neminde hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼len ve Ã¼niformasÄ±yla gÃ¶mÃ¼len Rus subayÄ±n bÃ¼yÃ¼k bÃ¶lÃ¼mÃ¼ Ã§Ã¼rÃ¼meyen cesedi, Kars'a getirilip bir mÃ¼zede muhafaza altÄ±na alÄ±ndÄ±.

Kars MÃ¼ze MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Necmettin Alp, AA muhabirine yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, Ardahan Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ne gelen bir ihbarÄ±n deÄŸerlendirilmesiyle Ardahan'Ä±n KaragÃ¶l Mahallesi'nde vatandaÅŸlarca kazÄ± Ã§alÄ±ÅŸmasÄ± yapÄ±lan bir inÅŸaat alanÄ±nda topraÄŸÄ±n altÄ±nda yer alan ve Ã¶zel oda ÅŸeklinde dÃ¼zenlenen mezar bulunduÄŸunu anÄ±msattÄ±.

SoruÅŸturmayÄ± yÃ¼rÃ¼ten Ardahan BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±n talimatÄ±yla kurumlarÄ±ndan uzman personel istediÄŸini anlatan Alp, gÃ¶revlendirdikleri uzman 2 arkeoloÄŸu Ardahan'a gÃ¶nderdiklerini ifade etti.

Alp, arkeologlarÄ±n Ã§eÅŸitli Ã§alÄ±ÅŸmalar sonrasÄ± tabutu aÃ§tÄ±klarÄ±nÄ± belirterek "Heyet tarafÄ±ndan tabut kapaÄŸÄ± aÃ§Ä±lÄ±nca iÃ§erisinde Ã¼niformalÄ± bir Rus askerine ait iskelet olduÄŸu gÃ¶rÃ¼ldÃ¼. Muhtemelen 1877-78 OsmanlÄ±-Rus SavaÅŸÄ±'ndan sonra Kars ve Ardahan'Ä±n Ruslar tarafÄ±ndan iÅŸgalinde gÃ¶rev yapan bir asker." dedi.

ÃœNÄ°FORMASINDA 3 YILDIZ VE 20 RAKAM VAR

Ceset Ã¼zerinde inceleme yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± dile getiren Alp, "Tabuttaki kiÅŸi, Ardahan'da bir Rus garnizonunda gÃ¶rev yapan Rus yÃ¼zbaÅŸÄ±. Ã‡Ã¼nkÃ¼ Ã¼niformasÄ±nda 3 yÄ±ldÄ±z ve 20 rakamÄ± var. Muhtemelen rakam bu subayÄ±n sicil numarasÄ± olabilir." diye konuÅŸtu.

Alp, iskelete yapÄ±lan inceleme hakkÄ±nda Ardahan Cumhuriyet SavcÄ±sÄ±na gerekli bilgilerin verildiÄŸini sÃ¶yleyerek ÅŸunlarÄ± kaydetti:

"Tabut, iÃ§indeki ceset ile savcÄ±nÄ±n talimatÄ±yla Kars'a nakledilmiÅŸ ve Kars MÃ¼zesi'ndeki emanet deposuna alÄ±narak yerine konulmuÅŸtur. Bu konuda MÃ¼zeler Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼mÃ¼ze, KÃ¼ltÃ¼r ve Turizm BakanlÄ±ÄŸÄ±mÄ±za gerekli bilgileri, raporlarÄ± sunacaÄŸÄ±z ve gelen talimatlar doÄŸrultusunda gerekli iÅŸlemleri yapacaÄŸÄ±z."