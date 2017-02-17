17:55, 26 Nisan 2017 Ã‡arÅŸamba

Hollande'Ä±n ekibinden Macron'a bÃ¼yÃ¼k destek

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Fransa CumhurbaÅŸkanÄ± FranÃ§ois Hollande'Ä±n ardÄ±ndan kabinenin bazÄ± bakanlarÄ± ve ekibinde bulunan toplam 160 kiÅŸi, cumhurbaÅŸkanÄ± seÃ§iminin ikinci turunda aÅŸÄ±rÄ± saÄŸcÄ± Marine Le Pen'e karÅŸÄ± merkez siyaseti izleyen "En Marche (YÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸ)" Hareketinin lideri Emmanuel Macron'u destekleyeceÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±.

Hollande'Ä±n yakÄ±n Ã§evresinden 160 sosyalist politikacÄ± imzaladÄ±klarÄ± metinle Sosyalist Partili eski Ekonomi BakanÄ± Macron'u destekleyeceklerini bildirdiler.

Pek Ã§ok milletvekili, belediye baÅŸkanÄ± ve halihazÄ±rda kabinede olan bakanlar Michel Sapin, Marisol Touraine, Myriam El Khomri ve Harlem Desir'in de imzaladÄ±ÄŸÄ± metinde, Le Pen'in seÃ§ilmesi halinde Fransa'nÄ±n diplomatik olarak izole olacaÄŸÄ± ve ekonomik olarak zayÄ±flayacaÄŸÄ± belirtildi.

FranÃ§ois Hollande, BaÅŸbakan Bernard Cazeneuve, eski BaÅŸbakan Manuel Valls ve seÃ§imin ilk turunda yÃ¼zde 6,36 oy almÄ±ÅŸ olan Sosyalist Partinin cumhurbaÅŸkanÄ± adayÄ± Benoit Hamon, Le Pen ile Macron'un yarÄ±ÅŸacaÄŸÄ± ikinci turda Macron'u destekleyeceklerini bildirmiÅŸlerdi.

Macron, merkez saÄŸdan eski cumhurbaÅŸkanÄ± Nicholas Sarkozy ile eski baÅŸbakanlardan FranÃ§ois Fillon ve Alain Juppe'den de destek almÄ±ÅŸtÄ±.

GeÃ§en hafta sonu yapÄ±lan cumhurbaÅŸkanÄ± seÃ§iminin ilk turunda Macron yÃ¼zde 24,01 oyla birinci Ã§Ä±karken Le Pen yÃ¼zde 21,3 ile ikinci olmuÅŸtu.

CumhuriyetÃ§iler Partisinin adayÄ± FranÃ§ois Fillon ise yÃ¼zde 20,01 oy almÄ±ÅŸtÄ±. Fillon seÃ§iminin hemen ardÄ±ndan yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, Macron'u destekleyeceÄŸini belirtmiÅŸti.

Merkez saÄŸ ve merkez soldan desteÄŸini artÄ±ran Macron, kamuoyu yoklamalarÄ±na gÃ¶re ikinci turda yÃ¼zde 60 civarÄ±nda oy alabilir.