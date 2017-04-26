18:14, 26 Nisan 2017 Ã‡arÅŸamba

Zap bÃ¶lgesinde PKK'ya ait hedefler vuruldu





TSK tarafÄ±ndan Irak'Ä±n kuzeyinde bulunan Zap bÃ¶lgesindeki PKK'ya ait hedeflere dÃ¼zenlenen hava harekatÄ±nda Ã§ok sayÄ±da barÄ±nak ve sÄ±ÄŸÄ±nak vuruldu, iki PKK Ã¼yesi Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetlerinden yapÄ±lan bilgilendirmeye gÃ¶re, alÄ±nan anlÄ±k istihbarat Ã¼zerine 13.37-13.55 saatlerinde Irak'Ä±n kuzeyindekiÂ ZapÂ bÃ¶lgesineÂ hava harekatÄ±Â dÃ¼zenlendi. Hava Kuvvetleri KomutanlÄ±ÄŸÄ±na baÄŸlÄ± savaÅŸ uÃ§aklarÄ±, PKK'yaÂ ait Ã§ok sayÄ±da silah mevzisi, barÄ±nak ve sÄ±ÄŸÄ±nak vurdu, saldÄ±rÄ± hazÄ±rlÄ±ÄŸÄ±ndaki 2 PKK'lÄ± etkisiz hale getirdi.

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