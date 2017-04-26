Senegal'de tekne kazasÄ±: 21 Ã¶lÃ¼

Senegal'deÂ balÄ±kÃ§Ä±Â teknesininÂ alaboraÂ olmasÄ± sonucuÂ 21 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetti.
BalÄ±kÃ§Ä±lÄ±k ve Denizcilik BakanÄ± Umar Geye, dÃ¼zenlediÄŸi basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda, Fatick bÃ¶lgesine baÄŸlÄ± Bettenty kasabasÄ±nda Ã¶nceki gÃ¼n yaÅŸanan tekne faciasÄ±nda 21 kiÅŸinin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi belirtildi.
Teknede 71 kiÅŸinin bulunduÄŸunu sÃ¶yleyen Geye, Ã¶lenlerin ailelerine paylaÅŸtÄ±rÄ±lmak Ã¼zere 15 bin dolarlÄ±k kaynak ayÄ±rdÄ±klarÄ±nÄ± bildirdi.
Geye ayrÄ±ca Ã¼lkede tanesi 6 dolardan satÄ±lan can yeleklerinin fiyatÄ±nÄ±n 3 dolara indirilmesi kararÄ± aldÄ±klarÄ±nÄ± kaydetti. Geye, halka, teknelere binmeden Ã¶nce mutlaka can yeleÄŸi takmalarÄ± Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda da bulundu.
Ulusal basÄ±nda Ã§Ä±kan haberlerde, Ã§oÄŸunluÄŸu kadÄ±nlardan oluÅŸan 60'a yakÄ±n kiÅŸinin bulunduÄŸu teknenin alabora olmasÄ± sonucu 17 kiÅŸinin Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼, 40'tan fazla kiÅŸinin yaralandÄ±ÄŸÄ± kaydedilmiÅŸti.
Atlas Okyanusu kenarÄ±nda yer alan Ã¼lkede hÃ¼kÃ¼metin uyguladÄ±ÄŸÄ± farkÄ±ndalÄ±k kampanyalarÄ±na raÄŸmen teknelerde Ã§oÄŸunlukla can yeleÄŸi bulundurulmuyor.
KDP Musul sorumlusu Memozini, DEAÅž lideri BaÄŸdadi'nin, Musul'un batÄ±sÄ±nda saklandÄ±ÄŸÄ±nÄ± ileri sÃ¼rdÃ¼
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KKTC CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±, "GÃ¼ney KÄ±brÄ±s'ta seÃ§imler yaklaÅŸtÄ±kÃ§a Rum lider Anastasiadis Ã§Ã¶zÃ¼mden uzaklaÅŸmaktadÄ±r. KÄ±brÄ±s TÃ¼rk halkÄ± olarak Ã§Ã¶zÃ¼m yÃ¶nÃ¼ndeki irademiz, geÃ§miÅŸte de kanÄ±tlandÄ±ÄŸÄ± gibi, hep gÃ¼Ã§lÃ¼ olmuÅŸtur ve bu son aÅŸamada da Ã¶yle olacaktÄ±r"
Senegal'in Fatick bÃ¶lgesinde meydana gelen tekne kazasÄ±nda 21 kiÅŸi Ã¶ldÃ¼
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"Rakka Sivil Hassasiyet Konseyi", PKK'nÄ±n Suriye'deki uzantÄ±sÄ± PYD'nin Ayn Ä°sa bÃ¶lgesinde sÃ¶zde meclis kurmasÄ±na tepki gÃ¶sterdi
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Filistin'de iÅŸgalci Yahudiler Ä°srail iÅŸgali altÄ±ndaki BatÄ± Åžeria'da bir Filistinliye ait aracÄ± kundakladÄ±ÄŸÄ± bildirildi.