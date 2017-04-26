DÃ¼nya BÃ¼lteni Haber PortalÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni Haber PortalÄ± DÃ¼nya BÃ¼lteni Haber PortalÄ±


  •  
  • RSS 
  • Twitter 
  • Facebook 
GÃ¼nÃ¼n Haberleri
20:09, 26 Nisan 2017 Ã‡arÅŸamba
Afrika
18:19, 26 Nisan 2017 Ã‡arÅŸamba

  • PaylaÅŸ
Senegal'de tekne kazasÄ±: 21 Ã¶lÃ¼
Senegal'de tekne kazasÄ±: 21 Ã¶lÃ¼
Foto: ArÅŸiv

Senegal'in Fatick bÃ¶lgesinde meydana gelen tekne kazasÄ±nda 21 kiÅŸi Ã¶ldÃ¼

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Senegal'deÂ balÄ±kÃ§Ä±Â teknesininÂ alaboraÂ olmasÄ± sonucuÂ 21 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetti.

BalÄ±kÃ§Ä±lÄ±k ve Denizcilik BakanÄ± Umar Geye, dÃ¼zenlediÄŸi basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda, Fatick bÃ¶lgesine baÄŸlÄ± Bettenty kasabasÄ±nda Ã¶nceki gÃ¼n yaÅŸanan tekne faciasÄ±nda 21 kiÅŸinin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi belirtildi.

Teknede 71 kiÅŸinin bulunduÄŸunu sÃ¶yleyen Geye, Ã¶lenlerin ailelerine paylaÅŸtÄ±rÄ±lmak Ã¼zere 15 bin dolarlÄ±k kaynak ayÄ±rdÄ±klarÄ±nÄ± bildirdi.

Geye ayrÄ±ca Ã¼lkede tanesi 6 dolardan satÄ±lan can yeleklerinin fiyatÄ±nÄ±n 3 dolara indirilmesi kararÄ± aldÄ±klarÄ±nÄ± kaydetti. Geye, halka, teknelere binmeden Ã¶nce mutlaka can yeleÄŸi takmalarÄ± Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda da bulundu.

Ulusal basÄ±nda Ã§Ä±kan haberlerde, Ã§oÄŸunluÄŸu kadÄ±nlardan oluÅŸan 60'a yakÄ±n kiÅŸinin bulunduÄŸu teknenin alabora olmasÄ± sonucu 17 kiÅŸinin Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼, 40'tan fazla kiÅŸinin yaralandÄ±ÄŸÄ± kaydedilmiÅŸti.

Atlas Okyanusu kenarÄ±nda yer alan Ã¼lkede hÃ¼kÃ¼metin uyguladÄ±ÄŸÄ± farkÄ±ndalÄ±k kampanyalarÄ±na raÄŸmen teknelerde Ã§oÄŸunlukla can yeleÄŸi bulundurulmuyor.



Ä°lgili Konular senegal
Yasal UyarÄ±: YayÄ±nlanan yazÄ± ve haberin tÃ¼m haklarÄ± DÃ¼nya BÃ¼lteni'ne aittir. Ã–zel izin alÄ±nmadan yazÄ± ve haber hiÃ§bir ÅŸekilde kullanÄ±lamaz. Ancak yazÄ± ve haberin bir kÄ±smÄ± aktif link verilerek alÄ±ntÄ±lanabilir.

  • PaylaÅŸ

Bu habere henÃ¼z yorum eklenmedi. Yorum Eklemek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z.

Afrika Haberleri
DEAÅž lideri BaÄŸdadi Musul'da gizleniyor iddiasÄ±
DEAÅž lideri BaÄŸdadi Musul'da gizleniyor iddiasÄ±

KDP Musul sorumlusu Memozini, DEAÅž lideri BaÄŸdadi'nin, Musul'un batÄ±sÄ±nda saklandÄ±ÄŸÄ±nÄ± ileri sÃ¼rdÃ¼
Suriyeli sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±larÄ±n Ã§Ã¶lde zorlu bekleyiÅŸi sÃ¼rÃ¼yor
Suriyeli sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±larÄ±n Ã§Ã¶lde zorlu bekleyiÅŸi sÃ¼rÃ¼yor

Fas ile Cezayir arasÄ±nda krize neden olan Suriyeli sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±larÄ±n zor ÅŸartlarda Ã§Ã¶lde bekleyiÅŸi devam ediyor
Kuzey Kore'den ABD ve BM'ye savaÅŸ kÄ±ÅŸkÄ±rtÄ±cÄ±lÄ±ÄŸÄ± suÃ§lamasÄ±
Kuzey Kore'den ABD ve BM'ye savaÅŸ kÄ±ÅŸkÄ±rtÄ±cÄ±lÄ±ÄŸÄ± suÃ§lamasÄ±!

Kuzey Kore, Kore YarÄ±madasÄ±'nda bir savaÅŸ Ã§Ä±kmasÄ± halinde sorumlunun ABD ve BMGK olacaÄŸÄ± uyarÄ±sÄ±nda bulundu
SeÃ§imler yaklaÅŸtÄ±kÃ§a Anastasiadis Ã§Ã¶zÃ¼mden uzaklaÅŸÄ±yor'
'SeÃ§imler yaklaÅŸtÄ±kÃ§a Anastasiadis Ã§Ã¶zÃ¼mden uzaklaÅŸÄ±yor'

KKTC CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±, "GÃ¼ney KÄ±brÄ±s'ta seÃ§imler yaklaÅŸtÄ±kÃ§a Rum lider Anastasiadis Ã§Ã¶zÃ¼mden uzaklaÅŸmaktadÄ±r. KÄ±brÄ±s TÃ¼rk halkÄ± olarak Ã§Ã¶zÃ¼m yÃ¶nÃ¼ndeki irademiz, geÃ§miÅŸte de kanÄ±tlandÄ±ÄŸÄ± gibi, hep gÃ¼Ã§lÃ¼ olmuÅŸtur ve bu son aÅŸamada da Ã¶yle olacaktÄ±r"
Senegal'de tekne kazasÄ± 21 Ã¶lÃ¼
Senegal'de tekne kazasÄ±: 21 Ã¶lÃ¼

Senegal'in Fatick bÃ¶lgesinde meydana gelen tekne kazasÄ±nda 21 kiÅŸi Ã¶ldÃ¼
Hollande'Ä±n ekibinden Macron'a bÃ¼yÃ¼k destek
Hollande'Ä±n ekibinden Macron'a bÃ¼yÃ¼k destek

Hollande'Ä±n ekibinden 160 politikacÄ± Macron'a desteklerini aÃ§Ä±kladÄ±
Maarif VakfÄ± resmen Kosova'da
Maarif VakfÄ± resmen Kosova'da

TÃ¼rkiye Maarif VakfÄ± ile International American Academy of Kosovo arasÄ±nda eÄŸitim alanÄ±nda iÅŸbirliÄŸi protokolÃ¼ imzalandÄ±. Bu anlaÅŸma ile TÃ¼rkiye Maarif VakfÄ± Kosovaâ€™da da faaliyetlerine baÅŸlamÄ±ÅŸ oldu.
GÃ¼ney Afrika HavayollarÄ±nda grev
GÃ¼ney Afrika HavayollarÄ±nda grev

GÃ¼ney Afrika HavayollarÄ±nda kabin gÃ¶revlileri, ÅŸirketin verdiÄŸi yemek Ã¼cretinin az olduÄŸu gerekÃ§esiyle iÅŸ bÄ±raktÄ±
STK'lardan Ä°ngiliz hÃ¼kÃ¼metine 'mÃ¼lteci' Ã§aÄŸrÄ±sÄ±
STK'lardan Ä°ngiliz hÃ¼kÃ¼metine 'mÃ¼lteci' Ã§aÄŸrÄ±sÄ±

Ä°ngiliz sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ± haklarÄ± savunucularÄ± yeni uygulamanÄ±n yÃ¼rÃ¼rlÃ¼kten kaldÄ±rÄ±lmasÄ± iÃ§in hÃ¼kÃ¼mete Ã§aÄŸrÄ±da bulundu.
RakkalÄ±lardan PYD'ye tepki
RakkalÄ±lardan PYD'ye tepki

"Rakka Sivil Hassasiyet Konseyi", PKK'nÄ±n Suriye'deki uzantÄ±sÄ± PYD'nin Ayn Ä°sa bÃ¶lgesinde sÃ¶zde meclis kurmasÄ±na tepki gÃ¶sterdi
Suudi Arabistan DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± el-Cubeyr Moskova'da
Suudi Arabistan DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± el-Cubeyr Moskova'da

Rusya DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Lavrov, "Suudi Arabistan ile ikili iliÅŸkilerimiz yÃ¼kseliÅŸte. Ä°liÅŸkileri geliÅŸtirmek iÃ§in nÃ¼kleer enerji alanÄ± dahil birÃ§ok proje Ã¼zerinde Ã§alÄ±ÅŸÄ±yoruz" dedi
GÃ¼ney Afrika'da nÃ¼kleer enerji anlaÅŸmasÄ±na yargÄ± engeli
GÃ¼ney Afrika'da nÃ¼kleer enerji anlaÅŸmasÄ±na yargÄ± engeli

GÃ¼ney Afrika'da YÃ¼ksek Mahkeme, GÃ¼ney Afrika ile Rusya arasÄ±nda yapÄ±lan nÃ¼kleer enerji anlaÅŸmasÄ±nÄ± anayasaya aykÄ±rÄ± buldu
Pakistan nÃ¼fus sayÄ±mÄ±nda KeÅŸmir ve AfganlÄ±lar
Pakistan nÃ¼fus sayÄ±mÄ±nda KeÅŸmir ve AfganlÄ±lar

18 yÄ±l sonra yapÄ±lan sayÄ±mÄ±n ikinci evresi, 4 eyalette 88 bÃ¶lge ile Gilgit-Baltistan, kuzeyde aÅŸiretler ve Azad KeÅŸmir bÃ¶lgelerini kapsayacak
AÃ§lÄ±k grevi yapan Filistinli tutuklulara destek
AÃ§lÄ±k grevi yapan Filistinli tutuklulara destek

Ä°srail hapishanelerinde aÃ§lÄ±k grevi yapan Filistinli tutuklulara destek amacÄ±yla Gazze'de yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸ dÃ¼zenlendi
Ä°ngiltere den Ã§ok sayÄ±da finans kuruluÅŸu Ã§Ä±kÄ±ÅŸa hazÄ±rlanÄ±yor
Ä°ngiltereâ€™den Ã§ok sayÄ±da finans kuruluÅŸu Ã§Ä±kÄ±ÅŸa hazÄ±rlanÄ±yor

Fransa Maliye BakanÄ± Sapin, â€œAvrupa para piyasalarÄ±nÄ±n baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±ÄŸÄ±na ve gÃ¼venliÄŸine iliÅŸkin bir meselenin ortada olduÄŸuna inanÄ±yorum. Bu yÃ¼zden takas kurumlarÄ±nÄ±n birÃ§oÄŸu Londraâ€™da kalamaz" dedi
Ä°ÅŸgalci Yahudiler bir Filistinlinin aracÄ±nÄ± yaktÄ±
Ä°ÅŸgalci Yahudiler bir Filistinlinin aracÄ±nÄ± yaktÄ±

Filistin'de iÅŸgalci Yahudiler Ä°srail iÅŸgali altÄ±ndaki BatÄ± Åžeria'da bir Filistinliye ait aracÄ± kundakladÄ±ÄŸÄ± bildirildi.

Haberler

Senegal'de ulusal yas ilan edildi
Senegal'de ulusal yas ilan edildi

Senegal'de yangÄ±n: 20 MÃ¼slÃ¼man Ã¶ldÃ¼
Senegal'de yangÄ±n 20 MÃ¼slÃ¼man Ã¶ldÃ¼

Afrika'da BarÄ±ÅŸ ve GÃ¼venlik Forumu dÃ¼zenlendi
Afrika'da BarÄ±ÅŸ ve GÃ¼venlik Forumu dÃ¼zenlendi

Senegal'deki FETÃ– okullarÄ± Maarif VakfÄ±'na
Senegal'deki FETÃ– okullarÄ± Maarif VakfÄ±'na

Senegal'de Kurban BayramÄ± hazÄ±rlÄ±klarÄ± baÅŸladÄ±
Senegal'de Kurban BayramÄ± hazÄ±rlÄ±klarÄ± baÅŸladÄ±

Ä°slam KalkÄ±nma BankasÄ±'ndan Senegal'e destek
Ä°slam KalkÄ±nma BankasÄ±'ndan Senegal'e destek

ErdoÄŸan, Senegalli mevkidaÅŸÄ±yla gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼
ErdoÄŸan Senegalli mevkidaÅŸÄ±yla gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼

Filistin iÃ§in Senegal'de toplanÄ±lacak
Filistin iÃ§in Senegal'de toplanÄ±lacak






TÃ¼rkiye
DÃ¼nya
Dubam
Haber Analiz
RÃ¶portaj
KÃ¼ltÃ¼r Sanat
Tarih DosyasÄ±

Aile-SaÄŸlÄ±k
EÄŸitim
HayatÄ±n Ä°Ã§inden
TÃ¼rkiye ve DÃ¼nya gÃ¼ndemi


Ekonomi
Bilim Teknoloji
Hac
GÃ¼nÃ¼n Haberleri
Foto Galeri
Video Galeri
Yazarlar


e-kitaplÄ±k
Dosya
Ã‡evre ve Ä°klim
DÃ¼nyada Ramazan
Bize ulaÅŸÄ±n
Sitene Ekle
KÃ¼nye
RSS
iPhone Uygulama
Android Uygulama


 