18:26, 26 Nisan 2017 Ã‡arÅŸamba

FETÃ– soruÅŸturmasÄ±nda 345 sanÄ±ÄŸa 15 yÄ±la kadar hapis istemi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

SiirtÂ Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nca, FETÃ–/PDY'nin yargÄ±, askeriye, emniyet, Ã¼niversite, jandarma, kamu kurum ve kuruluÅŸlarÄ±ndaki memur, esnaf ve il yapÄ±lanmasÄ±na iliÅŸkin baÅŸlatÄ±lan soruÅŸturmalar sÃ¼rÃ¼yor.

SoruÅŸturmalarÄ± tamamlananÂ 345 sanÄ±kÂ hakkÄ±nda ayrÄ± ayrÄ± hazÄ±rlanan iddianameler, 2. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesince kabul edildi.

Ä°ddianamelerde, FETÃ–/PDY'nin terminolojisi, Ã¶rgÃ¼tÃ¼n yapÄ±sÄ± ve iÅŸleyiÅŸi, hiyerarÅŸisi, kamu personeli ile Ã¶ÄŸrencilerin Ã¶rgÃ¼te kazandÄ±rÄ±lma yÃ¶ntemleri, Ã¶rgÃ¼tÃ¼n mali yapÄ±lanmasÄ±, gelir kaynaklarÄ± ve kripto haberleÅŸme programlarÄ±na iliÅŸkin bilgilere yer verildi.

SanÄ±klarÄ±n terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼n hiyerarÅŸik yapÄ±lanmasÄ± iÃ§erisinde faaliyette bulunduklarÄ± belirtilen iddianamelerde, ÅŸunlar kaydedildi:

"SanÄ±klar yapÄ±lanmanÄ±n devamÄ±nÄ± saÄŸlamak, Ã¶rgÃ¼te yeni eleman temin etmek, sempatizan kazandÄ±rmak ve Ã¶rgÃ¼t Ã¼yeleri arasÄ±ndaki baÄŸÄ± gÃ¼Ã§lÃ¼ tutmak amacÄ±yla deÄŸiÅŸik yerlerde ve periyodik zamanlarda 'sohbet' adÄ± altÄ±nda toplantÄ± dÃ¼zenlemiÅŸlerdir. SÃ¶z konusu toplantÄ±larda Ã¶rgÃ¼t elebaÅŸÄ± Fetullah GÃ¼len'e ait kitaplarÄ±n okunduÄŸu, konuÅŸmalarÄ±n dinletildiÄŸi, bÃ¶ylelikle Ã¶rgÃ¼te eleman kazandÄ±rÄ±lmaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±ldÄ±ÄŸÄ± anlaÅŸÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r. Ä°nsanlarÄ±n dini duygularÄ±nÄ± harekete geÃ§irerek, ihtiyaÃ§ sahiplerine verilmek veya okul, yurt yapÄ±mÄ±nda kullanÄ±lmak Ã¼zere burs, kurban parasÄ± ve yardÄ±m talebinde bulunularak, Ã¶rgÃ¼te finans desteÄŸi saÄŸlandÄ±ÄŸÄ± tespit edilmiÅŸtir. Ã–rgÃ¼tÃ¼n insan kaynaÄŸÄ± elde etmek iÃ§in kullandÄ±ÄŸÄ± okul ve dershanelerde Ã§ocuklarÄ±na eÄŸitim aldÄ±rdÄ±klarÄ±, terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ elebaÅŸÄ±nÄ±n talimatlarÄ± doÄŸrultusunda Ã¶rgÃ¼t Ã¼yeleri tarafÄ±ndan kurulan, Ã¶rgÃ¼te finans saÄŸlamak ve insanlarÄ±n dini duygularÄ±nÄ± istismar ederek elde ettiÄŸi paralarÄ±n terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ne aktarÄ±lmasÄ±nda kullanÄ±ldÄ±ÄŸÄ± tespit edilen Bank Asyada hesaplarÄ±nÄ±n ve hesap hareketlerinin bulunduÄŸu belirlenmiÅŸtir."

Ä°ddianamede,Â 263'Ã¼ tutukluÂ 345 sanÄ±k hakkÄ±nda "silahlÄ± terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ne Ã¼ye olmak" suÃ§undan 7,5 yÄ±ldan 15 yÄ±la kadar hapis cezasÄ±Â isteniyor.